FRIENDS. La réunion Friends diffusée le 24 juin 2021 sur TF1 propose plusieurs révélations pour les téléspectateurs. Jennifer Aniston et David Schwimmer révèlent notamment avoir eu un coup de foudre l'un pour l'autre.

[Mis à jour le 24 juin 2021 à 20h55] Dans Friends, Rachel et Ross vivent une romance avec des hauts et des bas durant toute la série. Cela n'a pas été le cas de leurs interprètes, Jennifer Aniston et David Schwimmer. Et pourtant... À l'occasion de Friends : the Reunion, diffusée sur TF1 le 24 juin 2021, les deux acteurs ont confié qu'ils ont ressenti une forte attirance l'un pour l'autre sur le tournage de la première saison : "j'avais un énorme coup de cœur pour Jen", a confié l'interprète de Ross, "c'était réciproque" a répondu l'actrice qui joue Rachel.

Contrairement à ce qu'auraient pu espérer les fans de Friends, ce coup de foudre réciproque n'a jamais abouti à quelque chose de plus concret. Jennifer Aniston et David Schwimmer étaient chacun en couple avec quelqu'un d'autre lorsqu'ils se sont rencontrés, et ils n'ont pas voulu mettre en péril leur relation respective pour une amourette naissante. "On craquait vraiment l'un pour l'autre, mais sans opportunité réelle, car l'un ou l'autre avait déjà quelqu'un dans sa vie, se souvient l'interprète de Ross au cours de la réunion Friends. Donc on n'a jamais franchi le pas, on a toujours respecté ça." De son côté, Jennifer Aniston explique qu'ils ont "fait passer l'amour qu'on avait l'un pour l'autre à travers Ross et Rachel."

Ce coup de foudre entre les deux acteurs de Friends n'aurait durer que le temps du tournage de la première saison, mais leur attirance l'un pour l'autre aurait été palpable, si l'on en croit les acteurs qui se sont confiés au cours de la réunion sur TF1. "On se blottissait l'un contre l'autre sur le canapé, et on s'endormait, a notamment confié David Schwimmer. Je me demande "comment les autres faisaient pour ne pas savoir qu'on avait un coup de foudre l'un pour l'autre ?" Pourtant, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow et Matt Leblanc se doutaient bien que leurs deux collègues avaient des sentiments l'un pour l'autre sur le plateau.

Pendant un temps, l'incertitude demeurait sur la diffusion française de Friends : the Reunion, HBO Max étant une plateforme indisponible en France. Lundi 24 mai, TF1 a officialisé la diffusion prochaine de cette émission spéciale. Celle-ci est diffusée le 24 juin à 21h05. Pour les fans impatients, vous pourrez retrouver ces retrouvailles sur la plateforme de streaming Salto.

Friends : the Reunion est diffusé sur la plateforme de streaming américaine HBO Max le 27 mai 2021. Les retrouvailles des acteurs de Friends sont à suivre en France sur Salto, pour les abonnés de la plateforme de streaming française. Notons également que cette émission spéciale est à découvrir le 24 juin à la télévision française, sur TF1 cette fois.

La réunion des acteurs de Friends pour un épisode spécial était très attendue des fans de la sitcom. L'émission, dans laquelle les acteurs se retrouvent mais n'incarnent pas leur rôle dans la série, a été diffusée sur HBO Max le 27 mai 2021 en streaming, pour les pays ayant accès la plateforme de streaming, ce qui n'est pas le cas de la France. Depuis cette date, il est toutefois possible de voir cette émission spéciale sur Salto, avant une diffusion sur TF1 le 24 juin 2021.

Picture this:



The year is 2002, its Thursday night, and you rush home to catch the latest episode of Friends. Now get ready for it to happen all over again. Friends: The Reunion is streaming May 27 on HBO Max. #FriendsReunion pic.twitter.com/1ZrHq4HxSM — HBO Max (@hbomax) May 19, 2021

tout sur friends

Synopsis - Friends est une série américaine qui reprend la vie quotidienne de six amis résidant à New York. Cette joyeuse équipe est composée de Ross et Monica Geller, de Joey Tribbiani, Chandler Bing, et Phoebe Buffay. Sentiments, humour et vie familiale sont au rendez-vous de cette série humoristique devenue mythique, le tout ponctué d'une bonne humeur communicative et de personnages dans lesquels chacun peut se reconnaître, sans oublier des dialogues ponctués de répliques cultes.

Jennifer Aniston : Rachel Green

David Schwimmer : Ross Geller

Courteney Cox : Monica Geller

Matthew Perry : Chandler Bing

Lisa Kudrow : Phoebe Buffay / Ursula Buffay

Matt Leblanc : Joey Tribbiani

Paul Rudd : Mike Hannigan

James Michael Tyler : Gunther

Elliot Gould : Jack Geller

Christina Pickles : Judy Geller

Maggie Wheeler : Janice

Anita Barrone / Jane Sibbett : Carol Willick

Jessica Hecht : Susan Bunch

Cole Sprouse : Ben Geller

Giovanni Ribisi : Frank Buffay Jr

Tom Selleck : Richard Burke

Helen Baxendale : Emily Waltham

Hank Azaria : David

Anna Faris : Erica

Aisha Tyler : Charlie

Friends est une série télévisée qui a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision. La série est actuellement diffusée le soir sur TFX à partir de 20 heures. Les dix saisons sont également disponibles en intégralité sur Netflix France, bien que Friends ait quitté le catalogue américain en janvier 2020.

