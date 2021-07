Bob Odenkirk : victime d'un "incident cardiaque", son état de santé dévoilé

BOB ODENKIRK. L'acteur de Better Call Saul Bob Odenkirk a été hospitalisé en urgence le 27 juillet 2021. Il se trouverait dans un "état stable" selon ses attachés presse.

[Mis à jour le 29 juillet 2021 à 9h09] C'est un soulagement pour les fans de Breaking Bad et Better Call Saul. Après son malaise sur le tournage de la seconde série, Bob Odenkirk se trouverait "dans un état stable", ont révélé ses attachés presse dans un communiqué. L'acteur qui interprète le personnage de Saul Goodman dans les deux séries américaines s'était "effondré" sur le tournage de Better Call Saul au Nouveau-Mexique et transporté d'urgence à l'hôpital.

"Nous pouvons confirmer que Bob Odenkirk est dans un état stable après avoir été victime d'un incident cardiaque", ont révélé ses attachés presse. L'acteur serait dès lors en train de se remettre, son fils Nate a même tweeté : "il va s'en sortir", confirmation que le comédien très apprécié de la profession et du public devrait se remettre de ce malaise qui a inquiété beaucoup de monde.

Bryan Cranston appelle ses fans à envoyer leurs bonnes ondes à Bob Odenkirk

Bryan Cranston a joué Walter White aux côtés de Bob Odenkirk dans Breaking Bad. Avant qu'on en sache plus sur l'état de santé de Bob Odenkirk, l'acteur a appelé ses fans à envoyer "des pensées positives et des prières" à l'égard de son partenaire à l'écran sur son compte Instagram : "Aujourd'hui, je me suis réveillé avec une nouvelle qui m'a rendu très anxieux toute la matinée. Mon ami, Bob Odenkirk, s'est effondré la nuit dernière sur le tournage de Better Call Saul. Il est à l'hôpital à Albuquerque et reçoit toute l'attention médicale dont il a besoin, mais son état n'est pas encore rendu public. S'il vous plait, prenez un moment dans votre pour penser à lui et lui envoyer des ondes positives et des prières, merci."

Plusieurs stars ont posté des messages au sujet de Bob Odenkirk depuis que la nouvelle est sortie dans les médias. En commençant par David Cross, l'un de ses amis proches qui a joué avec lui dans la série MR. Show with Bob and David : "Je partagerai ce que je sais lorsque je le pourrais, mais Bob est l'une des personnes les plus fortes que je connaisse à la fois physiquement et mentalement. Il s'en SORTIRA." L'acteur Michael McKean, qui joue aussi dans Better Call Saul, a tweeté : "j'envoie beaucoup d'amour à notre cher Bob Odenkirk. Tu vas t'en sortir mon frère."

Bob Odenkirk, dont le vrai nom est Robert Odenkirk, est né le 22 octobre 1962 dans l'Illinois. Son rôle le plus connu à ce jour reste celui de Saul Goodman, avocat espiègle et véreux des séries Breaking Bad et de son spin-off dédié Better Call Saul. Acteur de télévision américaine, il apparaît dans plusieurs séries, surtout comiques, comme Arrested Development (2003) How I Met Your Mother (2008), Weeds (2008), The Office (2013), Fargo (2014), Undone (2019) ou La méthode Kominsky (2019). Au cinéma, on a aussi pu le voir dans Nebraska (2013), The Disaster Artist (2017), Pentagon PApers (2017), Les Filles du docteur March (2019) ou plus récemment Nobody (2021).

Bob Odenkirk est un visage bien connu de la télévision américaine, ayant joué des petits rôles dans plusieurs séries comiques. Mais c'est en incarnant Saul Goodman dans Breaking Bad qu'il acquiert une notoriété publique et critique. C'est en 2009, dans l'épisode 8 de la saison 2 de la série dramatique à succès, que son personnage apparaît pour la première fois. Son rôle devient ensuite récurrent, et le succès de son personnage auprès du public est tel qu'il a ensuite droit à sa série dédiée, le spin-off Better Call Saul. A partir de 2015, on découvre comment Jimmy McGill est devenu l'avocat Saul Goodman. Cette série a permis à Bob Odenkirk de décrocher plusieurs nominations aux Golden Globes et aux Emmy Awards, tout en lui valant une reconnaissance publique et critique importante.

Bob Odenkirk a fait plusieurs apparitions dans des séries télévisées américaines avant de connaître le succès grâce à Breaking Bad et Better Call Saul. L'acteur commençait toutefois à se faire connaître auparavant en apparaissant régulièrement dans la série comique How I Met Your Mother. Il y joue Arthur Hobbs, le patron de Marshall Eriksen à la Goliath National Bank. On peut le voir au cours d'une dizaine d'épisodes éparpillés entre les saisons 3 et 8.