Aurélie Pons : qui est son amoureux Carlos Romero, pour qui elle a tout largué ?

Star du feuilleton Ici tout commence, Aurélie Pons se lance dans l'aventure Danse avec les stars. Mais saviez-vous qu'elle a décidé de dire non à Miss France par amour ?

En 2018, Aurélie Pons faisait partie des heureuses élues qui pouvaient prétendre à la couronne de Miss France. En effet, la jeune femme avait été élue Miss Provence mais a préféré faire le choix d'abandonner son écharpe de Miss au profit de sa dauphine, Wynona Gueraïni. Sur Instagram, Aurélie Pons expliquait sa décision en annonçant qu'elle était tombée amoureuse et souhaitait se consacrer pleinement à cette relation. "Entre temps, sur ma route, j'ai rencontré Carlos et ma vie a pris une autre dimension. Il est mannequin, lui aussi, mais il a surtout un grand trésor au fond de lui. Et ça, c'est précieux et rare. Nous allons continuer le travail et le mannequinat ensemble. Nous allons continuer de voyager, de rencontrer des gens et des sourires, de s'enrichir de la beauté du monde et de sa diversité".

Par ailleurs, elle affirmait auprès de Télé 7 Jours qu'elle souhait véritablement devenir actrice et non Miss. "Mon rêve de gamine n'était pas d'être Miss, mais comédienne". Elle a donc tout donné pour en arriver là où elle est désormais. En 2020, elle tourne dans Ici tout commence, feuilleton quotidien de TF1 où elle campe le rôle de Salomé Dekens, un des rôles principaux de la série. Elle file par ailleurs toujours le parfait amoureux avec Carlos Romero, son compagnon.

D'origine espagnole, Carlos Romero est un mannequin qui a notamment posé pour Levi's. Il poste régulièrement des photos de lui sur Instagram. On peut souvent le voir sur le réseau social en compagnie d'Aurélie Pons, qui partage sa vie depuis quelques années. Si Aurélie Pons ne fait plus de mannequinat depuis quelque temps, elle ne rechigne pas à poser au côté de son compagnon.

Biographie d'Aurélie Pons

Née le 3 avril 1996 à Valréas dans le Vaucluse, Aurélie Pons est une actrice et mannequin française. Titulaire d'un baccalauréat littéraire, elle fait des études de communication et fait différents stages à travers le monde, notamment en Australie. En 2018, elle est élue Miss Provence en prévision de l'élection Miss France 2019 mais décide d'abandonner son écharpe au profit de Wynona Gueraïni. Dans les colonnes de Télé 7 Jours, Aurélie Pons expliquait que son abandon était lié à son envie de poursuivre une carrière d'actrice. "Mon rêve de gamine n'était pas d'être Miss, mais comédienne". Sa rencontre avec Carlos Romero, mannequin lui aussi, lui donne envie de se consacrer pleinement à sa relation. Peu après, elle décroche le rôle de Salomé Dekens, un des rôles principaux du feuilleton Ici tout commence où elle donne la réplique à Clément Rémiens sur TF1.