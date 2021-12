Tricherie dans Koh Lanta : Laurent Maistret a déjà répondu aux accusations

LAURENT KOH LANTA. Alors que la production de Koh Lanta a décidé de ne pas déclarer de gagnant, ce mardi, pour sa saison 2021, Laurent Maistret, qui fait partie des candidats accusés de tricherie, a déjà répondu aux soupçons en interview à TV Mag il y a quelques jours...

C'est fait ! Comme Le Parisien l'annonçait en fin de journée ce mardi 14 décembre, la production de Koh Lanta : La Légende a décidé de ne pas déclarer de gagnant à l'issue des longues semaines de compétition en Polynésie. Le motif : certains candidats de cette saison "All Stars" 2021 ont transgressé le "code d'honneur" du jeu en se procurant clandestinement à manger en pleine compétition. Alors que les finalistes Laurent Maistret et Claude Dartois, ainsi que tous les candidats, se sont retrouvés en studio pour la grande finale, devisant pendant de longues minutes sur cette saison exceptionnelle et sur les 20 ans de Koh Lanta, Denis Brogniart a annoncé dans les toutes dernières minutes du programme que le dépouillement, censé désigner un vainqueur, n'aurait pas lieu. S'il a clairement mentionné une entorse au règlement, le présentateur historique de Koh Lanta n'a pas dévoilé les noms des tricheurs, laissant le groupe face à lui et les téléspectateurs dans une gêne palpable avant de rendre l'antenne.

Finaliste de Koh Lanta : La Légende et même vainqueur de l'épreuve des poteaux face à Ugo et Claude dans l'épisode diffusé ce mardi, Laurent Maistret ne pourra donc pas profiter pleinement de son parcours dans le jeu d'aventure, lui qui fait partie des candidats accusés de tricherie. Le Parisien a révélé il y a une semaine en effet qu'au moins quatre aventuriers avaient participé à des dîners clandestins sur l'île des conseils pendant le tournage. Ni le journal, ni l'enquête ouverte par la production et qui a abouti à l'annulation du dépouillement final, n'auront mentionné Laurent parmi les potentiels bénéficiaires de ces dîners, mais son nom va pourtant revenir régulièrement dans les médias dans les jours qui suivent.

Laurent Maistret a été explicitement cité dans un autre article du Parisien, ce mardi 14 décembre, notamment. A quelques heures seulement de la diffusion de la finale, le quotidien a assuré dans cette nouvelle enquête avoir pu consulter un cliché d'un dîner clandestin de plusieurs candidats de Koh Lanta, pris par l'un des deux hôtes qui les ont accueillis. Sur la photo : "le vainqueur de l'édition 2014 (Laurent Maistret - NDR) attablé devant des assiettes bien garnies à l'extérieur d'un bungalow, en compagnie de Claude et de deux autres camarades de tricherie. Le cinquième participant officieux ayant déjà été éliminé", écrivait le journal.

Dans une interview à TV Mag dès jeudi dernier, Laurent Maistret était revenu sur les accusations de tricherie dont il faisait déjà l'objet en cette fin de saison de Koh Lanta. "Ça me fait rire quand je vois toutes ces rumeurs disant que j'ai triché en mangeant en dehors du jeu parce que c'est moi qui ai perdu le plus de poids et je l'ai bien senti", avait-il seulement lâché à ce sujet. "Ce n'est pas que je me plaisais de me voir comme ça mais je m'étais jamais vu aussi tracé."

Pourtant, sur le plateau de la finale de Koh Lanta ce mardi soir, il n'y aura pas de démenti formel de sa part. La tricherie ne sera d'ailleurs jamais évoquée pendant les deux heures et trente minutes d'émission, si ce n'est à la toute fin, Denis Brogniart et l'ensemble des candidats faisant jusqu'au bout comme si de rien n'était. "Laurent Maistret et Claude Dartois [...], sont restés soudés dans la négation de leurs multiples roublardises", a encore écrit Le Parisien, décrivant l'ambiance dans les coulisses de cette finale, dans un énième article publié tard dans la soirée. Une ambiance marquée par "beaucoup d'amertume, beaucoup de rancœur aussi".

Chantage, bourde sur Instagram... Un finaliste démonétisé

Démenti ou non, Laurent Maistret aura été totalement démonétisé avant cette finale de Koh Lanta. Ce mardi après-midi, le finaliste avait fait l'objet d'une autre révélation du Parisien qui assurait qu'en plus du scandale de tricherie, la production avait dû affronter des menaces de grève en Polynésie. Lors d'une épreuve de confort gagnée pendant la compétition, Laurent et Claude auraient en effet fait du chantage et menacé de stopper leur participation s'ils n'obtenaient pas de la nourriture supplémentaire. Des pains au chocolat leur auraient alors été donnés pour calmer le jeu...

Les rebondissements sur la finale de Koh Lanta auront ainsi été nombreux tout au long de la journée du 14 décembre. Et une bourde de Laurent Maistret lui-même est venue parachever cette longue série de révélations. Le candidat a posté sur son compte Instagram une vidéo filmée dans les studios de TF1 ce mardi même, pour faire la promotion d'une paire de baskets sélectionnées pour l'occasion. En fond sonore mais pas à l'écran, une voix, celle de Claude, en pleine discussion. Et la teneur de la conversation avec un autre candidat portait précisément sur la tricherie qui a émaillé cette saison de Koh Lanta : La Légende. "C'est la faute de tout le monde. C'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est la faute de tous : les candidats, la prod', de tout le monde. Chacun à son échelle a foutu la merde", entend-on de la bouche de Claude dans le document vite modifié par Laurent sur le réseau social. De quoi renforcer encore les soupçons.

Qui est Laurent Maistret ? Biographie

Laurent Maistret est un mannequin, danseur, et animateur de télévision qui s'est distingué comme candidat dans plusieurs programmes TV. C'est surtout pour ses participations dans Koh Lanta qu'il est connu. Après avoir débuté dans la saison 2011, il remporte la saison "Nouvelle édition" en 2014. Il participe pour la troisième fois à Koh Lanta, saison "La Légende" en 2021, où il ressort finaliste. Il est également sorti victorieux de Danse avec les stars en 2016.

Laurent Maistret dans Koh Lanta

Laurent Maistret s'est distingué comme un candidat emblématique de Koh Lanta. Il participe pour la première fois au jeu de survie de TF1 en 2011. Après sa défaite, il fait son retour dans l'émission en 2014 et finit grand gagnant de l'émission. Au total, Laurent a participé trois fois à Koh Lanta, sa dernière participant étant lors de la saison "La Légende" diffusée en 2021. A cette occasion, il fait l'objet d'accusation de tricheries, comme d'autres candidats. Il est notamment accusé d'avoir participé à des dîners clandestins à l'issue des conseils.

Laurent Maistret est-il en couple ?

De nombreuses rumeurs concernant la vie de couple de Laurent Maistret ont circulé. Récemment, la presse people lui a prêté une relation avec Denitsa Ikonomova, danseuse puis jurée de Danse avec les stars, que l'intéressé a démenti. On ne connaît pas d'autres relations à Laurent Maistret, le candidat de Koh Lanta se faisant très discret à ce sujet. Cependant, il a révélé sur TF1 être père d'un petit garçon.

Laurent Maistret gagnant de Danse avec les stars

En 2016, Laurent Maistret participe à la saison 7 de Danse avec les stars. Il est en couple (sur le dancefloor) avec Denitsa Ikonomova. Au terme de la finale, Laurent Maistret est sacré grand gagnant du concours de danse, offrant à sa partenaire une nouvelle victoire après celle qu'elle a remporté avec Rayane Bensetti.