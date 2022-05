Fouzi éliminé de Koh Lanta : "Cette aventure m'a changé" [INTERVIEW]

Face à une épreuve éliminatoire, Fouzi a quitté l'aventure dans l'épisode 13 de Koh Lanta, le totem maudit. Il revient sur son parcours dans l'émission le temps d'une interview.

Fin de l'histoire pour Fouzi qui a été éliminé de Koh Lanta, le totem maudit durant l'épisode 13 de cette saison 2022. Directeur financier d'un groupe d'humour, Fouzi se présentait dans l'émission avec l'envie de performer mais aussi d'être apprécié par les autres candidats. Chose faite car il ne sort pas durant un conseil sur vote de ses coéquipiers mais durant une épreuve éliminatoire qui l'opposait à Jean-Charles et Olga. Le jeune Franco-Algérien avait également à cœur de montrer que la double nationalité est une force en France. Il nous a raconté son aventure le temps d'une interview.

Pourquoi avez-vous choisi de participer à l'émission ?

Ça fait plusieurs années que je suis l'émission, c'est vraiment un rêve d'enfant d'y participer. Je la regardais tous les vendredis avec ma mère. C'était notre soirée pizza-Koh Lanta. J'ai souvenir de m'entraîner à faire des épreuves en même temps que l'émission les étés pendant mes vacances en Algérie. J'avais aussi à cœur de casser certains clichés et préjugés pour montrer que la double culture pouvait être une richesse en France et qu'on pouvait être une personne simple, droite et bienveillante. Je voulais montrer ces images-là. Je suis quelqu'un qui adore l'aventure et le dépassement de soi. Pour moi, c'est l'aventure idéale pour ça.

Dans quel état d'esprit êtes-vous arrivé sur Koh Lanta quand vous avez vu vos partenaires et adversaires de jeu ?

J'étais hyper motivé et déterminé. Hyper good vibes aussi. Je me suis dit "Sois positif, souris, parle à tout le monde. Fais-toi aimer parce que c'est le plus important dans Koh Lanta. Sois efficace sur le camp et les épreuves." J'avais un peu fait la pré-analyse du truc et j'étais arrivé en me disant "vis l'instant à fond. N'aie jamais de moment de doute. Ne sois jamais seul et profite à fond."

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ?

Ça ne va pas être original mais vu que j'ai perdu 15 kilos, je peux vous dire que c'est la faim. Ça a été extrêmement compliqué. Le soir, quand vous avez le ventre qui gargouille, quand vous n'avez qu'une idée c'est de manger... Vous imaginez des plats et vous en rêvez ! J'ai même rêvé que deux cochons se baladaient sur la plage et qu'on les embrochait alors que je mange pas de porc ! (rires) Je peux vous dire qu'il y a des moments où vous déraillez. (rires)

Quel est le souvenir que vous garderez le plus de votre parcours ?

Je dirais l'appel aux familles ou la première victoire des Bleus en équipe. Cette première victoire parce qu'elle est forte et marquante. Je suis hyper à l'aise sur l'épreuve, je me dis "Wow, on est des bulldozers et on a la bonne équipe pour aller loin." Et l'appel à la famille parce que c'est un moment qui est tellement émouvant. Quand j'entends mon père, mon frère, ma sœur... Ils savent que je suis allé loin dans l'aventure et je sens qu'ils sont fiers à ce moment-là. Ça m'a donné un petit coup de boost dont j'avais besoin.

La semaine dernière, vous avez été sauvé par François et Ambre qui ont fait le choix d'éliminer Maxime et Louana. En revenant du conseil, étiez-vous confiant sur la suite de votre aventure ?

Complètement. A la fin du conseil, ça a été un gros soulagement parce que j'avais peur de partir. Après, je me dis que la route est tracée vers la finale parce que François et Ambre m'adorent et me protègent. On est quand même très soudés. Je me dis qu'il n'y a pas de raison que je parte dans les trois prochaines éliminations. Et puis après, l'élimination directe est arrivée...

Avez-vous été surpris de découvrir cette alliance secrète des anciens Verts dans l'alliance des Rouges ?

Oui, complètement. Je pensais que l'alliance des Rouges était plus forte mais finalement il y avait une alliance dans l'alliance. On s'est dit que même si on revenait de l'épreuve éliminatoire, il y avait quand même toutes les chances qu'on parte. Si jamais ils protègent Nicolas et que Bastien ou Olga gagne l'immunité, ça peut être nous. Clairement, on se sent en danger à ce moment-là et ça fait peur pour la suite. Après, j'ai quand même confiance en mes affinités avec Ambre et François. Géraldine est avec nous aussi. On se dit qu'à quatre sur les huit derniers il y a quand même de fortes chances qu'on arrive au bout.

Bastien choisit de vous mettre à l'épreuve dans cette immunité. Avez-vous compris son choix ?

Au départ, je n'ai pas totalement compris mais en tout cas je l'accepte et je l'assume. Je me dis que c'est mon défi, que c'est le moment de sortir un peu du wagon. Quand on connaît l'issue de l'épreuve, c'est cruel parce que sur l'épreuve de confort je ne suis même pas dans les derniers. On m'envoie un peu au casse-pipe sur quelque chose d'aléatoire.

D'autant que cette épreuve ne vous convenait pas forcément bien, contrairement à Olga. Comment avez-vous réagi en découvrant ce jeu ?

Exactement comme vous. Au départ, je me dis "Olga et Jean-Charles, ça va aller si c'est une épreuve aquatique parce que je serais meilleur qu'elle. Et si c'est une épreuve de force ou d'endurance, je serais meilleur que Jean-Charles. Normalement ça devrait aller". Quand je vois cette épreuve-là, je me dis "Oulalah. Déjà c'est une épreuve qui est faite pour Olga et ça va se jouer entre Jean-Charles et moi. Il va falloir être bon." Je ne suis pas du tout appliqué ou minutieux. Je suis maladroit. Je tremble. A un moment, je m'énerve et je lance la perche. Dans ma tête, c'est un gros nuage.

Vous dites à Denis Brogniart que vous auriez pu abandonner. Comment vous avez vécu ce challenge intérieurement ?

Ça a été très dur. Ça a duré plus d'une heure. A un moment, j'étais focus et je sors un peu du truc en me disant que ça retombe à chaque fois. Je sors un peu du jeu. Et physiquement aussi, plus on repasse sur la poutre, plus ça devient éprouvant. A un moment, c'est juste plus possible. Mais on ne peut pas abandonner au bout de 33 jours d'aventure et après m'être dépassé autant. J'ai essayé, essayé et puis Jean-Charles a fini avant moi.

Vous avez le sentiment que cette aventure vous a changé personnellement ?

Oui, sur certains aspects. Pour être honnête, j'ai toujours cru que c'était du bullshit pour les gens qui disaient ça. Mais vraiment, ça change parce que vous vous découvrez des qualités ou des défauts. Je me suis trouvé étonnamment très calme et positif sur certaines situations où j'aurais pu m'énerver et ça n'a pas été le cas alors que, dans la vie de tous les jours, je me serais clairement énervé. Je ne suis pas quelqu'un de très patient. Mais dans l'aventure, j'ai réussi à garder cette attitude et ce côté good vibes. J'en suis très content. Ça me sert énormément maintenant dans la vie de tous les jours.

Louana et Maxime parlent de "trahison" de la part de François et Ambre. Qu'en pensez-vous personnellement ?

Honnêtement, je pense que c'est un choix qui est dicté par l'humain et Louana et Maxime ont eu du mal à le digérer. Je peux le comprendre parce qu'ils se trouvent des "bonnes excuses" en disant qu'ils sont dangereux sur les épreuves. Mais à un moment François et Ambre étaient plus proches de quelqu'un comme moi et Géraldine et ont pensé qu'on méritait d'un point de vue humain de rester dans l'aventure. J'ai pas totalement compris leurs réactions. Mais si ça peut les rassurer, tant mieux.

Comment expliquez-vous que le groupe vert soit resté solidaire. Pourquoi pas les anciens Bleus ?

Au départ, ça démarre très bien pour les Bleus et puis la composition des deux équipes jaune et rouge casse complètement la dynamique. On arrive en minorité chez les Rouges. Chez les Jaunes, c'est aussi un peu flou parce que Benjamin est très vite mis à l'écart. Les Bleus éclatent très vite. Et chez les Bleus il y avait aussi une alliance très forte entre Alexandra, Colin et Olga. Nous, ça nous faisait peur parce que quand vous avez des personnes aussi proches dans Koh Lanta, on se dit qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à être dans leur alliance parce qu'on sera mis de côté à un moment. Si on compare avec Ambre, Nicolas et François, là il y avait beaucoup plus de facilité à s'insérer dans ce trio pour des questions d'affinités. Chez les Bleus, il n'y avait plus de raisons de constituer une alliance. Je ne regrette pas de ne pas avoir fait la bascule même si on aurait pu le faire.

Avez-vous des regrets dans cette aventure ?

J'aurais aimé remporter une épreuve individuelle. Sur certaines épreuves, j'ai été un peu déçu de moi. Il y en a une où ça ne passe pas loin sur l'épreuve du grappin où je suis à 5 secondes. J'aurais aimé au moins avoir ça pour le palmarès. Et j'aurais aussi aimé avoir un peu plus de jus et de forme sur cette partie là de l'aventure où je pense que j'aurais pu mieux faire. Mais c'est le jeu, il y a d'autres aspects où je suis très satisfait et j'en retire que du positif.

Quel regard portez-vous sur votre parcours dans Koh Lanta ?

Je suis très satisfait d'avoir fait 33 jours d'aventure. J'ai réussi à faire l'unanimité dans les cœurs des aventuriers. Quand j'ai vu dans l'épisode 11 que même les Jaunes n'ont pas voulu voter contre moi alors que j'avais une voix contre moi et qu'ils auraient pu m'éliminer... Ils ont dit "non, Fouzi on l'apprécie tellement qu'on ne va pas le faire", ça m'a fait extrêmement plaisir de voir que j'étais apprécié des aventuriers. Je pense que j'ai accompli de belles choses sur les épreuves collectives, j'ai été un moteur sur certaines épreuves. En survie aussi, j'ai pu pêcher. C'est une aventure qui va rester à vie dans ma tête. Je suis extrêmement content de mon aventure.

Vous ne sortez pas sur un conseil. Ça reste amer pour vous ou c'est une victoire quelque part ?

Il n'y a pas vraiment de sortie positive mais c'est plus noble de sortir sur une épreuve éliminatoire que sur un conseil où on vote contre vous. Ça reste "ma victoire" de garder mon flambeau intact et qu'il n'ait pas été éteint.

Est-ce que vous souhaiteriez reparticiper à Koh Lanta si on vous en donnait l'occasion ?

Oui, complètement. C'est une aventure qui est tellement extraordinaire. Il y a tellement de choses à prouver que j'aimerais beaucoup revenir. Après, je prendrai un peu plus de poids ! (rires) J'anticiperai cette perte en prenant 10 kilos en plus. Comme ça, si j'en perds 15, ça va. Mais oui, ce serait avec grand plaisir. C'est une aventure extraordinaire.