Le ras-le-bol de Koh Lanta a fini par faire des dégâts, la production prend une décision douloureuse pour 2026

La production de "Koh-Lanta" a pris une décision radicale pour 2026.

Koh Lanta, le célèbre jeu d'aventure présenté par Denis Brogniart sur TF1 depuis 2001, s'est achevé par la victoire de Gaëlle après une finale très disputée sur les poteaux face à Maël et par un vote serré lors du jury final. Cette édition a aura été marquée par plusieurs temps forts et autres retournements, à commencer par "le plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh Lanta", comme l'a vendu la production dans les médias.

Pourtant, si le divertissement reste un pilier de la grille de TF1, sa popularité s'érode. Un phénomène qui s'est accentué avec "La revanche des 4 terres", malgré la présence de candidats emblématiques et quelques nouveautés pour les 20 ans du jeu. Le lancement mi-février a attiré 3,7 millions de curieux, un chiffre qui peut sembler élevé mais qui est en réalité le pire score pour un début de saison.

Les épisodes suivants se sont écroulés sous la barre des 3 millions de téléspectateurs, du jamais vu depuis 2001 : l'aventure a chuté à 2,61 millions de téléspectateurs dès le deuxième épisode, puis s'est redressée à 2,74 millions de fidèles à la mi-mars et même 3,18 millions lors du prime marqué par l'évacuation des candidats, en raison d'une tempête tropicale, le 23 mars.

Rechute en avril, avec un prime, le 15 avril, qui n'a réuni que 2,59 millions de fans en moyenne, malgré la réunification et les vacances scolaire. Celui du 6 mai a rassemblé un peu moins de 2,8 millions de téléspectateurs en direct, réduits à moins de 2,5 millions au moment du conseil. L'épisode du 3 juin, qui annonçait "le coup de bluff" de Jérôme et Claire a attiré 3,14 millions de fans, mais loin derrière une simple rediffusion de la série Alex Hugo sur France 3.

La grande finale n'a quant à elle rassemblé que 2,88 millions de téléspectateurs le 24 juin, soit 17,2% de part d'audience. Un score historiquement bas pour Koh Lanta. A titre de comparaison, la finale 2024 avait attiré 3,2 millions de fidèles, et celle de 2023 plus de 3,5 millions.

La sanction est donc tombée cette semaine, moins de dix jours après la fin de Koh Lanta 2025. Alors que le programme était diffusé à raison de deux saisons par an ces dernières années, la chaîne a décidé de réduire le rythme. Une seule édition de Koh Lanta a été programmée en 2026 à ce stade, selon l'annonce de Xavier Gandon, le directeur des antennes de TF1.

Trop de Koh Lanta peut-il tuer Koh Lanta comme nous le suggérions dès le mois de février dernier ? TF1 décide en tout cas d'espacer les saisons pour recréer l'événement. L'objectif est de susciter davantage d'attente et de travailler sur des éditions plus surprenantes pour relancer l'intérêt autour de la marque. Il n'y aura donc pas de saison en fin d'année comme ce fut le cas en 2025 avec "La tribu maudite". La prochaine saison, dont le tournage s'est achevé au printemps, ne sera pas diffusée avant le premier semestre 2026. TF1 ne ferme pas pour autant complètement la porte à une seconde saison "All stars" en 2026, mais celle-ci ne sera tournée et diffusée que "si l'envie des téléspectateurs est au rendez-vous", a précisé Xavier Gandon.