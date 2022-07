Rachel Legrain-Trapani : Valentin Léonard est-il le père de ses enfants ?

RACHEL LEGRAIN TRAPANI. L'ex-Miss France participe à Pékin Express : Duos de choc sur M6 dès ce 6 juillet 2022 avec son compagnon actuel, Valentin Léonard. Mais est-il le père de ses deux enfants ?

Rachel Legrain-Trapani se lance un nouveau défi en 2022 : participer à Pékin Express. L'ancienne Miss France figure en effet au casting de l'édition "Duos de choc" du programme de M6, qui réunit plusieurs personnalités célèbres. Rachel Legrain-Trapani participe au côté de son actuel compagnon, Valentin Léonard. Ils sont ensemble depuis 2019. Le couple a eu un enfant ensemble, un petit garçon du nom d'Andrea, en 2020.

Avant de rencontrer Valentin Léonard, Rachel Legrain-Trapani était déjà mère. L'animatrice TV a en effet eu un premier garçon en 2013, avec son ex-mari. Il s'agit du footballeur Aurélien Capoue. Le couple a cependant divorcé en 2016 et se partage, depuis, la garde de leur fils Gianni. L'ex-Miss France ne prévoit pas d'avoir un troisième enfant, comme elle a pu le confier à un internaute, préférant privilégier ses projets professionnels pour le moment.

biographie de rachel legrain-trapani

Rachel Legrain-Trapani est une ancienne Miss France, devenue comédienne et animatrice de télévision. Née le 31 août 1988 à Saint-Saulve (Nord), elle débute des études de littératures en hypokhâgne avant de se lancer dans les concours de beauté. Elle devient Miss Picarde en 2006, avant de remporter le concours Miss France en 2007. Rachel Legrain-Trapani s'illustre ensuite comme animatrice télévision. On peut la voir présenter Play Hit (2007), Sexy Staff (2009) et devient chroniqueuse sur la chaîne l'Equipe. De 2018 à 2020, elle est chroniqueuse sur TPMP People, avant de rejoindre TPMP ouvert à tous en 2020. Rachel Legrain-Trapani a également participé ponctuellement à plusieurs émissions TV, comme Fort Boyard, Secret Story, Top Chef, À prendre ou à laisser ou encore Pékin Express : Duos de choc.