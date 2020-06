"Fort Boyard : date, candidats, nouveautés... tout sur l'édition 2020"

FORT BOYARD 2020 - Le jeu animé par Olivier Minne revient dans quelques semaines sur France 2. Fort Boyard connaîtra des changements suite à la crise sanitaire liée au coronavirus.

[Mis à jour le 24 juin 2020 à 9h50] Plus que quelques semaines à patienter avant le retour de Fort Boyard. Le jeu de France 2 reviendra à l'écran le 11 juillet prochain. Durant plusieurs semaines, l'inquiétude liée au coronavirus a laissé les équipes dans le doute, sans savoir si le tournage pourrait débuter en Charente-Maritime ou non. Mais l'émission d'Olivier Minne animera bien les soirées du samedi comme à l'accoutumée, avec néanmoins de nombreux changements pour cette édition 2020. Mister Boo a quitté le fort et Big Boo devra intervenir dans la cage aux côtés de Lady Boo et Little Boo. Les téléspectateurs découvriront de nouvelles épreuves dans ce Fort Boyard 2020, comme le Turbo Basket. Il y aura également une nouveauté : le cabinet mystique de la vieille tante du père Fouras. Toutefois, l'épidémie liée au Covid-19 aura des conséquences, puisque des épreuves qui nécessitent du contact physique ont été abandonnés pour cette année, comme le combat dans la boue. Les équipes qui se lancent à l'assaut du fort sont réduites. Il n'y aura pas six candidats, comme c'est habituellement le cas, mais cinq.

C'est surtout du côté des personnages de Fort Boyard qu'il faut s'attendre à des nouveautés. Francis Lalanne et Vincent Lagaf' ne seront pas de retour pour cette 31e saison. "Quand j'ai demandé quand débuterait le tournage, on m'a dit que mon personnage ne serait pas dans cette saison à cause des assurances" qui "refusent de prendre en charge le risque lié au Covid", a déclaré au Parisien l'artiste de 61 ans. Exit Narcisse Lalanne donc, qui envisage toutefois des représailles juridiques contre les assurances, "car c'est de la discrimination", et qui devrait néanmoins être de retour pour l'édition 2021 du jeu. A l'inverse, Magloire sera de retour, et l'animateur de Slam Cyril Féraud incarnera un nouveau personnage : Cyril Gossbo, un animateur de jeu télévisé du père Fouras. Côté candidats, on sait que la première équipe de cette saison 2020 de Fort Boyard sera constituée de Tom Leeb, Camille Cerf, Clémence Botino, Claude Dartois et Booder. Ces derniers resteront d'ailleurs devant la salle du trésor et n'arpenteront pas les couloirs du fort, comme c'est habituellement le cas.

Tout savoir sur Fort boyard

En 2020, Fort Boyard célèbre sa 31e saison de diffusion sur France 2. Après plusieurs mois de doutes en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, cette édition 2020 aura bien lieu. Le jeu de la seconde chaîne présenté par Olivier Minne sera de retour à partir du samedi 11 juillet 2020.

Pendant plusieurs mois, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, les équipes de France 2 ne savaient pas si le tournage de Fort Boyard pourrait avoir lieu ou non. Il a toutefois été confirmé que le tournage a pu débuter. La première émission, diffusée le samedi 11 juillet, verra cinq candidats qui s'essaieront aux épreuves du Fort : l'animatrice Camille Cerf, le candidat de Koh Lanta Claude Dartois, Miss France 2020 Clémence Botino, l'humoriste Booder et le chanteur et acteur (qui devait être le candidat de la France pour l'Eurovision 2020) Tom Leeb. Le Youtubeur Jeremstar devait également partir à l'assaut de Fort Boyard cette saison. Mais en raison du harcèlement qu'il a subi de la part d'inconnus, il a préféré renoncer à l'expérience pour engager des poursuites judiciaires.

Comme toujours, France 2 mettra à disposition les émissions de Fort Boyard 2020 en replay streaming sur son site dédié France.TV. A noter également que si vous disposez d’une offre de replay sur vos modems de télévision, vous pourrez aussi les regarder en différé depuis votre box. Bien évidemment, les différents épisodes seront disponibles pour une durée limitée.

Fort Boyard 2020 - au programme TV dès le 11 juillet 2020