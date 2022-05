Louana éliminée de Koh Lanta : "Certains ne votaient pas au mérite"

Eliminée en même temps que Maxime, son binôme de l'épisode 12, Louana revient sur son parcours dans Koh Lanta, le totem maudit. Interview.

A 28 ans, Louana s'est fixée le défi de participer à Koh Lanta. Sélectionnée lors du casting, cette commerciale en immobilier locatif vivant en région parisienne a eu l'occasion de briller durant cette saison Koh Lanta le totem maudit. D'abord dans l'équipe verte puis dans l'équipe rouge dont elle a été la capitaine. Ambassadrice face à Colin, elle ne fléchit pas et assure l'avenir des anciens Rouges dont la supériorité numérique leur assure d'arriver loin dans l'aventure. Elle gagne également plusieurs épreuves en individuelle. Pour autant, son association à Maxime - qui a pu agacer sur le camp - durant l'épisode des destins liés a provoqué sa chute. Louana est éliminée au terme de l'épisode 12 après une majorité de votes contre Maxime. La candidate nous a accordé une interview pour évoquer son parcours dans Koh Lanta 2022.

Pourquoi avez-vous choisi de participer à l'émission ?

Koh Lanta, c'est une émission que je regarde depuis 20 ans, depuis que je suis toute petite. C'était vraiment un rêve d'y participer un jour. J'adore me challenger dans la vie, me dépasser. J'adore les aventures. J'ai eu une enfance assez sauvage. Je suis d'un petit village d'à côté du Sud de la France. Participer à Koh Lanta, c'était aussi une manière de me reconnecter à la nature et tout ce que j'ai vécu étant petite. Ça fait trois ans que j'habite sur Paris, j'avais besoin de me challenger, de prendre l'air.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ?

La faim, sans hésitation. Peut être aussi l'humidité et la pluie. Le fait d'avoir des vêtements toujours humides, c'est très compliqué à gérer. Mais la faim, c'est une douleur physique et mentale qui est énorme et dure à supporter. C'est terrible.

Quel est le souvenir que vous garderez le plus de votre aventure ?

J'en ai énormément mais ma plus belle victoire on peut dire que c'est le parcours du combattant. J'en suis hyper fière. Qui dit Koh Lanta, dit parcours du combattant. Tous ceux qui veulent participer à Koh Lanta veulent gagner cette épreuve mythique. C'est une très grande fierté. Pour les épreuves de confort, je dirais que le dernier confort qu'on a gagné grâce à François était une petite bulle de bonheur partagé. C'est ça aussi Koh Lanta, partager ces moments-là en dehors du camp, profiter du paysage, découvrir d'autres cultures culinaires. C'est un souvenir très intense qu'on a partagé ensemble. En plus, on a pu parler à nos familles, ça a été très émouvant. Et puis les moments de galère sur le camp, c'est hyper puissant. Chez les Rouges on a gagné très peu de confort. Ça nous est passé sous le nez à chaque fois. Ça a été rude. Mais je garde en tout cas beaucoup de souvenirs.

Depuis la réunification, on a vu les ex-Rouges faire bloc. Plus que les ex-Rouges, on a l'impression que ce sont les ex-Verts qui menaient le jeu. En quoi consistait le pacte entre vous ?

Avec les Verts, on était en supériorité numérique. Il y avait plus de Verts que de Bleus ou de Violets. On s'est demandé quelle stratégie appliquer qui fonctionnerait et nous mettrait plus ou moins en sécurité. On s'était tous dit qu'on avait vécu tellement de galères chez les Verts qu'on allait se serrer les coudes jusqu'à la fin et quoi qu'il arrive on resterait entre Verts. Ça n'a pas tenu !

Tout au long de l'aventure, on a été témoins de plusieurs prises de bec entre vous et Maxime. Comment vous expliquez que ces tensions ne se soient jamais vraiment apaisées ?

Je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'il y a le montage qu'on voit et la réalité des choses sur le camp. Je trouve qu'il y a un petit décalage sur le fait qu'il y a trois jours de tournage pour une heure de ce qu'on voit. Il y avait beaucoup de tensions avec Maxime, je le cacherais jamais. Mais pas qu'avec moi, avec Ambre, Pauline, Fouzi.... avec un peu tout le monde. On avait une relation un peu chien et chat avec Maxime. On avait quand même des moments où on communiquait. On le voit dans l'épisode de la mangue. A qui je vais me plaindre ? A Maxime ! Avec qui je passe des moments de temps en temps ? Avec Maxime ! Donc il y avait quand même des moments où on échangeait. Il était très pénible sur le camp et je pense que c'est celui qui avait le plus de mal avec le manque de nourriture. Il était un peu touche-à-tout, il avait son mot à dire tout le temps. Il avait peur de manquer parce qu'il n'avait pas assez de coquillages de riz, il voulait absolument faire le feu alors que quelqu'un y était déjà, il voulait absolument toucher la cabane alors que quelqu'un s'en occupait... Je pense qu'il voulait peut être trop bien faire. Mais en collectivité, il y a des choses à respecter. Chacun doit rester à sa place et Maxime avait du mal avec ça. Des fois, c'était bien mais avoir des réflexions à droite à gauche... on en avait gros sur le coquillage !

Quelle est votre réaction lorsque vous êtes associée à Maxime par le tirage au sort dans l'épisode 12 ?

Je me suis dit que, globalement, c'était le pire combo qu'on pouvait faire. Il y avait des Verts avec des Jaunes, des Verts avec des Rouges, des Rouges avec des Jaunes... C'était le pire scénario possible et imaginable ! Ça a redistribué les cartes. Je pense que la production en était très contente ! Ils ne pouvaient pas mieux imaginer en termes de tirage au sort. Je savais très bien qu'il ne fallait pas tomber sur Maxime. Je me suis dit "il faut vraiment qu'on gagne l'épreuve d'immunité parce que si on ne la gagne pas, c'est foutu." C'est la première chose que je me suis dit. Puis on a perdu l'immunité et je me suis dit "bon, je pense que j'ai fait mes preuves". J'ai été cheffe d'équipe, j'ai sauvé l'aventure de tout le monde aux ambassadeurs. Sur le camp, j'ai clairement ma place chez les Rouges. Je suis quand même appréciée de tout le monde. Je pensais que les ex-Verts avaient un peu plus de reconnaissance par rapport à ça et je pensais vraiment qu'ils allaient tenir la stratégie. Surtout qu'elle m'a été dite. Dans la soirée, Ambre m'a dit "t'inquiète pas, tout va bien. On va te sauver. On va voter Fouzi. T'inquiète pas, on est avec toi." Finalement, ils ont très bien joué leur jeu mais j'ai vécu ça un peu comme une trahison parce que ça m'a été dit droit dans les yeux alors qu'ils ont fait l'inverse. Et en même temps, je me dis que ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille parce qu'ils ont promis de sauver Colin et ils ne l'ont pas fait. Là, ils ont promis de sauver l'alliance des Verts et ça n'a pas été fait. Dans Koh Lanta, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers !

Vous avez compris leurs explications ?

L'explication de François a été de dire "je préfère sauver deux belles personnes plutôt qu'une". Forcément, ça a un peu plus touché Maxime que moi parce que quand il parlait d'une belle personne, il parlait de moi et pas de lui. Celui qui doit être plus vexé, c'est Maxime. Mais il savait qu'en éliminant Maxime, il m'éliminait moi. Je suis un peu mitigée sur ces explications. Sachant qu'en plus, c'était mon rêve. Je me voyais aller loin, mais tout le monde se voit aller loin. Koh Lanta, c'est une aventure sportive, stratégique et humaine. On ne peut pas défaire les liens. Maxime était sur la sellette depuis un moment. Moi, j'étais forte sur les épreuves. J'avais plusieurs victoires, ça a peut être agacé certains. Il y a le paramètre à prendre en compte que, chez les Jaunes, c'est moi qui ait été mise en porte-à-faux parce que j'étais porte-parole pour sauver Colin et il ne l'a pas été. Donc forcément, j'avais les Jaunes un peu sur le dos. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte mais être avec Maxime, plus le fait qu'il n'est pas forcément apprécié, plus le fait que j'étais forte sur les épreuves, plus le fait que ma parole a été mise en porte-à-faux après l'élimination de Colin... A un moment donné, on était cinq binômes, le tour est vite fait !

Vous pensez que c'était aussi une manière pour les autres de se débarrasser d'une candidate forte comme vous sur les épreuves ?

Je n'ai pas la prétention de le dire mais c'est un paramètre à prendre en compte. Je ne citerais pas de nom mais je suis quelqu'un qui vote au mérite. Je n'aurais jamais éliminé quelqu'un de fort parce qu'il était fort. Je ne citerais pas de noms mais je sais que certains candidats ne votaient pas au mérite et que justement ils votaient contre les candidats forts pour avoir une chance d'aller plus loin. Forcément, je faisais partie des fortes donc vous imaginez qu'ils n'avaient pas ma mentalité et que ce n'était pas ma stratégie. Mais il faut de tout. En prenant du recul, en ayant vu tous les Koh Lanta, c'est rarement les plus forts qui vont au bout parce qu'il y a l'aspect stratégie et humain qui prend le dessus. Il faut prendre tous ces paramètres en compte.

Avez-vous des regrets dans votre parcours ?

Aucun regret.

Quel regard portez-vous sur votre aventure personnelle dans l'émission ?

Je suis fière de mon parcours. Je suis forcément déçue de ne pas être allée plus loin que ça. J'ai forcément un goût amer de non-fini, de revanche parce que je ne sais pas si c'est moi qui ai vraiment été éliminée. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, ça aurait peut être été plus simple si j'avais été éliminée seule avec des explications. J'ai pris beaucoup de recul. Je suis très fière de mon parcours, j'ai eu trois victoires en individuelle. Je suis celle qui a le plus de victoires pour l'instant chez les filles. Et j'ai eu de très belles responsabilités. J'ai été cheffe d'équipe, j'ai été nommée aux ambassadeurs, ça paraît rien mais j'ai le rôle de la cuisinière, ce qui est une grande responsabilité sur Koh Lanta ! (rires) Ce sont des rôles pas évidents à assumer mais qui sont plaisants une fois qu'on a pris la responsabilité de les assumer. Je suis fière de sortir avec ces victoires parce que je me suis raccrochée à ça aussi. Je préfère sortir et avoir eu le parcours que j'ai plutôt que finir sur les poteaux en n'ayant eu aucune victoire. Je n'aurais pas aimé ma victoire si j'avais été dans la transparence. J'ai une défaite : je ne suis pas allée jusqu'aux poteaux et là où je voulais aller. Mais j'ai quand même une reconnaissance et une fierté d'avoir fait partie de ce programme et d'avoir répondu à mes questions sur jusqu'où je suis capable d'aller.

Vous souhaiteriez reparticiper à Koh Lanta si on vous en donnait l'occasion ?

Vous m'auriez posé la question au mois de décembre, je vous aurais dit que c'est tellement dur physiquement et mentalement que jamais de la vie j'y retourne. Mais maintenant, l'eau a coulé un peu sous les ponts. En voyant la diffusion, il y a forcément des choses qu'on aurait faites différemment. Quand on est sur place, on a la tête dans le guidon et on ne s'en rend pas compte. Maintenant, il y a des choses que j'aurais faites différemment. Je m'étais fixé trois objectifs : de ne pas être éliminée la première, de passer la réunification et d'aller jusqu'aux poteaux. J'ai deux objectifs sur trois. Mon troisième n'a pas été validé donc évidemment que j'ai le sentiment de vouloir faire mieux. Si j'en ai l'occasion et qu'on me rappelle pour faire un all-star, évidemment j'y vais.