"Clem : date, casting... Ce que l'on sait sur la saison 11"

[Mis à jour le 28 septembre 2020 à 20h50] Il y aura bien une suite à Clem ! Alors que la saison 10 s'achève le 28 septembre 2020 sur TF1, le tournage de la saison 11 a bel et bien commencé. Ce sont les comédiens eux-mêmes qui ont annoncé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux respectifs, notamment l'actrice principale Lucie Lucas. Cette dernière a posté une photo du tournage, qui a débuté en septembre en région parisienne, avec cette légende : "C'est la rentrée pour Clem ! Trop contente de retrouver mon équipe de choc pour le tournage de la saison 11".

Toutefois, cette suite, composée de six épisodes, reste bien mystérieuse. On ne sait pas encore quand elle sera diffusée : la productrice artistique Vanessa Clément confie au micro d'Allociné voir le retour de Clem au printemps 2021 sur TF1. Mais en fonction de l'évolution de la pandémie, la diffusion pourrait changer, comme cela avait été le cas pour la saison 10, décalée à l'automne. Pour ce qui est des intrigues de la suite, la productrice reste vague dans son interview à Allociné : "La saison 11 se dirige dans une direction assez différente puisqu'on va revenir à quelque chose de plus dans l'ADN initial de la série. Avec beaucoup plus de place au décalage et à la comédie, sans être dans la farce". On sait toutefois que le casting s'étoffe, puisque l'acteur Loup-Denis Elion (Réunions, Scènes de ménage...) rejoint la série en jouant un "ténor du barreau", à en croire une photo Instagram de l'actrice Juliette Delacroix, qui intègre également la distribution. Il faudra donc patienter pour en savoir plus sur les prochaines péripéties de Clémentine Boissier.

Pour l'heure, on ne connaît pas la date de sortie exacte de Clem saison 11. On sait simplement que le tournage a débuté en région parisienne au mois de septembre 2020. Il semble peu probable de voir le retour de Clémentine Boissier et de ses proches avant l'année 2021. Dans une interview à Allociné, la productrice artistique de la série Vanessa Clément a confié qu'elle espérait voir la diffusion de la prochaine série au printemps prochain, comme c'est habituellement le cas.

Toutes les infos sur Clem

Synopsis - Depuis le 22 février 2010, Clem suit la vie de Clémentine Boissier. La série débute à ses 16 ans, lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte depuis plus de trois mois. L'adolescente se retrouve alors à devoir apprendre à devenir mère tout en terminant le lycée.

Le casting de Clem a bien évolué depuis le lancement de la série en 2010. Ci-dessous, retrouvez la liste complète des acteurs principaux à l'heure actuelle que l'on retrouve dans cette fiction diffusée sur TF1 :

Lucie Lucas : Clémentine Boissier

Agustin Galiana : Adrian Moron (depuis la saison 6)

Jade Pardin, puis Léa Lopez et Joséphine Berry : Salomé Boissier (depuis la saison 9)

Jean Dell : Michel Brimont

Carole Richert : Marie-France Brimont

Thomas Chomel : Valentin Brimont (depuis la saison 9)

Maëva Pasquali : Inès Munoz (depuis la saison 4)

Elina Solomon : Emma Thevenet (depuis la saison 9)

Elsa Houben : Victoire Brimont (depuis la saison 9)

Yann Sundberg : Stéphane Minassian (depuis la saison 6)

Kevin Elarbi : Hicham Berkaoui (saison 1 à 8)

Victoria Abril : Caroline Munoz Ferran (saison 1 à 8)

Elodia Fontan : Alyzée Bertier (saison 1 à 9)

Jérôme Anger et Laurent Gamelin : Jean-Paul Boissier (saison 1 à 5)

Mathieu Spinosi : Julien Brimont (saison 1 à 4)

Benoît Michel : Jérôme Thévenet (saison 3 à 7)

Rayane Benseti : Dimitri Ferran (saison 5 à 7)

Philippe Lellouche : Xavier Ferran (saison 5 à 8)

La saison 10 de Clem est diffusé sur TF1 en septembre 2020. Si vous avez raté certains épisodes, sachez que la série est disponible en streaming sur le site replay de la chaîne MyTF1.

