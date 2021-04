"Demain nous appartient : Quentin s'incruste chez les Daunier, spoilers du 9 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 901 de Demain nous appartient du vendredi 9 avril 2021 sur TF1, Aurore et William tentent de convaincre Quentin de les laisser rentrer chez eux. Résumé et spoilers.

Mis à jour le 8 avril 2021 à 19h30] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain, vendredi. Dans l'épisode 901 de Demain nous appartient diffusé vendredi 9 avril 2021 sur TF1, Sofia et Manon ont passé la nuit chez William et tentent de cacher à leurs parents que Quentin squatte chez eux. Avant d'aller en cours, Sofia retourne chez elle afin de convaincre Quentin de la laisser entrer, mais le jeune homme l'ignore. Désespérées, Manon et Sofia retrouvent leurs parents et leur avouent que Quentin s'est enfermé chez eux. Aurore veut alerter ses collègues afin d'expulser Quentin, mais Sofia refuse, car elle continue à croire que son protégé est fragile. William se range du côté de Sofia et refuse d'utiliser la manière forte.

Le docteur décide de parler au jeune homme et ce dernier fait mine qu'il va se suicider s'il tente d'entrer dans l'appartement, manoeuvre qui fonctionne. Un peu plus tard à l'hôpital, William demande à Christelle si elle a réussi à trouver un logement pour Quentin, mais le dossier n'a pas avancé. Il finit par craquer et avoue à Flore et Christelle qu'il se retrouve à la rue à cause de Quentin. Flore, sous le choc, ne comprend pas comment William a pu se faire avoir de cette manière. Christelle, au contraire , se met à la place du docteur, qui a juste voulu aider un jeune homme en détresse. William et Aurore décident de se laisser le week-end pour trouver une solution. Samuel propose à son collègue de venir passer le week-end avec toute sa famille chez lui. Au même moment, Quentin laisse entrer Hélène et Pascal chez les Daunier et leur présente leur nouveau foyer.

Roxane aide Sacha

Également dans Demain nous appartient vendredi 9 avril 2021, Sacha est au Spoon et confie à Tristan qu'il a besoin d'argent pour monter son site de sport. Il propose à son frère de s'investir dans son bar afin d'avoir plus de visibilité et se montre très convaincant. Roxane, qui entend la conversation, propose à Sacha de lui créer le site, mais cela fait rire le coach sportif. Il pense qu'elle n'en a pas les capacités et Roxane lui montre en de deux de quoi elle est capable. Sacha adore les idées de Roxane et décide de l'engager. Il demande par la suite à Alex de s'investir dans son projet, mais l'ex de Chloé refuse. Il est quelque peu gêné et avoue à Sacha qu'il l'a vu à Sète alors qu'il était supposé être à Paris.

Alex est persuadé que Sacha trompe Clémentine, mais le père de Ben tente de se défendre. Il lui explique qu'il prévoit une surprise pour Clémentine et qu'il n'est pas infidèle. Un peu plus tard, Clémentine découvre le travail de Roxane et est impressionnée par le site. Sacha lui confie pourtant qu'il n'a pas les moyens de payer Roxane et Clémentine lui propose d'investir et de lui prêter de argent. Cela gêne beaucoup Sacha, mais ils accepte en lui assurant qu'elle est la femme de sa vie et qu'il a beaucoup de chance de l'avoir à ses côtés.

Marianne vexée par Isam et Timothée

Demain soir dans Demain nous appartient, Marianne, vexée d'avoir été traitée de vieille par Timothée et Isam, leur a posé un gros problème de mathématiques. Elle retrouve Anna et pense que les deux adolescents sont bien trop sûrs d'eux et qu'ils ne vont pas réussir à résoudre son problème. Anna lui dit que Timothée et Isam sont très intelligents et qu'ils vont réussir à le déchiffrer. Marianne est en fait loin de se douter que Timothée a déjà trouvé la solution au problème.

Le soir le fils de Victor retrouve Marianne chez Anna et expose le résultat. Marianne le félicite pour son travail, mais lui dit qu'il s'est trompé. Timothée refuse de croire qu'il a fait une erreur et n'hésite pas à aller dans la confrontation. Afin de les départager, le jeune homme décide d'appeler Doucet, son prof de maths. Le professeur assure que c'est Timothée qui a raison, ce qui braque encore plus Marianne. Elle est démoralisée et refuse de voir que les maths ont beaucoup évolué en quelques années.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.