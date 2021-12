"Demain nous appartient : résumé de l'épisode du 14 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1078 de Demain nous appartient diffusé le 14 décembre 2021, le cyber harceleur dévoile l'homosexualité de Jack. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 13 décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1078 de DNA diffusé le 13 décembre, Camille a du mal à oublier son calvaire. Elle est encore plus bouleversée en apprenant que Lizzie a tenté de mettre fin à ses jours. L'influenceuse décide de se rendre au chevet de son ancienne rivale. Les deux jeunes filles discutent à cœur ouvert et Camille avoue qu'elle envie Lizzie d'être aussi belle et bien dans sa peau. Les adolescentes enterrent la hache de guerre même si les réseaux ne sont pas prêts à lâcher l'affaire pour autant. De son côté, Jack s'emporte contre un camarade qui se moque de sa famille. Soudain, une notification retentit dans tout le lycée : le mystérieux harceleur révèle l'homosexualité de Jack.

Toujours à Sète, la guerre est déclarée entre Vanessa et Victoire. Mais aussi entre Vanessa et Mona. La mère et l'ex du policier voient d'un très mauvais œil l'attitude de la chef du Spoon et veulent préserver Georges. Problème, Georges est amoureux et ne se rend pas compte que sa nouvelle compagne veut faire le vide autour de lui. Après une énième altercation entre Victoire et Vanessa, Georges va voir son ex compagne et lui remet les pendules à l'heure. Victoire est choquée, mais jure à Soraya qu'elle n'est pas jalouse. Son amie a du mal à la croire. Enfin, dans cet épisode de Demain nous appartient, Georges accepte de vivre avec Vanessa. Celle-ci a une idée : elle emménagera chez Mona et Georges. Et si la mère de son amoureux y trouve quelque chose à redire, elle n'aura qu'à partir.

Au même moment, Chloé et Alex cherchent une nounou pour Céleste. La proviseure du lycée Agnès Varda a de plus en plus de travail entre son activité de perles et la gestion de l'établissement scolaire. Dans l'épisode 1078 de Demain nous appartient diffusé le 14 décembre sur TF1, Chloé hésite entre deux jeunes femmes qu'elle trouve très professionnelles. Alex tient à être présent lors de l'entretien et sa présence semble tendre Xavier qui finit par s'en aller. La première candidate accroche instantanément avec le couple et apprécie de tomber sur une famille qu'elle juge saine et épanouie. Avant de dire oui, Chloé souhaite tout de même recevoir la deuxième candidate.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.