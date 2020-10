DEXTER SAISON 9 - La série, qui a pris fin il y a sept ans, sera de nouveau diffusé pour une saison 9. Tout savoir sur le retour inattendu de Dexter.

[Mis à jour le 15 octobre 2020 à 14h09] C'est une annonce à laquelle personne ne s'attendait. Showtime a annoncé le 14 octobre que Dexter serait de retour pour une saison 9. La série avait pris fin il y a sept ans, à l'issue d'une saison 8 jugée très décevante pour de nombreux fans. Pour rappel, la série s'est terminée par le protagoniste qui décide de s'isoler et de devenir bûcheron dans l'Oregon. Dexter devrait donc de nouveau s'achever à l'issue de cette neuvième saison qui doit être diffusée à l'automne 2021 aux Etats-Unis, sans qu'une date plus précise n'ait été communiquée. En France, on ne sait pas encore à quelle date et sur quel support la série sera diffusée.

Côté casting, les fans de Dexter ne devrait pas être dépaysés. On va retrouver Michael C.Hall dans le rôle titre. Il avait d'ailleurs été récompensé pour son interprétation en 2010, recevant le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique. Cette saison 9 sera signée par Clyde Phillips, le créateur des quatre premières saisons : il avait d'ailleurs expliqué avoir en tête une fin différente de celle qui avait finalement vue le jour en 2013. Pour l'heure, le reste du casting de cette saison 0 de Dexter n'a pas été annoncé.

Synopsis - Dexter Morgan est expert médico-légal spécialisé dans l'analyse de traces de sang lors de scènes de crimes. Mais Dexter n'est pas simplement membre de la police car il mène une double vie. Le jour Dexter travaille et la nuit, il assassine des meurtriers.

Dexter - saison 9 au programme TV en 2021