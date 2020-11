Eurovision junior : la France remporte l'édition 2020 grâce à Valentina

EUROVISION JUNIOR 2020 - Valentina des Kids United Nouvelle génération, a gagné l'Eurovision Junior avec sa chanson "J'imagine". C'est la première fois que la France remporte le concours.

[Mis à jour le 30 novembre 2020 à 9h20] C'est la première fois que la France remporte l'Eurovision Junior, en 18 ans. Dimanche 29 novembre 2020, Valentina, 11 ans, a été sacrée gagnante de la déclinaison du concours de chant international pour les adolescents, face à onze autre candidats venus des quatre coins de l'Europe. Son titre optimiste et dansant, "J'imagine", a convaincu les membres du jury mais également les votants qui ont donné leur voix pour la collégienne.

Quelques heures seulement après sa victoire, Valentina était l'invitée de l'émission 20h30 le dimanche sur France 2. La jeune fille a pu partager son sentiment durant son passage : "J'étais stressée, j'ai ressenti tellement d'émotion". Elle a surtout tenu à dédier sa victoire "à tous les artistes en France et au monde du spectacle de France, en cette période si compliquée". Vous pouvez retrouver la prestation de Valentina à l'occasion de l'Eurovision Junior 2020 dans la vidéo ci-dessous.

Qui est Valentina, la gagnante de l'Eurovision Junior 2020 ?

Originaire de Rennes, Valentina a été découverte en France dès l'âge de 7 ans : elle fait alors sa première télévision en participant à la saison 4 de The Voice Kids. Si elle n'a pas été retenue à l'issue des auditions à l'aveugle, elle rejoint le groupe Kids United Nouvelle génération en 2018 : "J'ai finalement eu ma petite revanche sur The Voice", commente la jeune fille auprès du site Actu. Le groupe doit débuter une tournée en 2021. Si elle espère plus tard faire carrière dans la chanson, l'adolescente actuellement au collège, envisage également de suivre des études de médecine.

