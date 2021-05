FRIENDS REUNION. "Friends : The Reunion", disponible sur Salto, permet d'en apprendre plus sur les coulisses de la série à succès. Jennifer Aniston et David Schwimmer (Ross et Rachel) ont avoué avoir ressenti un coup de foudre l'un pour l'autre sur le tournage.

[Mis à jour le 27 mai 2021 à 11h22] C'est peut-être l'information la plus importante à retenir de la réunion de Friends. Disponible sur Salto et prochainement sur TF1, cette émission spéciale voit les retrouvailles entre les six acteurs principaux de la série, qui se souviennent de moments marquants de la série. Au cours des confessions des comédiens, James Corden pose la question que tous les fans de la série se sont posés : les acteurs ont-ils eu des histoires d'amour hors caméra ?

La réponse est malheureusement non, comme on l'apprend durant "Friends : the reunion". Mais David Schwimmer avoue qu'il a eu un gros coup de foudre pour Jennifer Aniston sur les premières saisons. Et ce "crush" était réciproque, à en croire l'actrice. "On craquait vraiment l'un pour l'autre, mais sans opportunité réelle car l'un ou l'autre avait déjà quelqu'un dans sa vie, se souvient l'interprète de Ross. Donc on n'a jamais franchi le pas, on a toujours respecté ça." De son côté, l'interprète de Rachel aurait dit à David Schwimmer : "'Ce serait vraiment nul si la première fois qu'on s'embrasse ce soit diffusé sur une grande chaîne TV'. Et comme on pouvait s'y attendre, notre premier baiser était au Central Perk. On a fait passer l'amour qu'on avait l'un pour l'autre à travers Ross et Rachel."

Plus tard, David Schwimmer se souvient des premières années du tournage de Friends : "On se blottissait l'un contre l'autre sur le canapé, et on s'endormait. Je me demande "comment les autres faisaient pour ne pas savoir qu'on avait un coup de foudre l'un pour l'autre ?" Mais les quatre autres autres acteurs l'affirment : ils étaient au courant de cette petite amourette qui n'a pourtant jamais aboutie.

Jennifer Aniston et Matthew Perry auraient pu ne pas apparaître dans Friends

Au cours de "Friends : the reunion", les créateurs de la série, Marta Kauffman et David Crane, sont revenus sur la manière dont ils ont formé le groupe d'acteurs qui porte leur sitcom. Ils ont ainsi révélé que les comédiens les plus difficiles à trouver étaient ceux qui allaient incarner Chandler Bing et Rachel Greene. "Personne n'était drôle" se souviennent-ils. Pour Chandler, Matthew Perry s'est révélé être le choix évident des créateurs. Malheureusement il était déjà engagé sur une autre série de science-fiction, 2194. Heureusement pour Friends, un employé de Warner a vu le tournage de cette série, et s'est dit immédiatement qu'elle n'avait pas d'avenir. Ils ont donc autorisé Matthew Perry à changer de série et à rejoindre le casting de Friends.

La même problématique s'est posée pour Jennifer Aniston. L'actrice avait déjà signé pour une autre série, Muddling Through. Pourtant, les créateurs étaient formels : elle avait tout pour être la prochaine Rachel. Ils lui ont fait tourner le pilote et elle a partagé son temps entre les deux séries. Jennifer Aniston l'avoue elle-même au cours de "Friends : the reunion" : elle a tout de suite adoré les personnes avec qui elle travaillait sur Friends et le scénario. Elle s'est alors présenté auprès des producteurs de son autre série pour les supplier de la libérer de ses engagements, afin qu'elle puisse travailler sur Friends. "Ils m'ont répondu : 'Friends ne fera pas de toi une star, mais notre série, oui." L'histoire a toutefois donné raison à l'interprète de Rachel.

Comment voir Friends : the Reunion en France ?

C'est aujourd'hui que "Friends : the Reunion", émission spéciale retrouvailles des acteurs, est disponible pour les fans américains mais également pour les Français. Salto a mis en ligne cette réunion de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt Leblanc sur sa plateforme de streaming, en simultanée avec les Etats-Unis. Pour rappel, un abonnement à Salto coûte 6,99 euros par mois, avec un mois d'essai gratuit. Vous pouvez visionner "Friends : the reunion" en cliquant ici.

Prochainement, il sera également possible de voir "Friends : The Reunion", à la télévision française. TF1 a annoncé qu'elle diffuserait cette émission spéciale pour les fans. Cependant, il va falloir patienter encore puisque la date de la diffusion n'a pas encore annoncée par la première chaîne. On sait simplement que l'on retrouvera les interprètes de Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler et Joey "prochainement", le temps que le doublage soit effectué.

En quoi consiste Friends : the reunion ?

Attention, Friends : the Reunion n'est pas un nouvel épisode de Friends mettant en scène les aventures de Ross, Monica, Joey, Chandler, Rachel et Phoebe, seize ans après la fin de la série. Cet "épisode spécial" animé par James Corden est une réunion des acteurs dans le cadre d'une émission, dans laquelle ils échangent sur leurs souvenirs du tournage et retrouvent d'anciens acteurs (Tom Selleck, Maggie Wheeler...) qui sont passés par la sitcom. Parmi les invités présents, on compte David Beckham, Justin Bieber, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kalling, Thomas Lennon, Christina Pickles, James Michael Tyler et Reese Witherspoon.

Pendant un temps, l'incertitude demeurait sur la diffusion française de Friends : the Reunion, HBO Max étant une plateforme indisponible en France. Lundi 24 mai, TF1 a officialisé la diffusion prochaine de cette émission spéciale. Toutefois, il a été annoncé qu'elle serait proposé "prochainement", sans date précise encore annoncée. Il faudra certainement attendre les doublages de cet épisode spécial, puisque TF1 a annoncé que Friends : the Reunion sera doublé en français. Pour les fans impatients, vous pourrez retrouver ces retrouvailles en streaming sur la plateforme de streaming Salto dès le 27 mai 2021.

Friends : the Reunion est diffusé sur la plateforme de streaming américaine HBO Max le 27 mai 2021. Les retrouvailles des acteurs de Friends sont à suivre en France sur Salto, pour les abonnés de la plateforme de streaming française. Notons également que cette émission spéciale sera à découvrir prochainement à la télévision française, sur TF1 cette fois.

La réunion des acteurs de Friends pour un épisode spécial est très attendue des fans de la sitcom. L'émission, dans laquelle les acteurs se retrouvent mais n'incarneront pas leur rôle dans la série, sera diffusée sur HBO Max le 27 mai 2021 en streaming, pour les pays ayant accès la plateforme de streaming, ce qui n'est pas le cas de la France. A cette date, il sera toutefois possible de voir cette émission spéciale sur Salto.

Synopsis - Friends est une série américaine qui reprend la vie quotidienne de six amis résidant à New York. Cette joyeuse équipe est composée de Ross et Monica Geller, de Joey Tribbiani, Chandler Bing, et Phoebe Buffay. Sentiments, humour et vie familiale sont au rendez-vous de cette série humoristique devenue mythique, le tout ponctué d'une bonne humeur communicative et de personnages dans lesquels chacun peut se reconnaître, sans oublier des dialogues ponctués de répliques cultes.

Friends est une série télévisée qui a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision. La série est actuellement diffusée le soir sur TFX à partir de 20 heures. Les dix saisons sont également disponibles en intégralité sur Netflix France, bien que Friends ait quitté le catalogue américain en janvier 2020.

Friends : the Reunion - au programme TV prochainement sur TF1, le 27 mai 2021 sur Salto