Mort de Tina Turner : de quoi est décédée la chanteuse ? Une longue maladie évoquée

BIOGRAPHIE DE TINA TURNER. La légendaire chanteuse américaine de soul, également danseuse et actrice, Tina Turner est décédée ce mercredi 24 mai 2023 en Suisse. Elle était âgée de 83 ans.

Tina Turner est morte. La nouvelle est tombée en milieu de soirée mercredi 24 mai 2023. Dans un communiqué publié par Sky News, son porte-parole a indiqué que la star internationale est "décédée paisiblement aujourd'hui à l'âge de 83 ans après une longue maladie dans sa maison de Kusnacht près de Zurich, en Suisse". Peu d'autres informations ont depuis été livrées concernant la maladie en question, mais en 2018, Tina Turner avait révélé au grand public souffrir d'un cancer intestinal diagnostiqué en 2016. Dans le cadre de son combat contre ce cancer, la chanteuse avait d'ailleurs eu une greffe de rein en 2017. À noter qu'à ce stade, aucune source officielle n'a confirmé le lien entre son cancer et sa mort.

Depuis l'annonce de la mort de Tina Turner, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. La Maison Blanche a notamment salué une "icône", déplorant également "une perte immense". Sur son compte Instagram, Afida Turner, qui a été mariée à Ronnie Turner, a aussi rendu hommage à la star internationale. "Repose en paix belle-mère : avec Ronnie et Craig", a-t-elle déclaré, faisant référence aux deux fils de Tina Turner décédés.

​​​​​​​Chanteuse, danseuse, actrice, auteure, compositrice… Tina Turner était l'une des artistes les plus célèbres du monde et de tous les temps. Anna Mae Bullock, son vrai nom, a vendu près de 200 millions d'albums. "Avec elle, le monde perd une légende de la musique et une icône", a notamment estimé son porte-parole dans le communiqué. À la fin des années 1950, Tina Turner avait rencontré le musicien Ike Turner. Grâce à sa persévérance, elle avait réussi à décrocher une place de choriste dans son groupe. Petit à petit, Anna Mae, rebaptisée Tina par Ike Turner, s'était imposée sur scène grâce à son énergie. En 1962, elle était finalement devenue madame Turner en épousant Ike Turner. Dans les années 1960, le duo a enregistré de nombreux titres à succès comme It's Gonna Work Out Fine, I Idolize You, River Deep Mountain High ou Proud Mary. Mais le couple a ensuite commencé à battre de l'aile. En 1974, Tina Turner avait finalement sorti son premier album solo. Deux ans plus tard, elle quittait son mari. Le divorce a été prononcé en 1978. Dans son autobiographie, Moi, Tina, sortie en 1986, elle avait révélé avoir subi des violences de la part de son ex-mari.

La biographie de Tina Turner est ainsi faite : de hauts et de bas. Sa carrière redécolle au début des années 1980 avec la reprise d'un titre des Temptations, Ball of Confusion puis avec Let's Stay Together, et surtout en 1984 avec son cinquième album solo, Private Dancer. Ce succès lui permet de décrocher l'un des rôles principaux de Mad Max : au-delà du dôme de tonnerre, aux côtés de Mel Gibson. Ses albums suivants, Foreign Affair, Wildest Dreams et Twenty Four Seven sont de nouveaux succès. Au début des années 2010, elle continue ensuite à sortir quelques singles, à collaborer sur les albums de différents artistes ou à se produire pour des concerts caritatifs. En 2013, Tina Turner a désormais la nationalité suisse. Par la suite, elle se marie avec Erwin Bach, un cadre allemand dans l'industrie du disque âgé de 57 ans, en Suisse. Tina Turner entame les démarches pour abandonner sa nationalité américaine. Retour sur les faits marquants de la carrière de la célèbre chanteuse.

Tina Turner en 1965 © J. Barry Peake / Rex Fe/REX/SIPA

Anna Mae Bullock naît le 26 novembre 1939 à Nutbush, dans le Tennessee, aux États-Unis. Elle est la fille de Zelma Currie et de Floyd Richard Bullock, respectivement ouvrière et contremaître, et grandit dans un milieu modeste. Rapidement attirée par la musique, c'est en 1957, qu'elle fera la rencontre qui va changer sa vie : celle d'un musicien, Ike Turner, qui la fait monter sur scène et deviendra son mentor, son manager, puis son époux. C'est lui qui transforme la jeune Anna en "Tina", en référence au personnage Sheena, reine de la jungle apparue dans un magazine britannique à la fin des années 30. Tina Turner est née.

A l'origine, Proud Mary, appelée aussi Rolling on a River, est un titre de Creedence Clearwater Revival, sorti sur l'album Bayou Country en 1969. Mais c'est la version de Tina et Ike Turner qui fera de cette chanson un succès planétaire en mars 1971. Leur reprise se classe au sommet des charts, notamment aux Etats-Unis, où Proud Mary se hisse à la 4e place du célèbre Billboard Hot 100. Le single est également certifié disque d'or avec 500 000 exemplaires vendus Outre-Atlantique. Et c'est cette version de Proud Mary qui a traversé les époques, restant, toujours aujourd'hui, un titre culte.

C'est incontestablement LE tube de Tina Turner : The Best. Pourtant, la chanson n'était pas destinée à la chanteuse à la crinière, mais à Bonnie Tyler, qui est la première à l'interpréter en 1988 sur l'album Hide Your Heart. L'année suivante, Tina Turner s'en empare sur son opus Foreign Affair et, comme Proud Mary, en fait un succès planétaire. La chanson squatte le sommet des charts aux Etats-Unis et jusqu'en Allemagne ou au Royaume-Uni. Depuis les années 1990, The Best est également devenu un hymne sportif en devenant la chanson de campagne de promotion du championnat australien de rugby à XIII : une version enregistrée en 1992 avec le rockeur australien Jimmy Barnes, sous le nom de Symply the Best. Un titre avec une telle portée sportive, c'est une première. D'autant que le morceau deviendra avec les années l'hymne de tout le rugby australien (en restant tout de même une chanson qui parle d'amour...).

C'est un autre tournant dans la carrière de Tina Turner. À l'été 1985, la chanteuse fait ses premiers pas au cinéma, dans le film de George Miller et George Ogilvie, Mad Max Beyond Thunderdome. Elle y incarne l'impitoyable tante Entity. C'est ce film qui lancera la carrière de Tina Turner au cinéma, après s'être fait connaître en tant que chanteuse. Une aubaine pour l'artiste, très imprégnée par son rôle de femme puissante, qui finalement ne l'était pas autant qu'elle l'aurait souhaité...

"Elle n'était pas aussi féroce que ce que je voulais... Je ne voudrais pas que vous vous endormiez devant mes films", lançait la chanteuse à l'époque. "Nous avions besoin de quelqu'un dont la vitalité et l'intelligence rendraient son contrôle sur Bartertown crédible. Elle devait être un personnage positif plutôt qu'un méchant conventionnel", expliquait de son côté le réalisateur George Miller.

Tina Turner a 4 enfants : Craig, né en 1958 d'une relation avec un saxophoniste, puis Ronnie, Ike Jr. et Michael, de son mariage avec Ike Turner. Ronnie, est "lui aussi musicien qui a eu jeune des problèmes avec les drogues et la police, mais a réussi à s'en sortir pour éviter de finir comme son père", explique la chanteuse dans son livre, My Love Story, sorti en 2019. C'est lui qui s'est marié avec la chanteuse française Afida Turner en 2007. Si Tina Turner s'est éloignée de Ike Jr. et Michael, elle est toujours restée proche de Craig, son premier fils.

Après sa traumatisante relation avec Ike Turner, qui s'achève par un divorce en 1978, Tina Turner rencontre l'homme avec qui elle aura vécu jusqu'à sa mort : Erwin Bach. Ce producteur allemand, alors cadre chez EMI, la maison de disque de l'artiste, est né en 1956 et rencontre la chanteuse en 1985, à Zurich. Il a 30 ans, elle, 46. Entre eux, c'est "un coup de foudre instantané", raconte Tina Turner dans ses mémoires publiées en 2019. Le couple s'est marié le 21 juillet 2013 dans son château en Suisse, près de Zurich, près de trente ans après leur première rencontre.

Très proche de Craig donc, son premier fils, Tina Turner a dû surmonter un drame en 2018. Le 3 juillet, son destin a basculé : "Mon fils s'était suicidé. Il s'était tiré une balle dans la tête", écrit-elle dans ses mémoires My Love Story sorties en 2019, avant de conclure : "Je sais que je m'en sortirai encore. Je suis quelqu'un de fort. J'aurais aimé transmettre un peu de cette force à Craig. Ou qu'il la trouve en lui. Mais ce que je voudrais vraiment, c'est entendre mon fils m'appeler encore chérie." Une terrible épreuve qui venait à l'époque s'ajouter aux problèmes de santé de Tina Turner.

Récemment, la star avait enterré un autre de ses enfants. En effet, en décembre 2022, son fils Ronnie Turner était décédé subitement à l'âge de 62 ans. En cause ? Des complications d'un cancer du côlon, mais le sexagénaire souffrait également d'une athérosclérose, une maladie cardiovasculaire, avait révélé Page Six. "Ronnie, tu as quitté le monde bien trop tôt. Dans la tristesse, je ferme les yeux et pense à toi, mon fils bien-aimé", avait déclaré sur Instagram la star, sortant exceptionnellement de sa réserve alors qu'elle s'était déjà officiellement retirée de la vie publique.

En 2013, trois mois après son remariage, Tina Turner est victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Elle qui souffre déjà d'un cancer de l'intestin diagnostiqué en 2016, soigne parallèlement son hypertension avec des médecines alternatives et de l'homéopathie. Résultat : une insuffisance rénale qui lui coûtera un rein. Elle expliquait à l'époque s'appuyer sur "la confiance, l'optimisme et la joie de vivre" d'Erwin Bach, qui lui sauve la vie en 2017 en lui donnant l'un de ses reins. "Les conséquences de mon ignorance ont bien failli me tuer (...) J'ai alors découvert quelque chose d'extraordinaire à propos d'Erwin : il ne m'a jamais reproché mes erreurs. Au lieu de ça, il a été loyal, gentil et compréhensif. Il était déterminé à m'aider à rester en vie", confiait Tina Turner à l'époque de son opération.

Et de conclure : "Je sais que mon aventure médicale est loin d'être terminée. Mais je suis là, nous sommes toujours là, plus proches que nous l'avions imaginé. Je regarde derrière moi et je pense à mon karma. Le bien est né du mal. La joie de la peine. Et je n'ai jamais été aussi heureuse que je ne le suis aujourd'hui." Simply the best.