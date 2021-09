FUGUEUSE TF1. Romane Jolly joue le personnage principale de Fugueuse, la dernière mini-série de TF1 diffusée les jeudis. Un rôle difficile, entre scènes de nues, crises d'adolescente et violence pour la comédienne qui tient ici son premier rôle.

[Mis à jour le 23 septembre 2021 à 20h40] Dans Fugueuse, mini-série diffusée les jeudis sur TF1, Romane Jolly incarne Léa, une jeune adolescente sous l'emprise d'un homme qui va tomber peu à peu dans la violence et la prostitution. Jeune débutante devant la caméra (elle a tourné dans quelques clips et un court-métrage auparavant), l'actrice principale a dû jouer des scènes de violences et de nudité, très intenses.

Pourtant, comme Romane Jolly le révèle dans une interview à Allociné, "ce n'était ni la nudité, ni la violence, ni les larmes" qui étaient le plus difficile à tourner dans Fugueuse : "Le plus difficile pour moi c'était de jouer une adolescente, au départ, sans problèmes. Parce que j'ai eu la vie que j'ai eu, et à 16 ans je n'étais pas comme Léa. Jouer le côté très lisse, candide, très solaire du personnage, ce n'était donc pas évident pour moi, car je suis très différente de Léa." Sa performance a toutefois conquis les téléspectateurs qui se sont exprimés à ce sujet sur les réseaux sociaux.

Son visage ne vous dit certainement rien du tout, et c'est bien normal : Romane Jolly trouve son premier rôle dans Fugueuse, fiction sur la prostitution des mineures diffusée les jeudis à 21h05 sur TF1 (et déjà sur Salto). Cette jeune actrice suit pourtant un parcours de comédienne depuis l'adolescence : elle débute aux Cours Florent, avant de suivre une formation à l'atelier Juliette Moltes. Au micro de RTBF, l'interprète de Lea dans Fugueuse explique avoir fait une école de cinéma (elle a obtenu une licence d'assistante-réalisateur), mais ne s'imaginait pas devenir comédienne ou mannequin, deux professions qu'elle exerce désormais.

C'est en 2020 que Romane Jolly fait ses premiers pas dans la comédie, en jouant dans le court-métrage "Jusqu'ici tout va bien". Rapidement, on lui propose le premier rôle de Fugueuse. Un début compliqué pour l'actrice, qui a dû jouer des scènes de violence et de nu dès ses premiers pas devant la caméra, tout en donnant la réplique à des noms du cinéma français : Sylvie Testud et Michaël Youn. La fiction de TF1 lui ouvre en grand les portes de la comédie, puisqu'elle sera prochainement à l'affiche de la série "Mon ange" aux côtés de Muriel Robin. Les téléspectateurs n'ont très certainement pas fini d'entendre parler de Romane Jolly.

Fugueuse, diffusée depuis le 23 septembre 2021 sur TF1, traite de la prostitution des mineures et du difficile combat de parents d'une adolescente embourbée dans cette spirale infernale. L'intrigue suit l'histoire de Lea, une adolescente de bonne famille qui entre en conflit avec ses parents et décide de fuguer. Sa rencontre avec un proxénète dont elle tombe amoureuse va la plonger dans le monde des escort-girls et de la prostitution. Fiction glaçante, Fugueuse s'inspire toutefois d'un phénomène de société bien réel. En juillet 2021, le ministère des Solidarités et de la Santé estimaient que 7 000 à 10 000 jeunes, souvent des filles de 15 à 17 ans, issus de tous les milieux socio-économiques, vendaient leur corps sur des sites d'annonces en ligne. L'émergence des réseaux sociaux n'a fait qu'amplifier ce phénomène.

Synopsis - Léa, une adolescente issue d'une bonne famille, tombe sous l'emprise d'un homme plus âgée. Sans avoir conscience de la manipulation qu'elle subit, la jeune fille tombe dans une dangereuse spirale et plonge dans la prostitution. Fugueuse est adaptée de la série québécoise du même nom.

Au casting de Fugueuse, Romane Jolly trouve son premier rôle sous les traits de Léa. Ses parents qui tentent de la sortir de l'engrenage, Stéphane et Isabelle, sont incarnés par Michaël Youn et Sylvie Testud. Julie Depardieu, Stanley Weber, Arié Elmaleh ou encore Shirine Boutella font aussi partie de la distribution de la série TF1.

Diffusée sur TF1 les jeudis à 21h05, Fugueuse est également accessible aux adeptes de streaming. Il est possible de suivre la série sur la prostitution de mineures en direct sur le site MyTF1 (qui propose également les épisodes en streaming dès le lendemain de sa diffusion) gratuitement. Les abonnés de Salto peuvent déjà découvrir l'ensemble des épisodes sur la plateforme de streaming, moyennant 6,99 €/mois pour l'offre la moins chère. Notons toutefois que la série portée par Michaël Youn et Sylvie Testud n'est pas disponible sur Netflix.