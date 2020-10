"Infidèle : peut-il y avoir une saison 3 sur TF1 ?"

INFIDELE - La saison 2 de la série TF1 s'achève le 15 octobre. Une suite est-elle envisageable pour Infidèle ? Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 15 octobre 2020 à 20h55] La saison 2 d'Infidèle s'achève le 15 octobre 2020 sur de multiples rebondissements pour Emma, Luigi et Mattéo. Mais les fans de la série portée par Claire Keim vont devoir prendre sur eux, puisqu'on ne sait pas encore si cette seconde saison sera la dernière ou si une suite est prévue. Pour rappel, Infidèle est inspirée d'une fiction britannique, Doctor Foster. Celle-ci a pris fin à l'issue de sa seconde salve d'épisodes. Cela ne veut toutefois pas dire que les espoirs ne sont pas permis pour l'adaptation de TF1, puisque l'intrigue de la suite diffusée depuis le 1er octobre 2020 dérive radicalement de la série mère.

Dans une interview à Allociné, Claire Keim, la star d'Infidèle, a partagé son incertitude sur une saison 3 : "J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout de quelque chose, mais je suis la première à me laisser surprendre et à aimer ça, donc j'ai envie d'avoir tort. En tout cas, il est possible que ce soit la fin." Les audiences en baisse sur un an pourraient ne pas convaincre TF1 de renouveler Infidèle, puisqu'en moyenne 3 millions de téléspectateurs suivent la série chaque semaine. La saison 1 rassemblait de son côté entre 4 et 5 millions de téléspectateurs l'an dernier. Tant qu'une suite n'est pas annoncée par la première chaîne, il est donc possible qu'Infidèle s'achève avec le sixième épisode de la saison 2.

Pourquoi l'acteur qui joue Luigi dans Infidèle a changé ?

Les fans d'Infidèle ont eu une petite surprise en découvrant la saison 2 le 1er octobre. Ce n'est plus Félix Lefebvre qui interprète Luigi, le fils d'Emma (Claire Keim) et Mattéo (Jonathan Zaccaï). Le comédien a été remplacé par Grégoire Paturel, que les téléspectateurs ont pu reconnaître dans le rôle de Luis dans Plus belle la vie. Après avoir contacté TF1, Allociné a appris que l'acteur de la première saison n'était pas disponible au moment du tournage de la suite d'Infidèle. Félix Lefebvre a en effet un planning bien chargé, puisqu'il est propulsé sur le devant de la scène depuis qu'il a été révélé au cinéma dans Eté 85, le dernier François Ozon. Il est déjà annoncé au casting du biopic sur NTM, Suprêmes, qui doit sortir prochainement.

Tout savoir sur Infidèle

Synopsis - Emma, une médecin, soupçonne son époux Mattéo de la tromper avec une autre femme. Par le biais de son cabinet et de ses patients, elle décide d'enquêter pour découvrir la vérité.

Au casting d'Infidèle, on retrouve Claire Keim dans le rôle principal, qui donne la réplique à Jonathan Zaccaï dans le rôle de Matteo, l'époux de son personnage. Retrouvez ci-dessous le casting complet d'Infidèle :

Claire Keim : Emma

Jonathan Zaccaï : Mattéo

Félix Lefebvre (saison 1) /Grégoire Paturel (saison 2) : Luigi

Chloé Jouannet : Candice

Philippe Torreton : Rodolphe

Natalia Dontcheva : Ingrid

Sandra Parfait : Linda

Olivier Claverie : Yves

Vanessa David : Gwenaëlle

Mylène Demongeot : Giulia

Philippe Lefebvre : Nils

Mathieu Madénian : Castain

Shemss Audat : Florence

Tom Leeb : Gabriel

Infidèle est une série diffusée sur TF1 depuis le 7 janvier 2019. La saison 1 comporte six épisodes. La saison 2 est diffusée le jeudi sur la première chaîne à partir du 1er octobre 2020. Il suffit donc de se rendre sur la Une dès 21h05 pour suivre la suite de la mini-série portée par Claire Keim.

Si vous avez raté un épisode d'Infidèle, pas de panique : la série est disponible en replay streaming. Comme toutes les séries de TF1, les nouveaux épisodes sont à visionner sur le site MyTF1 dès le lendemain de leur diffusion. Attention cependant : ils ne sont disponibles que pendant une durée limitée. Il ne faut donc pas tarder pour rattraper la série en replay.

Une adaptation de Doctor Foster

Infidèle est une adaptation française de la série britannique Doctor Foster, une mini-série britannique en deux saisons. Celle-ci suit la vie de Gemma Foster, qui découvre avec effroi que son mari la trompe. Lors de sa diffusion en 2015, elle avait réussi à rassembler plus de 9 millions de téléspectateurs à chaque épisode sur la BBC One. Des audiences qui avaient convaincu la chaîne britannique et la production de rempiler pour une saison 2, diffusée en septembre 2017. En France, TF1 a décidé de suivre le même chemin. Lors de la diffusion de la saison 1, Claire Keim est revenu en 2019 sur les différences qui existent entre la version anglaise d'origine (Dr Foster) et la française : "Changer de lieu, des banlieues bourgeoises froides anglaises aux paysages sauvages du pays basque, c'était déjà changer l'atmosphère. Suranne Jones qui campait Emma Foster est très différente de moi. Elle est plus en retenue, en tension. Je suis frémissante et à fleur de peau. Outre-manche, il s'agissait d'une communauté de gens conservateurs qui s'observent les uns et les autres. Elle se devait de faire bonne figure. En France, de par notre côté latin, on est indulgent avec les mœurs. Cette liaison et ses soubresauts ne provoqueraient pas les mêmes réactions."

