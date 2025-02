Guerre en Ukraine : Trump dérape sur Zélensky, Macron veut un recadrage

Alors que le président américain Donald Trump a accusé Kiev d'avoir commencé la guerre, Emmanuel Macron réclame une clarification du rôle des Etats-Unis "pour la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe".

En direct

11:20 - La Russie "n'a montré aucun signe de concession" La chaîne américaine CNN indique que les discussions entre les Etats-Unis et la Russie sur l'Ukraine qui se sont déroulées mardi en Arabie saoudite avaient vocation "à négocier et à parvenir à la fin du conflit” d’une manière qui soit “acceptable pour toutes les parties engagées”, selon le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, mais pas davantage. D'après la BBC, le Kermlin n'a "montré aucun signe de concession sur le terrain : pourquoi le ferait-elle, alors que l’administration Trump a déjà convenu que l’Ukraine ne rejoindrait jamais l’Otan, comme Moscou l’exige, et ne récupérerait pas ses terres occupées ?". Preuve d'une certaine impasse dans les rangs ukrainiens, justifiant la montée au créneau de Volodymyr Zelensky, assurant "que la Russie est dirigée par des menteurs pathologiques".

11:10 - L'envoyé spécial de Trump en Ukraine calme le jeu Après le dérapage de Donald Trump au sujet de Volodymyr Zelensky, l’envoyé spécial du président américain pour l’Ukraine, Keith Kellogg, est arrivé mercredi à Kiev pour sa première visite. Il a assuré comprendre "le besoin (de l'Ukraine) pour des garanties de sécurité, il très clair pour nous qu’il s’agit là de l’importance de la souveraineté de cette nation", a-t-il affirmé devant la presse ukrainienne. "Une partie de ma mission est de m’asseoir, d’écouter vos préoccupations en ce qui concerne les Etats-Unis", assure-t-il. Un discours bien différent des derniers sorties de Donald Trump sur le sujet.

11:04 - Le Kremlin se félicite des discussions avec Washington Les derniers échanges entre Moscou et Washington sont "un pas très important" qui a "été fait en direction de la création des conditions d’un règlement pacifique", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences russes. "Les deux parties ont fait preuve de la volonté politique nécessaire, je veux dire par là la Russie et les Etats-Unis", a-t-il ajouté.

09:15 - "Il est important qu’on clarifie le rôle explicite (des) États-Unis" "Vous n'auriez jamais dû la commencer". Tels étaient les mots de Donald Trump ce mardi à l'encontre de Volodymyr Zelensky et de l'Ukraine, en référence au début de la guerre sur le sol iranien, en février 2022. Dans les faits, la guerre a été déclenchée par l'invasion russe. Ce dérapage de Donald Trump ne devrait pas manquer de faire réagir, alors que les négociations entre la Russie et les Etats-Unis ont repris. Emmanuel Macron a déjà commencé à réclamer un certain recadrage de la position américaine, dans la presse quotidienne régionale française, ce mardi. "Il y a eu une très forte convergence pour dire que la Russie constitue une menace existentielle pour les Européens. Le réarmement en cours considérable de la Russie doit conduire les Européens à réagir", indique-t-il. Il poursuit : "Tous les dirigeants autour de la table considèrent qu’il est important qu’on clarifie le rôle explicite que les États-Unis seraient disposés à jouer le jour d’après de manière directe ou indirecte pour la sécurité de l’Ukraine et de l’Europe (...) Donald Trump peut réamorcer un dialogue qui est utile avec Vladimir Poutine mais un cessez-le-feu n’est acceptable que si une paix durable est négociée et rien ne peut être discuté sans les Ukrainien", conclut-il.

08:32 - "La Russie a décidé de faire de nous des ennemis", assure Jean-Noël Barrot "La Russie a pris pour cible les pays européens depuis trois ans. De toute évidence, avec ses déclarations et ses actions hostiles, la Russie a décidé de faire de nous des ennemis et donc nous devons ouvrir les yeux, réaliser l'ampleur de la menace et nous en prémunir" a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur RTL. Il poursuit : "Tant que les ukrainiens combattront, nous les soutiendrons (...) pour éviter que a ligne de front se déplace jusqu'en Pologne, dans les pays baltes, de plus en plus près de la France".

08:20 - Moscou ferme la porte à l'envoi de soldats européens La Russie, elle, s'est fermement opposée au déploiement de soldats européens en Ukraine. "Nous avons expliqué aujourd'hui que le déploiement de troupes de forces armées des pays de l'Otan, mais sous un autre drapeau, sous le drapeau de l'Union européenne ou sous des drapeaux nationaux ne change rien. C'est bien sûr inacceptable", a martelé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en Arabie saoudite, ce mardi.

08:14 - Royaume-Uni, Suède, Belgique.. Ils n'excluent pas l'envoi de soldats Le premier ministre britannique Keir Starmers s'est dit "prêt à envisager un engagement des forces britanniques au sol aux côtés d'autres si un accord de paix durable était conclu" dans le Daily Telegraph. Il assure mesurer "la responsabilité qu'implique le fait de mettre potentiellement en danger" l'armée britannique. Mais "aider à garantir la sécurité de l'Ukraine, c'est aider à garantir la sécurité de notre continent et la sécurité du pays", abonde-t-il. La Suède, elle aussi "n'exclut pas" l'envoi de soldats de maintien de la paix en Ukraine, d'après la ministre des Affaires étrangères Maria Malmer Stenergard. Enfin, la Belgique a également ouvert la porte par l'intermédiaire de son ministre de la Défense Theo Francken : "Avec suffisamment de garanties, c'est possible", a-t-il déclaré au journal Het Laatste Nieuws.

08:07 - L'envoi de troupes françaises balayé par Jean-Noël Barrot Mardi, Emmanuel Macron a affirmé que Paris "ne s’apprête pas à envoyer des troupes au sol, belligérantes dans un conflit, sur le front" en Ukraine. Il est "trop tôt pour en parler (...) Cette question se posera le moment venu, une fois que la paix aura été trouvée pour qu'elle soit garantie", indiquait de son côté le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot sur France Info. Une position tenue ce mercredi 19 février, au micro de RTL par le ministre. L’envoi de troupes européennes ? "Ce n’est pas la question du moment". Et si tel était le cas, ce serait d'abord dans le cadre d'un accord de paix, et "pas pour aller combattre mais pour éviter la reprise des combats", estime-t-il.

08:03 - Trump favorable à l'envoi de soldats européens en Ukraine, mais.. Ce mardi 18 février, Donald Trump a annoncé être "totalement favorable" a un futur déploiement de soldats européens sur le sol ukrainien pour maintenir la paix et fournir des garanties de paix à Volodymyr Zelensky. "Si (les Européens) veulent le faire, c'est bien, je suis totalement pour. Je pense que c'est une bonne idée. Si on a un accord de paix alors avoir des troupes d'Europe serait une bonne chose", a-t-il assuré depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. En revanche, il a été clair sur l'envoi de troupes américaines : "Nous n'aurons pas à en déployer car nous, les États-Unis, sommes très éloignés géographiquement",conclut-il.