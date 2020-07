"Koh Lanta : quatre équipes, date... ce que l'on sait sur la prochaine saison"

KOH LANTA 2020 - La prochaine saison de Koh Lanta se précise. Intitulée "les 4 Terres", elle proposera des nouveautés aux fidèles du jeu de TF1.

[Mis à jour le 16 juillet 2020 à 15h15] L'île des héros s'est à peine achevée que l'on parle déjà de la prochaine saison de Koh Lanta. Intitulée "Les 4 terres", celle-ci sera diffusée à la rentrée 2020 sur TF1. Plus que quelques mois à patienter pour découvrir les nouveaux aventuriers. S'il n'y aura plus Claude ni le confinement pour porter les audiences de la première chaîne, le jeu d'aventures se dote de nouveautés, rapporte Le Parisien. Dès la rentrée, quatre équipes, composées chacune de six candidats, s'affronteront au cours des épreuves physiques du jeu de TF1.

Au total, 24 participants, particulièrement sportifs, s'affronteront dans Koh Lanta : les 4 terres. Nouveauté de cette année : ils seront répartis selon leur provenance géographique, pour former quatre équipes régionales : le Nord, l'Est, l'Ouest et le Sud. L'enjeu de l'épreuve de confort va également changer, puisque la dernière équipe du classement terminera sur l'îlot de l'exil, sans eau ni nourriture, juste avant d'enchaîner avec l'épreuve d'immunité. Cette nouvelle saison aura pour décor les îles Fidji, comme c'était le cas pour L'île des héros. Plus que quelques semaines à patienter avant de découvrir Koh Lanta : les 4 terres sur TF1.

Tout savoir sur Koh Lanta

La prochaine saison de Koh Lanta arrivera très bientôt. Intitulée Les 4 terres en référence au nombre d'équipes, la nouvelle édition du jeu d'aventure sera diffusé sur TF1 dès la rentrée 2020. La date précise de diffusion n'a pas encore été communiquée par la chaîne.

Vendredi 5 juin 2020, TF1 a diffusé la seconde partie de la finale de Koh-Lanta. Inès, Naoil et Claude se sont affrontés lors de l'épreuve des poteaux et c'est Claude qui a été éliminé face à Naoil. Naoil a choisi d'aller jusqu'au bout de l'émission avec Inès et la boxeuse de 37 ans a remporté l'émission. Elle repart avec 100 000 euros.

On ne connaît pas encore les candidats de Koh Lanta : les 4 terres. Lors de la précédente saison, intitulée L'île des héros, le public a retrouvé des candidats des saisons précédentes. Les fans de l'émission de TF1 ont pu retrouver Moussa de la saison 3, Claude de la saison 10, Teheiura de la saison 11, Sara de la saison 12 et Jessica de la saison 14.

Koh Lanta : l'île des héros a été diffusée les vendredi sur TF1, de février à juin 2020 dès 21h05. Pour les téléspectateurs qui ont raté un épisode, la première chaîne propose de les visionner en replay streaming sur le site MyTF1. A noter qu'un épisode reste en ligne 8 jours après sa diffusion télévisée. La prochaine saison de Koh Lanta : les 4 terres sera diffusée à la rentrée 2020, toujours sur TF1.