"L'amour est dans le pré : couples surprises, ruptures... Récap des bilans"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2021. L'amour est dans le pré s'est achevé avec la diffusion de la seconde partie des bilans le 29 novembre 2021. Qui est en couple, qui est célibataire après l'émission de M6 ?

[Mis à jour le 30 novembre 2021 à 9h55] La saison 2021 de L'amour est dans le pré a pris fin avec la diffusion de la seconde partie des bilans sur M6 ce lundi 29 novembre 2021. Le destin amoureux de chacun des agriculteurs de la saison 16 est désormais connu des téléspectateurs. Au total, six agriculteurs ont trouvé l'amour. Mais la seconde partie des bilans a réservé quelques surprises : Vincent le Provençal a dévoilé avoir une nouvelle femme dans sa vie, qu'il n'a pas rencontré au cours de l'émission : Justine, originaire de la Côte Basque, qui travaille dans la gestion de patrimoine. Cette dernière l'avait contacté sur les réseaux sociaux et se sont rencontrés une première fois. De son côté, Paulette a renoué avec un ancien mari depuis la fin de l'émission, qu'elle avait perdu de vue. Parmi les couples qui se sont consolidés au cours de l'aventure ADP, notons que Valentin est toujours en couple avec Charley, tandis que Sébastien vit l'amour fou avec Karine, qui a entamé les démarches pour vivre chez lui.

Parmi les célibataires de L'amour est dans le pré, notons que Nathalie s'est séparée de Stéphane, car ils étaient trop différents l'un de l'autre. Karine Le Marchand a profité du bilan de L'amour est dans le pré pour lui faire prendre conscience qu'elle n'est pas encore prête à vivre une relation amoureuse, et qu'elle doit d'abord travailler sur elle-même avant de se lancer dans cette démarche. Jean-Daniel n'a pas non plus trouvé l'amour grâce à l'émission de M6, mais laisse entendre qu'il pourrait avoir débuté une romance hors caméra, bien qu'il ne souhaite rien précipiter en faisant des aveux. Enfin, depuis le tournage des bilans, Franck est redevenu célibataire, sa relation avec Cécile n'aura finalement pas abouti sur une fin heureuse.

Pourquoi Cécile et Franck ont rompu ?

Après la diffusion des bilans de L'amour est dans le pré, Cécile et Franck ont évoqué leur rupture sur les réseaux sociaux. Ce serait Cécile qui a mis fin à leur histoire, pour la seconde fois, Franck évoquant une rupture par SMS. "Ce ne sont ni la distance ni le manque de patience ni mes enfants ni Oregon qui sont responsables de ce triste final", assure Cécile de son côté sur Instagram. "Notre couple n'était pas assez fort pour supporter la diffusion. Du coup, le poids des mots et des images a pesé et a soufflé la flamme naissante". Cependant, elle précise qu'ils ont toujours du respect et de l'amitié l'un pour l'autre. Franck a tenu à remercier Cécile "pour cette courte mais merveilleuse histoire d'amour. J'ai rêvé à un avenir commun qui ne sera pas mais qui m'a tant donné envie d'une communion entre deux êtres pour ne faire qu'un. Merci Cécile pour ces moments merveilleux. Je te souhaite d'être heureuse."

Hervé et Stéphanie veulent un enfant.Hervé et Stéphanie sont toujours ensemble et plus amoureux que jamais. Ensemble, il réfléchissent à construire une maison et envisagent d'avoir un enfant ensemble "d'ici la fin de l'année", avant de se marier.

Franck s'est séparé de Cécile. A la fin de L'amour est dans le pré le 29 novembre 2021, on apprend que Franck est redevenu célibataire depuis peu de temps. Il se serait donc séparé de Cécile, sans que l'on n'en connaisse la raison.

Vincent le Provençal en couple.S'il n'a pas trouvé chaussure à son pied grâce à L'amour est dans le pré, Vincent a toutefois débuté une nouvelle relation depuis la fin du tournage. Il s'est présenté au bilan en compagnie d'une certaine Justine, gestionnaire de patrimoine, avec laquelle il est désormais en couple. Cette dernière lui avait envoyé un message sur les réseaux sociaux, et leurs échanges virtuels ont abouti sur une romance. Après avoir rencontré sa famille, elle se projette déjà à l'idée d'emménager chez lui.

Nathalie célibataire, n'était pas prête pour une relation amoureuse. Alors qu'on l'avait précédemment vu débuter une romance avec Stéphane, Nathalie s'est présentée seule au bilan. Elle avoue qu'ils étaient trop différents, et qu'elle a fait un blocage. Karine Le Marchand lui ouvre les yeux, lui avouant qu'elle n'a pas été aimable avec ses prétendants. Surtout, elle lui fait prendre conscience qu'elle n'est pas encore prête à vivre une relation amoureuse, ne s'étant pas encore remise des violences conjugales qu'elle a subi par le passé : ""J'ai peur des hommes. J'ai pas confiance", finit-elle par admettre. "Je me surprotège". Karine Le Marchand l'invite désormais à faire un "travail de réparation" sur elle-même avant de rencontrer quelqu'un à nouveau.

Paulette a retrouvé un ancien amour. L'histoire entre Paulette et Dan n'aura pas abouti, l'éleveuse d'âne ayant réalisé qu'elle n'allait pas vivre une histoire d'amour avec lui, mais l'aider à se lancer dans la voie de guérisseur. Cependant, elle n'est plus célibataire pour autant : elle a retrouvé son ex-mari, Jean-Paul, avec lequel elle a vécu dix ans mais dont elle avait dû se séparer à cause d'une mésentente avec ses enfants. Ils se sont retrouvés après le tournage de l'émission.

Jean-Daniel célibataire, mais... L'amour est dans le pré n'aura pas porté ses fruits pour Jean-Daniel, qui est toujours célibataire lors du tournage des bilans. Cependant, il avoue avoir eu des "pistes". "Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire", confie-t-il à Karine Le Marchand, mais il préfère rester prudent et ne pas anticiper davantage une possible relation.

Sébastien et Karine vont emménager ensemble. L'amour est dans le pré a été un succès pour Sébastien, qui a fait la rencontre de Karine. Lors du bilan, ils avouent être toujours ensemble, Karine étant actuellement en recherche d'emploi pour emménager chez le lavandiculteur ardéchois.

Valentin toujours avec Charley. C'est un Valentin serein et appaisé qui s'est présenté au bilan de L'amour est dans le pré. Il est toujours en couple, à distance, avec Charley. Cette dernière a conscience que dans le futur, ce sera elle qui emménagera chez lui. Pour le moment, ils préfèrent se laisser le temps de construire leur histoire avant de lâcher leurs projets individuels.

Delphine a rompu avec Ghislaine. C'est seule que Delphine arrive au bilan de L'amour est dans le pré. L'arboricultrice du Tarn-et-Garonne a rompu avec Ghislaine deux mois avant le bilan, après avoir passé le week-end chez elle. Elle déplore que son ex ait été trop jalouse, ce qui a détruit leur relation. Ghislaine lui a toutefois remis une dernière lettre, mais Delphine en est certaine, elle cherche à vivre une histoire avec une nouvelle personne qui, comme elle, ne voudra pas d'enfant.

Vincent le Vigneron et Marie-Jeanne ne vont pas emménager ensemble. Vincent le vigneron se présente au bilan de L'amour est dans le pré au bras de Marie-Jeanne. Plus heureux que jamais, ils confient toutefois qu'ils n'ont pas prévu d'emménager ensemble et qu'ils ne se marieront pas.

Jean-François toujours avec Mélanie. Jean-François et Mélanie continuent de vivre une histoire d'amour comme on en connaît peu. Cependant, peu de projets communs les attendent : Mélanie ne se dit pas prête à avoir des enfants et le couple préfère profiter de leur vie ensemble.

L'amour est dans le pré est une émission diffusée sur M6 depuis le 8 septembre 2005. Chaque année, des agriculteurs et agricultrices y participent dans l'espoir de trouver l'amour grâce à la diffusion de leurs portraits dans l'émission. Celle-ci est présentée par Karine Le Marchand. La saison 16 a été diffusée de février 2021 jusqu'au 29 novembre 2021.

Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, L'amour est dans le pré est bien de retour dès le début de l'année pour son édition 2021. Les portraits de la saison 16 ont été diffusés sur M6 les 1er et 8 février 2021. Après la diffusion des portraits, le reste de la saison (speed-datings, séjours à la ferme, bilan...) sera à découvrir tous les lundis à partir du 30 août 2021 sur la sixième chaîne, pour une fin de saison diffusée sur M6 le 29 novembre 2021.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr mais aussi sur la plateforme de streaming Salto, qui diffuse chaque épisode avec une semaine d'avance.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Découvrez ce que sont devenus les agriculteurs des anciennes saisons de L'amour est dans le pré en cliquant sur ce lien.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.