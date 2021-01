La fugue : le téléfilm de France 2 est-il réaliste ?

Valérie Karsenti tient le premier rôle de La Fugue, un téléfilm inédit sur France 2 traitant de la disparition d'adolescents. Un débat sur le sujet présenté par Julian Bugier est également proposé par la seconde chaîne.

[Mis à jour le 6 janvier 2021 à 20h00] France 2 diffuse le 6 janvier 2021 La Fugue, un téléfilm poignant et saisissant emporté par Valérie Karsenti, Sagamore Stévenin et Samir Guesmi. Réalisé par Xavier Durringer, ce téléfilm suit la quête des parents de Chloé, une jeune adolescente de 14 ans qui a fugué. Face à l'impuissance de la police, ils essayent d'enquêter eux-mêmes pour retrouver leur fille et s'aperçoivent qu'ils ne la connaissent pas vraiment. Pour être au plus près de la réalité, l'équipe du film s'est entourée de spécialistes. Sur le tournage, les comédiens ont notamment été accompagnés par une psychiatre spécialisée dans l'adolescence en difficulté. En amont, les auteurs du scénario, Olga Vincent et Mikael Ollivier se sont entourés du psychiatre Xavier Pommereau, spécialiste de la période de l'adolescence, en plus de différents témoignages de parents qui ont vécu cette situation et de ceux de de la Brigade des Mineurs. La part autobiographique d'Olga Vincent a aussi amené du réalisme à cette fiction.

Chaque jour 150 fugues de mineurs sont recensées soit plus de 54 700 par an. En raison de ces chiffres colossaux, la police doit prioriser les dossiers et celui d'une adolescente de 14 ans, non récidiviste et à priori non suicidaire et qui ne se drogue pas, n'est pas une priorité. Dans le téléfilm, Chloé vit une énorme pression à cause des réseaux sociaux. La Fugue s'interroge aussi sur la responsabilité des parents, celle de savoir s'ils connaissent vraiment leur fille ou belle-fille, ce qu'ils ont raté ou pas entendu, mais aussi les limites de la communication entre les parents et les enfants. Valérie Karsenti, qui joue la mère de Chloé, a expliqué à Femme Actuelle que le scénario est ce qui l'avait poussé à rejoindre ce projet. Elle évoque une histoire "avec beaucoup de pudeur", que les scènes sont "assez brutales, mais assez simples". De plus, le point de vue du réalisateur sur "une forme d'errance, de solitude, de questionnement intérieur" lui plaisait beaucoup. La comédienne est également marraine de l'Enfant bleu, une association qui vient en aide à l'adolescence maltraitée.

Synopsis - Jeanne est confrontée à la fugue de sa fille de 14 ans, Chloé. Les policiers ne lui accordent que peu d'attention : la fugue d'adolescents ne fait pas partie des priorités absolues. C'est sur elle seule que Jeanne doit maintenant compter. Commence alors un voyage en enfer qui lui fera réaliser que sa fille est devenue une étrangère. Jeanne n'a rien vu venir et rien compris...