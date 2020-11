La maladroite : quelle histoire vraie a inspiré le téléfilm sur France 2 ?

LA MALADROITE FRANCE 2 - Le téléfilm diffusé sur France 2 avec Isabelle Carré revient sur la sordide affaire Marina Sabatier, une petite fille qui a été battue à mort.

[Mis à jour le 18 novembre 2020 à 20h50] C'est un sordide fait divers qui est adapté ce mardi 18 novembre pour le format télévisé sur France 2, après une première diffusion l'an dernier sur la troisième chaîne. La Maladroite est inspiré d'un roman du même titre, qui revient sur l'histoire vraie et tragique de Marina Sabatier. L'objectif : dénoncer la maltraitance des enfants. Car en 2009, la petite Marina, âgée de 8 ans seulement, meurt sous les coups de ses parents, Eric Sabatier et Virginie Darras. Au cours de l'enquête, on apprend que la petite fille a probablement souffert toute sa vie durant de maltraitances de la part de ses parents. Cette affaire aura un véritable retentissement médiatique sur le plan national, provoquant une polémique sur les dysfonctionnements des institutions.

Tout comme le personnage fictif de La Maladroite sur France 3, des signalements ont été faits à plusieurs reprises. Une enquête a d'ailleurs été ouverte en juillet 2018. Le père de Marina réussit à justifier chacune des masques sur le corps de la fillette, tandis que celle-ci donne elle aussi des explications à ces lésions. Cependant, des soupçons de maltraitance se confirment d'années en années : Marina Sabatier rentrera de vacances avec une grave blessure aux pieds. Mais malgré un passage sérieux à l'hôpital et le fait que les services sociaux confirment des sévices, la petite fille est renvoyée chez elle. Marina Sabatier décède le 6 août 2009 après des violents coups de ses parents. Il semblerait que ses derniers mots aient été "j'ai mal à la tête, au revoir maman, à demain", alors qu'elle a été laissée la nuit nue dans une cave. Après avoir déclaré la disparition de la petite fille, Eric Sabatier finit par conduire les enquêteurs là où repose l'enfant, danse une caisse en plastique remplie de béton, de draps et de plastique. Les deux parents seront condamnés en 2012 à 30 ans de prison, assorti de 20 ans de période de sûreté. Eric Sabatier décède en 2016 des suites d'un cancer, en prison.

Synopsis - A 21 heures, sur le parking d'un centre commercial, des parents affolés s'agitent autour d'une voiture. Ils appellent en vain Stella, mais personne ne répond. Leur enfant a disparu. Fugue, enlèvement ou pire encore : l'angoisse les étreint. Quelques mois auparavant, Stella, 6 ans, a fait sa toute première rentrée scolaire. Elle a un grand frère et une petite soeur déjà scolarisés mais pour elle c'est la découverte de l'école. Curieuse, exubérante, méconnaissant toute discipline scolaire et souvent absente, elle intrigue Céline, sa maîtresse. Le père très présent a expliqué que leur fille avait une maladie qu'on ne comprenait ni ne savait guérir, qu'ils passent leur temps dans les hôpitaux pour chercher à la soigner, ce qui explique toutes ces absences et cette scolarité tardive...

