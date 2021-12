MYSTERE KENDRICK. Diffusée sur TF1 le 16 décembre 2021, la série Le mystère Kendrick s'inspire de plusieurs affaires criminelles.

[Mis à jour le 16 décembre 2021 à 20h45] Le Mystère Kendrick est une série policière qui pourrait rappeler aux téléspectateurs des échos avec de véritables faits divers. La scénariste Daisy Coulam a révélé lors d'une session de questions-réponses que si elle ne s'était pas inspirée d'une affaire criminelle spécifique, elle reste toutefois inspirée des documentaires "true crime", en particulière "The Staircase". L'écrivain Michael Peterson, reconnu coupable du meurtre de sa femme en 2003, a notamment inspiré l'ambiguité du protagoniste incarné par David Tennant. L'enquête qui a mené à l'incarcération de Michael Peterson a également inspiré la série diffusée sur TF1. Après avoir passé plusieurs années en prison et suite à des enquêtes et procès, il a été libéré le 24 février 2017.

Le Mystère Kendrick est une mini-série britannique diffusée sur TF1. L'intégralité des quatre épisodes est à découvrir ce jeudi 16 décembre 2021 sur la première chaîne. Les téléspectateurs peuvent découvrir une série policière haletante avec David Tennant dans le rôle principal. Les amateurs de séries reconnaîtront l'acteur qui a joué le dixième docteur dans Doctor Who, mais aussi l'inspecteur de police de la série Broadchurch. Comme cette dernière, Le Mystère Kendrick plonge les téléspectateurs au sein d'un village écossais secoué par une tragédie. Un incendie est déclaré dans une maison, et seul le père, Tom Kendrick (David Tennant donc), médecin réputé du village, survit. Rapidement, la police écarte la piste de l'accident et pense qu'il s'agit d'un crime. Les soupçons se portent alors sur Kate Kendrick, décédée dans l'incendie : a-t-elle organisé un suicide collectif ? C'est ce que les enquêteurs vont devoir découvrir au cours de ces quatre épisodes de haute haleine.

fiche programme

Synopsis - Un village écossais paisible est touché par la tragédie lorsqu'un incendie se propage dans la maison des Kendrick. Seul le père, le médecin Tom Kendrick, en ressort vivant. Rapidement, les enquêteurs découvrent qu'il ne peut pas s'agir d'un accident.

Quels acteurs au casting du Mystère Kendrick ?

David Tennant : Tom Kendrick

Cush Jumbo : Jess Milner

Matthew McNulty : Steve Campbell

Anna Madeley : Kate Kendrick

Lewis Gribben : Dylan Denham-Johnson

Laurie Brett : DC Gemma Darlington

Seline Hizli : Sacha

Lisa McGrillis : Sandra

Maureen Beattie : Carol Kendrick

Anneika Rose : Nicky

Stuart Bowman : Mark

Jamie Michie : Simon Wells

Grace Calder : Tessa Wells

Felicity Keenan : Iris Kendrick

Lilac Jackson : Charlotte Kendrick

Jack Greenlees : Luke

Ron Donachie : Callum McKenzie

Où et quand voir Le mystère Kendrick ? Diffusion et replay

Le mystère Kendrick est une mini-série britannique composée de seulement 4 épisodes. Ils sont tous diffusés en France le 16 décembre 2021, à la suite, sur la chaîne TF1. Si vous n'avez pas pu le découvrir au programme TV, sachez que MyTF1 propose des replays streaming de tous ses programmes au lendemain de leur diffusion télévisée.