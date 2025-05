Nouveau pape : fumée blanche au Vatican, découvrez celui qui a été élu par le conclave

Comme pressenti, le nouveau pape a bien été désigné ce jeudi 8 mai, lors du deuxième jour de conclave. Si les votes de la matinée n'ont rien donné, de la fumée blanche s'est élevée place Saint-Pierre à 18h10.

En direct

18:27 - Les premières minutes du nouveau pape dans la chapelle Sixtine Une fois élu, le cardinal choisi par les cardinaux pour devenir le nouveau pape doit répondre à deux questions posées par le doyen du collège cardinalice pour savoir s'il accepte d'endosser le rôle du souverain pontife et pour choisir son nom de règne papal. Lorsque cela est fait, le religieux est conduit dans la "chambre des Larmes", une chapelle de neuf mètres carrés attenante à la chapelle Sixtine, pour se recueillir seul et en silence et revêtir la soutane blanche et les ornements pontificaux pour faire sa première apparition publique. Ce moment solennel doit marquer un changement pour celui qui y entre en homme d'Église et en ressort en chef spirituel de plus d'un milliard de fidèles. Il peut durer plusieurs minutes. Avant ou après ce moment, les cardinaux récitent une prière et rendent hommage à leur nouveau pape.

18:19 - C'est un Français qui va annoncer le nom du nouveau pape Une fois le nouveau pape élu, son nom doit être annoncé au monde par le cardinal protodiacre, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Ce rôle revient au doyen des cardinaux qui appartiennent à l'ordre des diacres, et pour ce conclave c'est le Français Dominique Mamberti qui a reçu cette responsabilité.

18:13 - Le nom du nouveau pape n'est pas annoncé tout de suite Une fois le nouveau pape élu et l'élévation de la fumée blanche observée dans le ciel de Rome, il peut se passer plusieurs dizaines de minutes, voire une heure, avant que le nom du cardinal élu souverain pontife soit annoncé au balcon de la basilique Saint-Pierre. Il s'agit du temps nécessaire pour que le religieux nouvellement élu répondent à deux questions : est-ce qu'il accepte de devenir le 267ème pape de l'Eglise catholique et quel nom papal souhaite-t-il porter pendant son règne ? Le délai entre les deux événements permet également aux cardinaux de respecter le protocole du conclave qui inclut des prières, des hommages et l'habillement du nouveau pape.

18:10 - Fumée blanche au Vatican : le pape a été élu ! La fumée blanche s'élève bien dans le ciel du Vatican par la cheminée de la chapelle Sixtine depuis une minute. Cela signifie qu'un pape a été élu par la majorité des cardinaux après quatre tours de scrutin. Le nom de ce futur pape ne sera toutefois pas connu avant plusieurs minutes, voire une heure, le temps nécessaire pour que le cardinal élu accepte sa nouvelle fonction, revête sa tenue papale et pour qu'il soit honoré par le collège cardinalice.

18:08 - Fumée blanche ! Ferveur place Saint-Pierre Le 4e scrutin aura été le bon, de la fumée blanche s'élève de la cheminée place Saint-Pierre !

18:02 - Du retard ? La presse italienne s'interroge Le premier vote tenu mercredi a semblé bien long aux observateurs puisque la fumée noire attendue vers 19h n'est apparue qu'à 21h. La presse italienne a sorti le chronomètre à l'occasion de ce premier scrutin : c'était une heure et 20 minutes de plus qu'en 2013 lors du dernier conclave. Pour le journal La Stampa, plusieurs raisons pourraient expliquer cette durée. Le premier scrutin est précédé par une phase de méditation qui a pu se prolonger. Surtout, le quotidien italien rappelle que ce conclave regroupe pas moins de 133 cardinaux, 18 de plus qu'en 2013 ce qui allonge forcément la procédure de vote. Enfin, le jouranl transalpin rappelle aussi que le pape François a nommé de nombreux cardinaux pendant son mandat et que beaucoup vivent donc le tout premier conclave de leur vie. La barrière de la langue, certains ne parlant pas italien, serait aussi une raison avancée par les observateurs.

17:59 - Le réseau saturé place Saint-Pierre, les chaînes de télévision obligées de passer au plan B ! Le conclave est évidemment suivi dans le monde entier et les chaînes de télévision sont nombreuses place Saint-Pierre. Les envoyés spéciaux au Vatican peinent toutefois à transmettre leurs informations, puisque le réseau téléphonique et internet est saturé aux abords de la place Saint-Pierre. Selon la presse italienne, les télévisions passent par le réseau Starlink qui s'appuie sur des satellites pour gérer leurs directs depuis le Vatican.

17:49 - Des votes décisifs ? Ils l'avaient été pour Benoît XVI et le pape François Trois votes ont déjà eu lieu mercredi puis jeudi en milieu de journée, sans atteindre le quorum des deux tiers soit 89 votes. Les votes à venir ce jeudi soir seront donc suivis de près puisqu'ils correspondent à de vrais tournants dans le conclave. Pour rappel, le pape Benoît XVI avait été élu après quatre tours de scrutin alors que le pape François avait dû attendre le 5e tour de scrutin pour être élu. Jean-Paul II avait lui eu "besoin" de 8 tours de scrutin pour devenir pape. De nombreux titres de presse internationaux soulignent justement le tournant à venir. Le journal espagnol El Pais juge ainsi que les deux votes prévus ce soir seront "cruciaux". Ils devraient déterminer s'il s'agira comme prévu d'un conclave rapide ou si "les tensions des 12 ans de pontificat de François mèneront à une impasse" et à un conclave plus long et délicat.

17:42 - Le vote a repris Si le secret reste entier sur la procédure et l'avancée du vote, le vote des cardinaux réunis en Conclave a bien repris comme prévu cet après-midi. Deux votes sont possibles ce jeudi soir. Un premier est attendu à partir de 17h30 (sans qu'aucun horaire précis ne soit donné). Si un nom obtient le quorum des deux tiers des cardinaux électeurs, fixé à 89, alors de la fumée blanche s'échappera de la cheminée de la chapelle Sixtine. Dans le cas contraire, il n y aura pas de fumée noire dans l'immédiat mais le conclave se poursuivra avec la tenue d'un nouveau vote prévu ce jeudi soir. Celui-ci sera le dernier des 4 votes prévus en ce deuxième jour de conclave.

17:21 - Plus de 90 000 personnes scrutent la cheminée en direct Tout le monde n’a pas eu la chance de pouvoir se rendre à Rome pour le conclave, afin de scruter la cheminée de la chapelle Sixtine. Alors, Vatican News diffuse en direct les images de la cheminée. Une vidéo qui n’est intéressante que s’il se passe quelque chose. Si le premier vote de l’après-midi est concluant, de la fumée blanche sera émise vers 17h30. Sinon, il ne se passera rien et il faudra attendre 19 heures au minimum. Le nombre de personnes qui regardent cette vidéo en direct ne fait qu’augmenter et dépasse les 90 000.

17:13 - Combien de voix pour élire le pape ? Les 133 cardinaux électeurs sont en train d’essayer de se mettre d’accord sur l’identité du prochain pape, qui aura le rôle important de diriger l’Église catholique pendant toute la durée de son pontificat. Une tache qui n’est pas aisée, d’autant plus en cette période où le monde est ravagé par la guerre à Gaza, celle entre la Russie et l’Ukraine, et celle entre l’Inde et le Pakistan. Pour être sûr d’élire la bonne personne, les cardinaux votent quatre fois par jour, deux fois le matin et deux fois le soir, pendant toute la durée du conclave. Pour qu’un pape soit élu, il doit réunir au moins les deux tiers des voix, soit au moins 89 votes en sa faveur. Si c’est le cas, le cardinal désigné se voit demandé s’il accepte sa mission et quel sera son nom de règne. Il devient ainsi le pape et est rapidement présenté au monde au balcon de la basilique Saint-Pierre.

17:02 - Le personnel du Vatican a également prêté serment Les personnes qui sont impliquées dans le conclave ont toutes prêté le serment du secret. C’est le cas des cardinaux, bien sûr, mais aussi du personnel du Vatican. Les cardinaux électeurs ne sont pas seuls enfermés dans la chapelle Sixtine, il y a aussi un technicien pour la fumée, des personnes qui s’occupent de leurs repas et du transport entre la chapelle et la résidence Sainte-Marthe, où ils logent pendant toute la durée du conclave, ainsi que des médecins. Ils ont tous prêté le serment du secret dans la chapelle Pauline du Palais apostolique, lundi 5 mai.

16:57 - Faut-il scruter la cheminée à 17h30 ? Un troisième vote est en cours à la chapelle Sixtine, qui a débuté aux alentours de 16h30. Les bulletins seront brulés peu importe le résultat du vote, mais on ne verra de la fumée s’échapper de la cheminée de la chapelle uniquement si le vote a été concluant. Autrement dit, soit nous verrons de la fumée blanche, soit nous ne verrons rien du tout. Si aucune fumée n’est émise à 17h30, il faudra attendre 19 heures pour la voir, en espérant toujours qu’elle sera blanche.

16:41 - Le latin omniprésent le temps du conclave Les cardinaux électeurs ont plutôt intérêt à comprendre le latin. Lors de toute la durée du conclave, des formules latines vont être prononcées. Tout commence par "Extra Omnes", qui signifie "dehors tous". Cette formule est prononcée au début du conclave, pour que toutes les personnes qui n’y participent pas sortent et laissent les cardinaux entre eux. "Eligo in Summum Pontificem", qui signifie "j’élis le souverain pontife", est inscrit sur tous les bulletins de vote. "Acceptasne electionem de te canonice factam in Sumum Pontificem ?", est demandé au cardinal qui a obtenu au moins les deux tiers des voix, ce qui signifie "acceptez-vous l’élection en tant que souverain pontife ?". Si la réponse est oui, il lui est demandé "quo nominé vis vocari", qui veut dire "comment voulez-vous être appelé ?". Le nouveau pape doit alors choisir son nom de règne. Vient enfin le tant attendu "habemus papam", "nous avons un pape", prononcé par le doyen des cardinaux sur le balcon de la basilique Saint-Pierre afin de présenter le nouveau pape à la foule.

16:20 - Le troisième vote de la journée approche Après deux votes ce matin, qui n’ont pas permis d’élire le prochain pape, un troisième doit avoir lieu aux alentours de 16h30. C’est celui-ci qui avait été décisif lors du dernier conclave, qui avait vu élire le pape François. Les yeux du monde entier sont toujours rivés vers la cheminée de la chapelle Sixtine, espérant voir s’en dégager une fumée blanche.

16:03 - Les fideles prient pour les cardinaux Partout dans le monde, des prières sont organisées, comme le rapporte Vatican News. Le but pour les fidèles est de demander à dieu de guider les cardinaux dans la bonne décisions pour élire le prochain pape. Ils prient également pour leur sagesse et leur discernement. Ce conclave mobilise une grande partie des catholiques du monde, qui n’ont pas pu tous se masser place Saint-Pierre.

15:41 - Que va porter le prochain pape ? Le pape élu sera présenté au monde sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, une fois les cardinaux d’accord sur un nom, dans une soutane blanche. Celle-ci est confectionnée à l’avance, en trois tailles différentes, depuis plusieurs conclaves. Le but est de s’adapter à la morphologie du souverain pontife. Il y en a une courte, une moyenne et une longue. Depuis plusieurs dizaines d’années, c’est la maison Gammarelli qui prépare les premières tenues du pape. Mais cette année, le Vatican n’a pas fait appelle à ses tailleurs, qui imaginent donc qu’ils vont utiliser une des soutanes qui avaient été fabriquées lors des conclaves précédents et qui n’avaient pas été portées, afin de respecter la frugalité du pape François. Mais voilà, un autre tailleur non loin du Vatican qui est habitué à confectionner des soutanes pour les prêtres et les cardinaux, pourrait bien être celui qui a confectionné la première tenue du prochain pape. Raniero Mancinelli en a préparé trois sans que rien ne lui ait été demandé par le Vatican : une large, une moyenne et une plus petite, pour correspondre à la largeur et non à la hauteur du prochain souverain pontife, dont on ne verra que le buste du haut du balcon. On ne sait pas si le prochain pape portera une ancienne soutane jamais portée, une nouvelle qui n’a pas été commandée, ou si un autre tailleur a agi dans l’ombre depuis plusieurs jours. Réponse quelques minutes après la fumée blanche.

15:24 - Comment se passe la première journée complète de conclave ? Bien que le conclave ait débuté hier, ce 8 mai est la première journée complète de conclave pour les cardinaux. Ils se sont réveillés à la résidence Sainte Marthe ce matin et y ont pris leur petit déjeuner. Ils ont rejoint la chapelle Sixtine après un temps de prière et ont procédé aux deux premiers votes. Ils devaient avoir lieu à 10h30 et à midi, mais de la fumée noire est sortie de la cheminée un peu avant la mi-journée. Il faut dire que l'emploi du temps n’est pas millimétré pendant le conclave. Ils ont ensuite rejoint la résidence Sainte Marthe pour le déjeuner et la reprise des votes est prévue pour 16h30, selon le journal italien "La Répubblica".

15:01 - Combien coute un conclave ? Le conclave qui se déroule en ce moment mobilise de nombreuses personnes et une organisation millimétrée, ce qui peut couter cher au Vatican. Il faut dire que les 133 cardinaux électeurs sont logés et nourris pendant toute la durée du conclave. Il faut aussi compter les aménagements nécessaires à la tenue du vote. La chapelle Sixtine a été fermée au public afin d’installer les urnes, les bureaux des cardinaux et surtout les cheminées où seront brulés les bulletins de vote, ainsi que les fumigènes qui produisent la fumée noire ou blanche. Cela a un cout important, d’autant que la visite du musée du Vatican, qui permet de voir la chapelle Sixtine, est donc fermée le temps du conclave, ce qui ne rapporte donc rien au Saint-Siège. On ne sait pas combien a couté le dernier conclave, puisqu’il faisait suite à la renonciation de Benoît XVI et non à la mort d’un pape. On peut donc se rapporter au conclave de 2005, l’élection du nouveau pape ainsi que les funérailles de Jean-Paul II avaient couté 7 millions d’euros, selon le bilan du Saint-Siège.

14:28 - D’où vient la tradition de la fumée blanche pour annoncer l’élection d’un nouveau pape ? L’élection d’un nouveau pape n’a pas toujours été annoncée avec de la fumée blanche. Cette tradition a commencé au conclave de 1914. Les bulletins de vote étaient déjà brulés pour éviter leur falsification et garder le secret depuis le XVᵉ siècle. Cela signifiait, à l’époque, simplement que le vote n’avait pas abouti. C’est au début du XXᵉ siècle que la tradition est née pour pouvoir mieux informer les fidèles. Mais cela ne garantit pas qu’il y ait des couacs. En 2005, alors que des produits chimiques étaient déjà utilisés pour être sûr que la fumée soit de la bonne couleur, on a vu de la fumée blanche dès le premier jour, qui a rapidement viré au noir, puis une nouvelle fois le second jour à midi, suivi des cloches de la basilique Saint-Pierre. Les fidèles s’attendaient à voir débarquer le nouveau pape au balcon, mais il s’agissait en fait d’un problème technique et des coups de midi.

13:53 - Habemus goéland Les yeux du monde sont rivés vers la cheminée de la chapelle Sixtine, espérant voir une fumée blanche. La fumée noire a été émise deux fois depuis hier, début du conclave, mais c’est surtout les goélands que la foule a pu voir. Confondus avec des mouettes, ces oiseaux sont nombreux à Rome et au Vatican. Les internautes s’en amusent sur les réseaux sociaux.

13:46 - Combien de temps peut durer le conclave ? Il n’y a pas de limite de temps pour un conclave. Les cardinaux vont voter quatre fois par jour jusqu’à trouver le prochain pape. Le conclave le plus court a duré à peine une journée, en 1939, et le plus long, en 1268, a duré 2 ans et 9 mois. Il n’est donc pas parrainant de faire une moyenne de tous les conclaves, mais plutôt une estimation au vu des deux derniers. Benoît XVI et François ont été élus après deux jours de conclave. Beaucoup espèrent que le nouveau pape sera élu dans la journée.

13:25 - La foule est réunie place Saint-Pierre Bien que rien n’assure aux fidèles de voir de la fumée blanche sortir de la cheminée de la chapelle Sixtine aujourd’hui, des milliers de personnes se sont réunies place Saint-Pierre, espérant assister à ce moment historique. De la fumée noire est sorti peu avant midi, mais il leur reste une chance d’apercevoir la fumée blanche aux alentours de 19 heures.

13:03 - Qui est Dominique Mamberti, qui annoncera le nouveau pape ? Le cardinal Dominique Mamberti est celui qui prononcera la tant attendue phrase "Habemus papam", qui signifie "nous avons un pape". Comme le veut la tradition, c’est le doyen d’ancienneté de l’ordre des cardinaux-diacres qui prononce cette formule sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, avant la première apparition du nouveau pape. Après avoir été ordonné prêtre en 1981 à Ajaccio, il entre au service diplomatique du Vatican en 1986, à l’ambassade d’Algérie, puis au Chili, à New York auprès des Nations unies et au Liban. Il a également été nonce apostolique au Soudan, en Érythrée et en Somalie, avant d’être nommé ministre des Affaires étrangères du Vatican par Benoît XVI en 2006. Il a été nommé préfet du Tribunal suprême de la signature apostolique, l’un des postes les plus élevés de la hiérarchie pontificale, en 2014, et fait cardinal par le pape François en 2015.