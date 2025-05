Fête des mères : ne vous trompez pas de date, il y a un risque de confusion ce week-end

Les mamans sont bien célébrées ce dimanche 11 mai, mais pas partout. Gare à la confusion !

Les mamans valent bien la peine qu'on les célèbre ! C'est en tout cas le sens de la fête des mères chaque année. Il faut dire que pour la plupart d'entre nous, il s'agit d'une personne qui occupe une place singulière dans nos vies. Célébrer notre maman et pourquoi pas celles des autres, c'est reconnaître leur rôle unique, leur patience, leur force, ou leur tendresse. Ce n'est pas qu'une simple tradition commerciale, même si les fleuristes, bijoutiers et chocolatiers s'en réjouissent ; il est tout de même plus heureux de considérer cette journée avant tout comme un moment d'attention, de reconnaissance, et parfois de réconciliation.

Un dessin d'enfant, un appel téléphonique, un repas préparé maison, ou une simple lettre peuvent souvent suffire à faire fondre une mère de bonheur. Car ce jour-là, ce n'est pas tant le cadeau qui compte, mais le geste et l'intention. Pour pour faire plaisir aux mamans, la première des choses à faire est de... ne pas oublier la date ! Et figurez-vous que ce dimanche, la fête des mères est déjà célébrée, mais pas partout et, surtout, pas en France !

© 123rf

Ce dimanche 11 mai, c'est aux Etats-Unis en effet qu'on rend hommage aux mamans. Une célébration qui amène son lot de publications sur les réseaux sociaux, notamment de comptes de stars très suivis, et qui déclenche chaque année la confusion. Les Français, eux, devront attendre encore deux semaines, puisque la fête des mères en France est fixée au dernier dimanche de mai, sauf si cela coïncide avec la Pentecôte, auquel cas elle est reportée au premier dimanche de juin.

Cette année, la fête des mamans a donc lieu le 25 mai. Ne vous trompez pas et méfiez-vous. Il est probable que beaucoup d'entres nous voient ce dimanche apparaître des messages pour la fête des mères sur WhatsApp, Instagram et consorts, voire des vidéos, des photos... Dans tous les cas, il s'agira soit d'Américains, soit de personnes bernées par l'éternelle malice du calendrier. Vous n'avez encore rien raté : ne vous précipitez pas en croyant que vous avez oublié la date.

S'il existe une différence de date entre la France et les Etats-Unis pour la fête des mères, c'est qu'elle n'a pas la même origine. Aux Etats-Unis, la fête des mères a émergé en 1914, grâce à l'activisme d'Anna Jarvis, qui voulait rendre hommage à sa mère et plus largement à toutes les mères américaines. En France, il faut attendre 1929 pour une première reconnaissance, puis 1950 pour que la date soit fixée par la loi, sous l'impulsion du régime de Vichy puis de la Quatrième République.

Aujourd'hui, cette divergence de calendrier peut surprendre. Les Français de l'étranger ou les familles binationales se retrouvent parfois à envoyer leurs vœux en décalé. Et si vous vous trompez de date ? Ce n'est pas grave : toutes les mamans vous pardonneront volontiers un peu d'anticipation ou de retard, tant que le message vient du cœur.