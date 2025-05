Léon XIV : comment le nom du nouveau pape a été choisi

Le pape est donc Robert Francis Prévost, Léon XIV : le nom de règne du nouveau pape donne une direction à son pontificat. Celui-ci n'est pas choisi au hasard...

Au fil des siècles, 44 noms papaux n'ont été utilisés qu'une seule fois, tandis que d'autres ont connu une grande popularité : Jean (21 fois), suivi de Grégoire et Benoît (15), Clément (14), Léon et Innocent (13), ou encore Pie (12).

Car le nom de règne indique clairement la direction que le nouveau pape souhaite prendre. Certains sont d'ailleurs considérés comme intouchables. Pierre, par exemple, est évité par respect pour Saint Pierre, le premier pape, mais aussi à cause d'une ancienne prophétie évoquant un "Pierre II" comme dernier souverain pontife. Le nom de Pie, autrefois fréquent, est lui aussi devenu délicat, notamment en raison des controverses entourant Pie XII et son rôle durant la Seconde Guerre mondiale.

Si l'élection d'un pape repose sur la délibération collective, le choix de son nom, lui, est profondément personnel et symbolique. "Faire référence aux noms des papes précédents qui ont surmonté des crises, inspiré des réformes ou été incroyablement populaires joue souvent un rôle dans le choix d'un nom", a expliqué Liam Temple, professeur adjoint en histoire du catholicisme au Centre d'études catholique de l'Université de Durham, auprès de CNN . En 2013, le pape François avait choisi de rendre hommage à saint François d'Assise, symbole d'humilité et de pauvreté au XIIIe siècle. Ce simple prénom donnait déjà le ton de son pontificat.

Le pape est donc Léon XIV ! C'est l'Amércain Robert Francis Prévost qui a été élu. Et son nom donne déjà une tendance : comme Léon XIII, il sera un pape social, qui devrait se consacrer aux plus faibles, pauvres et précaires. Avec sans doute une sensibilité pour donner du sens au catholicisme tourné vers les autres. Léon XIV sera aussi le successeur de Léon Ier, un pape très important dans l'histoire de la papauté.Il fut celui qui négocia en 452 avec Attila la retraite des hordes hunniques puis en 455 avec Genséric la trêve des combats et ainsi la survie de Rome. Il est considéré comme saint et Docteur de l'Église, c'est un des plus grands papes de paix.

Dernières mises à jour

20:17 - Les premiers mots forts du pape Le pape Léon XIV a eu ses mots, qui devraient donner une indication sur la ligne qu'il va défendre en son nom : "Gardons encore aux oreilles la voix faible mais courageuse du pape François qui a béni Rome. Il a donné sa bénédiction au monde entier ce lundi de Pâques. Permettez-moi de vous présenter ma bénédiction: le mal ne vaincra pas".

19:49 - Léon XIV, successeur de Léon Ier Léon XIV sera donc le successeur de Léon Ier. Celui-ci n'est pas n'importe qui pour l'Eglise. Il fut celui qui négocia en 452 avec Attila la retraite des hordes hunniques puis en 455 avec Genséric la trêve des combats et ainsi la survie de Rome. Il est considéré comme saint et Docteur de l'Église catholique, et comme l'un des plus grands papes de paix.

19:10 - Le nom du pape se fait attendre Cela fait plus d'une heure que la fumée blanche est sortie de la chapelle Sixtine. Pour suivre l'événement en direct, suivez notre grand live consacrée au nouveau pape.

19:10 - Ces noms que pape qui ont été oubliés Parmi les noms de pape, il y a ceux qui ont régulièrement été portés, ceux qui ne l'ont été qu'une fois et ceux qui sont revenus à quelques reprises mais sont laissés de côté depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Saviez-vous que cinq papes ont choisi le nom de Sixte ? Mais ce patronyme attend depuis 1585 qu'un sixième souverain pontife jette son dévolu sur lui. Voici quelques exemples de noms de pape oublié : Cinq papes Célestin

Quatre papes Adrien

Quatre papes Eugène

Quatre papes Anastase

Cinq papes Félix

Trois papes Jules

Deux papes Marcel

19:07 - Des paris sur le nom du prochain pape La question du nom du prochain pape interroge autant que l'identité de ce dernier, au point que des paris en ligne ont été lancés et que nombreux sont les personnes à miser sur des pronostics. Sur le site Polymarket qui permet de suivre de nombreux paris, la question "quel sera le nom papal du nouveau pape ?" a été posée. Parmi les réponses figures plusieurs noms d'anciens souverains pontifes parmi les plus répandus : Jean, Pie, Léon, François, Jean-Paul, Paul, Grégoire, Benoît, Alexandre, Stéphane, etc. Le triptyque Jean, Pie et François arrive en tête avec des probabilités respectives de 13%, 11% et 10%. Mais une autre réponse surpasse toutes les autres : un autre nom avec 28% de chances. Les internautes s'attendent donc à ce que le nouveau pape fasse dans l'originalité. Mais auront-ils raison ?

19:05 - Ces noms n'ont été portés par un seul pape Si des noms ont été par plus plus de dix papes différents, d'autres au contraire n'ont été porté qu'une fois. C'est le cas du nom du dernier souverain pontife : le pape François. Un prénom qui a des origines germaniques comme le prénom Landon porté par un seul pape en 913, ces patronymes aux origines non-latines sont plutôt rares. Parmi les noms utilisés une seule fois dans l'histoire de la papauté on compte aussi : Christophe, Thierry, Albert ou encore Laurent. Le nom Pierre n'a été porté qu'une seule fois par le premier des papes. Par respect pour Saint-Pierre et parce qu'une superstition selon laquelle un pape Pierre II serait le dernier souverain pontife, ce prénom risque de n'être pas repris. D'autres noms, plus anciens, ont été utilisés une seule fois : Anaclet, Evariste, Telesphore, Eleuthère ou encore Zéphyrin.

19:02 - Le nom de Pie XIII serait un choix audacieux Et pourquoi pas Pie XIII ? Ce nom a été régulièrement porté par les papes entre 1775 avec Pie VI et 1939 avec l'élection de Pie XII. Nombreux sont les papes portant ce nom à avoir marqué l'histoire de la papauté : le pape Pie IX connu pour son Syllabus des erreurs qui condamne le modernisme et le modernisme catholique qu'il observe à son époque ou le pape Pie XII qui a régné durant la Seconde Guerre mondiale et à qui il a été reproché son silence sur les crimes nazis à l'égard des Juifs. Il y a aussi le pape Pie XI qui est connu comme le premier chef d'Etat du Vatican. C'est lui qui, en 1929, négocie des accords de Latran avec Benito Mussolini pour que la Cité du Vatican soit reconnue comme un Etat. Entre un Pie IX conservateur et un Pie XI autoritaire, le choix de ce nom semble plus à même d'être fait par un pape traditionnaliste et conservateur, il resterait tout de même lourd à porter.

19:00 - Quels sont les noms qui ont été les plus utilisés par les précédents papes ? Si plus de 90 prénoms ont été utilisés au fil des siècles par les souverains pontifes, certains sont revenus plus fréquemment que d'autres. Lesquels ont été les plus utilisés ? Sans surprise c'est le prénom Jean qui arrive en tête avec 24 papes de ce nom, dont deux antipapes, et des irrégularités dans le décompte. Arrivent en suivant les prénoms Benoît et Grégoire avec 16 papes pour chacun des patronymes. Le classement se joue ensuite à peu de chose : il y a eu 14 papes Clément, 13 papes Innocent et 13 autres prénommés Léon et 12 papes qui se faisaient appeler Pie. Tous les autres noms ont été portés moins de dix fois, mais certains sont plus souvent revenus notamment de vieux prénoms : Boniface et Urbain portés 9 fois chacun ou Alexandre porté par 8 papes.

18:56 - Quelle signification aurait le nom Paul VII pour le nouveau pape ? S'il choisissait de prendre le nom papal de Paul VII, le futur souverain pontife rendrait hommage comme six hommes avant lui à Saint-Paul : un homme juif et romain qui a persécuté les disciples de Jésus avant de devenir un des apôtres, bien qu'extérieur au cercle des Douze, selon le récit chrétien. Converti à la fois chrétienne, Paul est décrit comme l'un des plus importants évangélisateurs diffusant le christianisme à travers le monde. Le nom Paul VII ferait aussi référence aux précédant pape prénommés Paul, dont Paul VI qui a poursuivi le travail du concile du Vatican II et a institué le Synode des évêques, corps consultatif formé pour permettre l'examen des problèmes de la vie ecclésiastique et réformer l'Eglise pour la faire évoluer avec les enjeux de son temps. Ce nom pourrait donc traduire la volonté de poursuivre sur cette voie avec une Eglise à l'écoute.

18:19 - Le nom du pape bientôt connu De la fumée blanche s'est donc élevée de la cheminée de la chapelle Sixtine, à Rome, ce jeudi 8 mai peu après 18h. Un pape a été élu, mais il va falloir attendre pour connaitre son nom. Lors des derniers conclaves, la durée du suspense a souvent dépassé une heure. Selon les scénarios et le temps que va durer le cérémonial en coulisses, le nom du pape sera dévoilé entre 19h et 19h30.

17:41 - Pourquoi les papes changent-ils de nom une fois qu'ils sont élus ? Depuis 996, tous les papes élus ont changé de nom lors de leur accession au Saint-Siège. Seuls deux hommes ont fait exception : le pape Adrien VI en 1522 et le pape Marcel II en 1555. La prise d'un nom papal différent du prénom de baptême semble être devenu une tradition et permet aux souverains pontifes de donner une première direction programmatique à leur pontificat dès leur élections. Le choix de nom est donc une décision pleine de sens. Mais entre le premier et le septième, le changement de nom était plutôt l'exception que la règle. Les premiers papes sont connus sous leurs vrais noms, selon les rares sources historiques. La première trace d'un changement de nom remonte à l'élection en 533 du pape Jean II, dont le nom de naissance était Mercurius et s'apparentait trop à celui du dieu païen Mercure. Le cas s'est reproduit en 955 avec l'élection du pape Jean XII qui s'appelait en réalité Octavien.

12:04 - Jean : le prénom le plus porté dans l'histoire de la papauté Le pape Jean I a été le 53ème pape élu en 523 et a eu 24 successeurs du même nom. Le décompte des papes prénommés Jean présente cependant quelques particularités puisqu'il y a eu deux papes Jean VIII (8) : le premier est resté en place un mois en 844, car s'il était acclamé par la foule les cardinaux avaient élu un autre homme, le second a pris le même nom et le même numéro, l'Eglise semblant mettre de côté le pontificat bref et non souhaité du premier. Autre curiosité : aucun pape ne s'est prénommé Jean XX (20), les souverains pontifes sont passés de Jean XIX (19) en 1024 à Jean XXI (21) en 1276. Une erreur liée à l'imprécision dans la liste des souverains pontifes de l'époque. Il y a également eu deux papes Jean XXIII (23), le premier élu en 1410 a été considéré comme un antipape, c'est-à-dire un pape élu irrégulièrement, ce qui explique la réutilisation de ce nom en 1958. Le futur pape pourrait donc décider de se nommer Jean XXIV (24), tout en étant le vingt-cinquième à porter ce nom. Un nom par conséquence rempli d'histoire, qui a toujours fait référence au "bon pape Jean" qui a fait entrer l'Eglise dans la modernité avec un concile œcuménique.

08:32 - Jean-Paul III, un nom qui serait lourd de sens Le prénom Jean-Paul n'a rejoint la liste des noms de pape que récemment : en 1978 avec l'élection du pape Jean-Paul I. L'homme avait alors choisi son patronyme en référence à ses deux prédécesseurs directs, Jean XXIII (23) et Paul VI (6), et était devenu le premier pape avec un nom composé. Le pape Jean-Paul I est le dernier pape italien à avoir été élu, des religieux polonais, allemand et argentin lui ont succéder. Il est aussi le souverain pontife à avoir eu le règne le plus cours des temps modernes : 33 jours. C'est surtout Jean-Paul II, ayant choisi de se nommer ainsi en hommage à son prédécesseur, qui a fait entrer ce nom dans l'histoire de la papauté au cours de son pontificat long de 26 ans. Mais ce nom serait lourd à porter puisque le règne de Jean-Paul II a été remis en cause pour plusieurs raisons, dont sa gestion de la crise des abus et des violences sexuelles au sein de l'Eglise. Il traduirait en parallèle le volonté de renforcer le poids de la papauté à l'heure d'un monde en crise.

07/05/25 - 18:49 - Un nom inédit pour le nouveau pape ? Jusqu'à présent 266 pape se sont succédés sur le Saint-Siège et plus de 90 noms de pape ont utilisés, certains plus fréquemment que d'autres comme Jean, Pie ou Benoît. Dans l'histoire de la papauté seuls 44 noms ont été utilisés une seule et unique fois pour l'heure, ces noms ont donc à chaque fois été une surprise. Le futur pape pourrait décider de porter son choix sur un 45ème nom de pape inédit en référence à un Saint ou à une autre personnalité marquante de l'histoire du catholicisme. Prendre un nom de pape inédit serait l'occasion pour le prochain souverain pontife d'exprimer une volonté de renouveau, dans une ligne nouvelle par rapport à ses prédécesseurs récents, comme le pape François en 2013.