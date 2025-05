Discours du pape : un instant historique pour le Vatican

Avec le début du conclave, le discours du futur pape approche à grands pas. Des mots attendus avec impatience par les fidèles et qui seront écoutés avec attention, notamment en raison du contexte international.

Le discours du pape est toujours un moment unique, que ce soit pour l'heureux élu, ou pour les millions de fidèles dans l'attente des premiers mots du nouveau souverain pontife. Après avoir choisi son nom - lorsqu'il sera élu - le nouveau pape se recueillera dans une minuscule chapelle attenante à la Sixtine : la chambre des Larmes. Le moment venu pour lui de se retirer un petit moment pour encaisser la lourde charge qu'il vient d'accepter et de revêtir son habit blanc.

Le moment du premier discours est alors venu. Ce discours est généralement assez court, quelques minutes seulement. À titre d'exemple, le pape François avait en 2013, prononcé un discours de sept minutes de recueillement, d'hommage à son prédécesseur Benoît XVI devenu pape émérite après sa démission historique. Il s'agissait aussi d'un discours doté d'une touche d'ironie. Le premier pape issu d'Amérique du sud avait plaisanté sur ses "frères cardinaux" qui étaient allés le chercher "au bout du monde".

Une chose est sûre, le discours du prochain pape sera prononcé une fois que la fumée blanche se sera échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine. La foule se rassemble alors sur la place Saint-Pierre en scrutant de près le balcon central de la basilique. Tout d'abord, apparaîtra le protodiacre, chargé d'annoncer au monde entier le nom du prochain pape à l'issue du conclave en prononçant la célèbre formule en latin "Habemus papam" (Nous avons un pape). Cette année, ce protodiacre - le plus ancien des cardinaux diacres - est un Français. Il s'agit de Dominique Mamberti, âgé de 73 ans. Il occupe également la fonction de préfet du tribunal suprême de la Signature apostolique.

À l'annonce du nom du nouveau pape par le protodiacre, les cloches sonnent et les cardinaux se massent sur les balcons. Alors, les rideaux du balcon central se soulèvent pour que l'élu - le remplaçant du pape François - apparaisse. C'est à ce moment précis qu'il prononcera son tout premier discours en tant que souverain pontife, suivi de sa première bénédiction, Urbi et Orbi.

Un discours déterminant dans un monde fracturé

Le discours du nouveau pape aura comme à son habitude une raisonnance mondiale, et peut-être plus qu'à l'accoutumée en raison du contexte international particulièrement tendu. Chaque mot et expression du prochain souverain pontife seront scrutés de près. Légèrement fracturée entre "conservateurs" et "progressistes", l'Eglise pourrait être tentée d'élire un pape modéré qui saurait fédérer et parvenir à un certain consensus.

Si cela était le cas, un discours dans ce sens pourrait être prononcé. Diplomatie, accueil des migrants, droits des LGBTQI+... Autant de sujets qui divisent l'institution catholique et qui pourraient être esquissés, même si des mots de bénédiction et de remerciements sont davantage attendus.

La question centrale des guerres pourrait également donner lieu à quelques mots de la part du prochain pape. Conflit à Gaza, guerre en Ukraine, Inde-Pakistan, Yémen... Les affrontements ne faiblissent pas ces dernières années, bien au contraire. "Nous sommes en train de détruire le monde" par la guerre et il faut arrêter "pendant qu'il est encore temps", assurait le pape François en septembre dernier.

"Nous devons prier pour la paix. Le risque que les nombreux conflits s'étendent dangereusement au lieu de cesser est plus que concret".​​​​​​, mettait-il en garde. Selon lui, "trop souvent, par le passé, les religions aient été utilisées pour alimenter les conflits et les guerres, un danger qui est aujourd'hui encore imminent". Reste à voir si son successeur se positionnera sur la même ligne et si ces sujets pourront être abordés lors d'un discours d'une durée aussi limitée.