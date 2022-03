LES DOUZE COUPS DE MIDI. La belle histoire de Laurent se poursuit dans les 12 coups de midi sur TF1. Il tente de découvrir une quatrième étoile mystérieuse en ce moment dans l'émission.

[Mis à jour le 21 mars 2022 à 11h34] Laurent va-t-il dépasser le cap des 300 000€ de gains dans les 12 coups de midi sur TF1 ? Le nouveau champion de l'émission de Jean-Luc Reichmann s'en approche un peu plus chaque jour en restant maître de midi. Ce dimanche, il a remporté 1 000€ à se partager avec un téléspectateur et a ainsi empoché 500€ pour sa cagnotte personnelle qui s'élève désormais à hauteur de 294 557€ ! Si tout se passe bien, il pourrait passer le cap des 300 000 cette semaine. Pendant ce temps, l'étoile mystérieuse révèle petit à petit de nouvelles cases et, pour l'heure, un seul indice est à disposition : un arrière-plan citadin, d'une rue. Le professeur de philosophie croit reconnaître le Panthéon en haut à gauche de l'écran. Il a donc proposé le nom de Joséphine Baker mais sans succès pour l'instant.

Amazonie : en 2011, Claire Keim a soutenu le chef amérindien Raoni Metuktire dans son combat contre un barrage au Brésil

Le panneau solaire : elle soutient le collectif Pacte Finance Climat en 2018 pour son combat en faveur des énergies renouvelables

La mâchoire de requin : elle est marraine de SOS Grand Requin Blanc en 2006

La planche de surf : elle vit avec Bixente Lizarazu, grand amateur de surf

Le poulet : elle a doublé un personnage dans le film d'animation Chicken Little

Les dés du zodiaque : elle a joué dans les séries Zodiaque et Le Maître du Zodiaque

Le ballon en forme de cœur : elle fait partie des Enfoirés, qui luttent pour les Restos du Cœur

L'oiseau bleu : elle a eu un grand succès sur Twitter pour ses chansons durant le confinement

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation de Bruno. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 20 janvier novembre 2021, le maître l'a quitté le 5 octobre 2021 après 252 participations avec un total de 1 026 107€. Il bat ainsi Eric et ses 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Troisième, Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. Puis vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, ainsi que Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.