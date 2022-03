LES DOUZE COUPS DE MIDI. Et une nouvelle étoile mystérieuse pour Laurent, une ! Le champion des 12 coups de midi atteint presque les 300 000€ de gains dans le jeu de TF1. On fait le point sur la nouvelle étoile de midi et les explications de la précédente énigme.

[Mis à jour le 18 mars 2022 à 11h55] Laurent est sur un petit nuage en ce moment dans les 12 coups de midi sur TF1. Mercredi, il a découvert la solution de sa troisième étoile mystérieuse ! Ce faisant, il a remporté les 39 730€ de la cagnotte. Si vous cherchez les explications sur les indices de la dernière étoile de midi, elles sont plus bas dans cet article. Jeudi, Laurent a poursuivi son ascension vers les 300 000€ de gains. Il a remporté 3 000€ à se partager avec un téléspectateur, ce qui a permis à sa cagnotte totale d'atteindre la bagatelle de 294 007€ ! Une nouvelle étoile mystérieuse fait également ses débuts. Pour l'instant, un seul indice est à disposition : un décor de rue. Il va en falloir un peu plus pour que Laurent trouve la solution ! En tout état de cause, le professeur de philosophie a proposé le nom de Joe Dassin mais sans succès à ce stade.

Amazonie : en 2011, Claire Keim a soutenu le chef amérindien Raoni Metuktire dans son combat contre un barrage au Brésil

Le panneau solaire : elle soutient le collectif Pacte Finance Climat en 2018 pour son combat en faveur des énergies renouvelables

La mâchoire de requin : elle est marraine de SOS Grand Requin Blanc en 2006

La planche de surf : elle vit avec Bixente Lizarazu, grand amateur de surf

Le poulet : elle a doublé un personnage dans le film d'animation Chicken Little

Les dés du zodiaque : elle a joué dans les séries Zodiaque et Le Maître du Zodiaque

Le ballon en forme de cœur : elle fait partie des Enfoirés, qui luttent pour les Restos du Cœur

L'oiseau bleu : elle a eu un grand succès sur Twitter pour ses chansons durant le confinement

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation de Bruno. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 20 janvier novembre 2021, le maître l'a quitté le 5 octobre 2021 après 252 participations avec un total de 1 026 107€. Il bat ainsi Eric et ses 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Troisième, Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. Puis vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, ainsi que Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.