LES COMBATTANTES TF1. Les deux derniers épisodes des Combattantes sont diffusés sur TF1 ce lundi 10 octobre 2022. Peut-on s'attendre à voir une saison 2 ?

[Mis à jour le 10 octobre 2022 à 14h00] Les Combattantes, c'est déjà (bientôt) fini. TF1 diffuse les deux derniers épisodes de la série historique ce lundi 10 octobre 2022, à partir de 21h10. Comme Le Bazar de la Charité avant elle, ce seront bien les ultimes épisodes qui viendront conclure cette intrigue qui prend place pendant la Première Guerre mondiale. En effet, aucune saison 2 n'est prévue par les créateurs ou la première chaîne.

Cependant, est-ce qu'une troisième fresque historique avec le même casting suivra Les Combattantes ? La productrice Iris Bucher a confié auprès d'Allociné que l'équipe "a très envie de continuer. Ça ne dépend pas que de moi. Mais on y réfléchit." Audrey Fleurot et Iris de Bona ont également confié qu'elles étaient partantes pour un troisième projet. Selon des informations du Figaro, le troisième volet devrait porter sur Les Trentes Glorieuses. Mais TF1 doit encore donner son feu vert, et l'idée ne semble actuellement qu'au stade de projet à concrétiser.

Les scores d'audiences des Combattantes (entre 4,5 et 5,14 millions de téléspectateurs sur les trois premières semaines) devraient motiver TF1 de proposer une nouvelle mini-série avec la même équipe créative. Il faut toutefois attendre une officialisation avant de découvrir l'avenir de cette "franchise" historique lancée par le Bazar de la Charité en 2019.

fiche programme

Synopsis - Septembre 1914. La Première Guerre a débuté depuis plusieurs semaines. Dans un petit village de l'est de la France, quatre femmes se retrouvent impliquées de près ou de loin dans le conflit : Marguerite, prostituée parisienne, est soupçonnée d'être une espionne ; Caroline, épouse d'un chef d'entreprise parti au front, doit reprendre la tête de l'usine de voiture de son mari ; Agnès, mère supérieure, voit son couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire ; Suzanne, jeune infirmière, est en cavale suite à un avortement qui a mal tourné.

Audrey Fleurot : Marguerite

Julie de Bona : Agnès

Camille Lou : Suzanne

Sofia Essaïdi : Caroline

Sandrine Bonnaire : Eléonore Dewitt

Tcheky Karyo : Général Duvernet

Laurent Gerra : Abbé Vautrin

Tom Leeb : Joseph Duvernet

Yannick Choirat : Marcel Dumont

Grégoire Colin : Charles Dewitt

Vincent Rottiers : Lucien Charrier

Florence Loiret-Caille : Yvonne Dumont

Maxence Danet-Fauvel : Colin de Renier

Eden Ducourant : Juliette

Pascal Houdus : Till

Marie Mallia : Soeur Geneviève

Mikaël Mittelstadt : Gus

Catherine Artigala : Germaine

Les Combattantes est une série de TF1 diffusée à partir du 19 septembre 2022. Chaque lundi, deux épisodes sont proposés sur la première chaîne à partir de 21h10. Le dernier épisode devrait être diffusé le 10 octobre 2022. Si vous avez raté un épisode, pas de panique, puisqu'il sont mis en ligne en replay streaming dès le lendemain, sur la plateforme MyTF1. Les abonnés de la plateforme de streaming Salto peuvent également visionner un épisode en avant-première chaque semaine.

Les Combattantes est diffusé le lundi sur TF1. Mais il est également possible de voir le programme en streaming. D'abord, au moment de sa diffusion TV, en se rendant sur le site MyTF1. Il suffit d'avoir un compte, gratuit, et de cliquer sur l'onglet direct pour suivre la retransmission de l'épisode en temps réel. Il est également possible de regarder le dernier épisode des Combattantes en replay streaming sur le site MyTF1, au lendemain de sa diffusion. Enfin, notons que la série est disponible sur la plateforme par abonnement Salto : le premier épisode est déjà accessible en avant-première pour tous ceux qui sont abonnés. Après sa diffusion sur TF1, Les Combattantes sera également diffusée en streaming sur Netflix.

Les Combattantes est une série historique qui plonge les téléspectateurs en pleine Première guerre mondiale. Par ses décors, ses costumes et son ancrage historique fort, la série est indubitablement inspirée d'une histoire vraie, l'Histoire avec un grand H. Cependant, les protagonistes ne sont pas inspirés de personnages ayant réellement existés... Même si ce qui leur arrive et leurs intrigues a pu se produire pour certaines personnes de l'époque.

Les Combattantes s'inscrit parmi les séries les plus chères du PAF actuellement diffusées. En effet, pour reconstruire les décors, les costumes, et la période dans laquelle s'inscrit la série, mais également pour payer les membres de l'équipe, le budget des Combattantes s'est élevé à 20 millions d'euros pour les huit épisodes. En comparaison, Le Bazar de la Charité avait coûté 17 millions d'euros à produire.

Les Combattantes est une série créée par la même équipe que celle du Bazar de la Charité. Comme sa grande soeur avant elle, la nouvelle fiction de TF1 se terminera après cette salve de huit épisodes. Il n'y aura donc pas de saison 2, dans laquelle on pourrait retrouver Marguerite, Agnès, Suzanne et Caroline. Cependant, l'équipe du Bazar de la Charité et des Combattantes prépare un troisième volet, qui se déroulera une nouvelle fois dans une nouvelle période historique et avec de nouveaux personnages. Audrey Fleurot a d'ailleurs indiqué auprès de TF1 quelle aimerait qu'elle se déroule en "Grèce Antique, dans l'entre-deux guerre ou au 18e siècle."

Sofia Essaïdi "pétrifiée" par Les Combattantes

Sofia Essaïdi joue le rôle de Caroline qu'elle incarne dans la série Les Combattantes diffusée en ce moment tous les lundis sur TF1. Dans la série, son personnage a une relation compliquée avec sa belle-mère, jouée par la comédienne Sandrine Bonnaire. Donner la réplique à une actrice aussi connue et récompensée que Sandrine Bonnaire a généré beaucoup de pression pour Sofia Essaïdi comme elle l'a expliqué à Télé 7 Jours : "J'étais très fière, bien que pétrifiée au début tellement je l'admire." Mais la collaboration a été fructueuse car, de son propre aveu, "la connexion a été immédiate" car "comme moi, c'est une grande bosseuse".

Alexandre Laurent, le réalisateur de la série, a d'ailleurs expliqué que l'arrivée de Sofia Essaïdi en tant qu'actrice principale n'était pas tout à fait prévue à la base : "c'est un personnage qui ne devait pas être si important au départ, qui était plus secondaire." Chez Allociné, le cinéaste raconte que le scénario a évolué dans ce sens en collaboration avec TF1. "Cette Caroline a plu à la chaîne et, du coup, le personnage a pris de l'ampleur au fur et à mesure de l'écriture" à tel point que le personnage s'est révélé être une quatrième héroïne pour la série. "On est ravis car Sofia est super dans la série. C'est une super rencontre."