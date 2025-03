Netflix : cette série va vous mettre une claque, voici les nouveautés à voir cette semaine

Parmi les nouveautés à voir sur Netflix cette semaine, on vous recommande de découvrir ce drame britannique. On fait également le point sur les autres sorties de la semaine.

Vous en avez marre de scroller Netflix et vous cherchez comment occuper vos soirées ? Voici notre sélection des nouveautés de la plateforme de streaming qu'il ne faut pas rater cette semaine. On vous recommande particulièrement une nouvelle série britannique en quatre épisodes. Haletante et bouleversante, c'est la grosse claque de ce début d'année 2025 et la meilleure série à voir cette semaine sur la plateforme.

Créée par Jack Thorne et Stephen Graham, Adolescence raconte comment une famille et une ville banale bascule dans l'horreur lorsqu'un adolescent de 13 ans est accusé d'avoir assassiné sa camarade de classe. Chacun des quatre épisodes est tourné en plan-séquence (sans s'arrêter) et en temps réel, pour plus d'immersion, de tension et d'intensité. En creux, la série s'interroge sur le fossé qui se creuse entre les parents et leurs enfants, les tourments des adolescents, mais également la masculinité toxique et les incels.

Autre série saluée, et pas des moindres : 1883. Le prequel de Yellowstone (également disponible sur Netflix) de Taylor Sheridan suit une famille partie à la conquête de l'Ouest, avec son lot de violences. C'est une série saluée par la critique et par le public.

Si vous cherchez un programme plus léger, vous pouvez laisser une chance à The Electric State, film d'action des frères Russo (Avengers : Endgame) avec Millie Bobby Brown et Chris Pratt. Cette plongée dans une uchronie où l'humain fait la guerre aux robots est assez plaisante visuellement, même si elle manque de cœur. Cela reste toutefois un divertissement familial qui peut occuper une soirée ou un après-midi de week-end. Notons également que le classique de la romance, Orgueil et préjugés, signe son retour sur Netflix. A moins que vous ne préfériez (re)voir Fatal ou la saga musicale Pitch Perfect

Rappelons également que certaines sorties des dernières semaines figurent toujours dans le top des programmes les plus vus du moment, comme le film d'action français Bastion 36, la série comique La meneuse portée par Kate Hudson (renouvelée pour une saison 2), la série britannique inspirée d'une histoire vraie Toxic Town, le western Yellowstone ou le thriller politique Zero Day avec Robert De Niro. Il est également possible de découvrir la série historique Le Guépard ou la comédie Resident Alien. Ci-dessous, retrouvez toutes les prochaines nouveautés de Netflix.

Les nouvelles séries

Yellowstone (saison 1 à 4) : 1er mars

(saison 1 à 4) : 1er mars Young Sheldon (saison 7) : 1er mars

Hot Wheels let's race (saison 3) : 3 mars

Le Guépard : 5 mars

Tyler Perry's Beauty in Black (saison 1 partie 2) : 6 mars

1883 (saison 1) : 12 mars

Adolescence : 13 mars

Cocomelon Lane (saison 4) : 17 mars

La résidence : 20 mars

Go ! : 21 mars

Les nouveaux films

Bee Movie : drôle d'abeille : 1er mars

: 1er mars Still Alice : 1er mars

Taxi Driver : 1er mars

Baby Boss : 1er mars

Les Croods : 1er mars

Tout nous sourit : 1er mars

Frida : 2 mars

Police : 2 mars

Et si c'était vrai... : 5 mars

Le goût des autres : 5 mars

Migration : 6 mars

Plankton : le film : 7 mars

Exquis : 7 mars

La tresse : 8 mars

: 8 mars L'exorciste du Vatican : 10 mars

Ballerina : 10 mars

Goliath : 12 mars

Jours de tonnerre : 13 mars

: 13 mars The Electric State : 14 mars

Orgueil et préjugés : 15 mars

Fatal : 16 mars

Pitch Perfect : 16 mars

Pitch Perfect 2 : 16 mars

Pitch Perfect 3 : 16 mars

Scarface : 16 mars

Us : 16 mars

Ad Astra : 18 mars

The Big Short : 18 mars

: 18 mars Le petit Spirou : 19 mars

Révélations : 21 mars

Rupture pour tous : 26 mars

: 26 mars Vermines : 27 mars

Manchester by the sea : 30 mars

Morbius : 20 mars

La monnaie de leur pièce : 31 mars

