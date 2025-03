Météo : des départements placés en vigilance orange pour vents forts, méfiance

Des vents violents soufflent sur l'Occitanie et Météo France place plusieurs départements en vigilance orange à partir du jeudi 20 mars. Les alertes devraient durer au moins jusqu'à vendredi.

Les températures se réchauffent, mais le vent souffle en ce milieu de semaine. Deux départements sont et vont être particulièrement exposés aux rafales selon les prévisions de Météo France. Les vents de l'autan "se maintiennent avec des rafales atteignant 70 à 90 km/h en général et jusqu'à 90 à 100 km/h, voire 110 km/h, sur le Lauragais et le sud du Tarn", rapporte l'agence météorologique dans son bulletin du mercredi 19 mars. Les rafales déjà fortes doivent s'intensifier dès le jeudi 20 mars, date à laquelle les départements de la Haute-Garonne et du Tarn seront placés en vigilance orange pour vents violents.

L'alerte orange ne sera activée qu'en fin de journée, vers 21 heures selon les prévisions de Météo France. C'est effectivement en début de soirée et sur la journée de vendredi que l'événement météorologique devrait être le plus fort : "Une extension et un renforcement des rafales de vent sont attendues dès jeudi soir pour un pic d'intensité prévu ce vendredi". L'avance avec laquelle Météo France a annoncé les vigilances s'explique par les rafales déjà observées sur le territoire. L'agence indique qu'il s'agit du "deuxième épisode de vent d'autan durable" et qu'il est "suffisamment notable pour nécessiter une vigilance particulière". Le précédent épisode a eu lieu entre le 6 et le 9 mars.

Les vents, en moyenne compris entre 70 et 90 km/h, vont "atteindre les 100 à 110 km/h très localement, et 120 km/h au pied de la montagne Noire, sur le Lauragais et le pays Castrais" dans la soirée de jeudi à vendredi. Météo France n'avance pas encore de données précises pour la journée de vendredi. Le vent d'autant soufflera aussi aux abords de l'agglomération toulousaine où "on attend des rafales jusqu'à 100 km/h".

Du vent et une dégradation dès vendredi

Si l'épisode de vent d'autan sera au plus fort vendredi, il sonnera la fin de la météo printanière avec l'arrivée d'une perturbation pluvio-orageuse. "L'autan devrait durer jusqu'à vendredi où il pourrait encore se renforcer, avec l'arrivée d'une perturbation pluvio-orageuse par l'ouest. Cette perturbation devrait concerner tout le pays en glissant progressivement vers l'est au fil de la journée", anticipe Météo France. Selon le météorologiste Guillaume Séchet, les averses pourraient durer sur la journée de samedi et elles pourraient "tourner à l'orage de manière ponctuelle avec un risque concernant une grande partie du territoire" français. "Ces orages devraient demeurer faibles à modérés", précise le spécialiste. L'instabilité risque également d'être de mise sur la journée de dimanche, malgré un déclin du risque orageux.