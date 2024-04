AU PROGRAMME TV. La série Mademoiselle Holmes, qui a été programmée sur TF1 à partir du jeudi 11 avril 2024, est une référence directe au célèbre détective britannique. Avec Lola Dewaere dans le rôle de l'arrière-petite-fille de Sherlock Holmes...

TF1 poursuit ses lancements effrénés de nouvelles séries en 2024, avec la diffusion, à partir du jeudi 11 avril à 21h10, de Mademoiselle Holmes, programme policier en 6 épisodes emmené par Lola Dewaere. Le pitch, évidemment, fait directement référence au héros d'Arthur Conan Doyle : Charlie, policière discrète voire effacée, n'est autre que l'arrière-petite-fille du célèbre détective anglais, qui se serait caché en France pendant quelques années, le temps d'avoir une descendance bien de chez nous (une pause de Conan Doyle en réalité après avoir écrit Le Dernier problème, à la fin duquel Sherlock Holmes disparaît).

Dans Mademoiselle Holmes, Charlie est au départ une flic placardisée, vivant dans un vieux manoir avec son grand-père, jusqu'au jour où elle est percutée par une voiture. "A son réveil, celle qui était jusque-là cantonnée au bureau des plaintes, est soudain pleine d'énergie", explique le scénario du premier épisode. Arrêtant son traitement contre ses troubles du comportement, "elle s'incruste sur l'enquête de Chris, chargé de retrouver Anna, une fillette disparue". Charlie va entraîner au passage Samy, le stagiaire de la brigade, dans ses aventures et donc ses enquêtes qui devraient, on l'imagine, révéler le flair hérité de son célèbre aïeul. A un détail près : Mademoiselle Holmes ne sait rien de son illustre ancêtre et va aussi, en fil rouge de cette série, enquêter sur sa propre histoire...

Quels sont les avis sur Mademoiselle Holmes ?

Déclinée en films et en séries à n'en plus finir, la saga Sherlock Holmes trouve ici une nouvelle extension très imaginative au programme TV. Mademoiselle Holmes convainc d'ailleurs une partie de la critique pour cette idée originale, donnant une descendance à Sherlock Holmes, autant que pour ses innombrables références au détective britannique.

Le plus convaincu est Télé Loisirs, qui voit dans Mademoiselle Holmes le moyen de "passer un sympathique jeudi soir entre suspense et humour". "Jouant à fond la carte de la comédie, la série poursuit un chemin initié par HPI de la fiction policière légère, moins angoissante, et pour autant tout autant captivante", écrit le magazine spécialisé. "Si une fois de plus, Lola Dewaere fait montre d'un talent indéniable dans un rôle qui semble écrit pour elle, la révélation est sans conteste Tom Villa. L'éphémère chroniqueur de Touche pas à mon poste, tire son épingle du jeu dans une prestation entre humour et complicité touchante avec sa collègue."

Plus mitigé, Le Point décrit une série "efficace mais sans originalité". Si l'hebdomadaire est séduit par les "clin d'oeils au brillant détective avec des décors et une incarnation so british", la fiction de TF1 "échoue en revanche à faire valoir sa singularité dans ses intrigues, qui recyclent les mêmes recettes, certes efficaces mais un brin usées, que de nombreuses séries", regrette-t-il. "Elles peinent aussi parfois à trouver le bon équilibre entre l'humour, le drame et le suspense."

Le plus sévère est sans surprise Télérama, qui se demande si ce Mademoiselle Holmes était bien nécessaire. Avec une réponse dont on se doute un peu... "Malgré l'énergie de Lola Dewaere, son héroïne neuro-atypique, cette nouvelle fiction n'apporte rien au genre de la comédie policière", tranche le magazine.