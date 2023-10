Une émission culte fait son grand retour à la télévision après 6 ans d'absence, et vous pouvez y participer

Une émission cultissime fait bientôt son grand retour sur TF1, après six ans d'absence à l'antenne. Les castings sont déjà ouverts, alors que la date de diffusion n'est pas encore connue.

La télévision se renouvelle parfois, mais souvent, elle remet au goût du jour d'anciennes émissions ou des concepts qui ont déjà fait leurs preuves à l'étranger ou par le passé. Après le retour de la Star Academy l'an dernier, TF1 ressuscite un autre de ces programmes cultes qui ont fait les heures fastes du petit écran.

La première chaîne a annoncé ce vendredi 27 septembre le retour de Secret Story. Lancée en 2007, cette émission enfermait plusieurs participants dans une maison pendant plusieurs semaines et chacun devait garder un lourd secret sans qu'il ne soit démasqué par les autres candidats. Le programme a été diffusé sur 11 saisons et durant près de 1000 numéros.

Cela faisait 6 ans que Secret Story n'avait pas été diffusée, sa dernière saison ayant eu lieu en 2017. Si l'on sait que la "Maison des secrets" rouvrira ses portes prochainement, la date de diffusion n'a pas encore été annoncée. Il semble toutefois peu probable que le programme revienne au cours de l'année 2023 et il faudra probablement attendre l'année 2024 pour retrouver l'émission.

Comment participer ?

En attendant, TF1 a ouvert les inscriptions pour participer à l'émission. Si vous avez un secret et que vous êtes joueur, vous pouvez tenter votre chance pour devenir l'un des candidats de Secret Story.

Pour participer, il suffit de poster sa candidature sur ce site. On vous demandera de compléter un formulaire dévoilant votre identité, de soumettre des photos, mais également de remplir un questionnaire dans lequel vous devrez préciser votre secret, son impact sur votre vie, mais également présenter les événements marquants de votre parcours.

Pour participer à Secret Story, il faut être disponible au cours des huit prochains mois pour le tournage, donc entre les mois de novembre 2023 et juin 2024. Alors si vous avez toujours rêvé de communiquer avec "la Voix" et que vous vous sentez de taille à cacher un gros secret à d'autres candidats, n'attendez plus !