Quinze candidates à Miss France ont été mises à la porte ! La moitié de l'élection est jouée d'avance

L'élection Miss France 2024 a lieu samedi 14 décembre, au Futuroscope de Poitiers. Si 30 candidates défileront au début de la soirée, la moitié sera pourtant déjà éliminée.

Ce samedi 14 décembre, la vie d'une jeune femme va changer du tout au tout. Tard dans la soirée, l'une des 30 miss régionales sera sacrée Miss France 2024, au cours d'une élection qui est programmée au Futuroscope de Poitiers. L'heureuse élue succèdera à Eve Gilles, actuelle tenante du titre. Mais avant cela, les 30 candidates vont défiler devant les caméras de TF1 et selon différentes mises en scènes pour représenter leur région.

Mais il faut savoir que pour la moitié d'entre elles, le défilé devant les caméras le soir de l'élection est un défilé pour rien, ou presque. Les moins avertis ne le savent peut-être pas, mais la première étape du concours, qui détermine les 15 finalistes pouvant espérer être couronnées à l'issue de la soirée, se joue en réalité bien avant le soir du show. Une présélection a en effet lieu plusieurs jours auparavant, dans le secret des coulisses.

Avant même le début du concours Miss France, les Miss régionales doivent se soumettre à plusieurs étapes qualificatives, qui passent par les tests réalisés lors du voyage de préparation en en Côte d'Ivoire (dont le redoutable test de culture générale), mais aussi par un oral devant un jury, composé de membres de l'organisation Miss France ou de TF1 . Au cours de cet entretien individuel de quelques minutes devant le jury de présélection, les candidates doivent défiler et s'exprimer. L'objectif : que les experts de Miss France déterminent si la jeune femme devant eux peut devenir une bonne ambassadrice nationale, en jugeant notamment son éloquence, sa motivation et son évolution sur un mois. Les candidates jouent tout à ce moment là et doivent préparer elles-mêmes leur tenue, leur maquillage et leur coiffure.

Une candidate qui n'a pas une bonne note au test de culture générale ou qui fait mauvaise impression lors de l'oral peut ainsi voir ses chances de devenir Miss France s'envoler. L'entretien de présélection est notamment le moment pour les candidates de révéler leur vraie motivation. Il peut arriver que certaines confient ne pas se sentir prête à assumer les responsabilités qui incombent à Miss France et ne même pas vouloir faire partie des 15 finalistes !

A l'issue de cette phase d'observation, les jurés votent en tout cas pour les 15 candidates qu'ils souhaitent voir parmi les finalistes, le soir de l'émission. Au moment où débutera le défilé des Miss France 2024 ce soir, le sort sera donc déjà joué pour la moitié des candidates, et, peut-être, pour votre favorite. L'identité des 15 finalistes ne sera en revanche révélé qu'en milieu de soirée lors du direct. C'est à partir de ce moment-là que le jury, présidé cette année par Sylvie Vartan, et les téléspectateurs pourront commencer à voter pour leur candidate préférée.