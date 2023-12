Le Meilleur Pâtissier 2023 : qui est le grand gagnant de la saison 12 ?

Ils étaient trois finalistes à s'affronter pour le titre du Meilleur Pâtissier ce mercredi 13 décembre sur M6. Et le nom du grand gagnant de cette saison 12 est...

Le Meilleur Pâtissier, c'est officiellement terminé pour l'année 2023 ! M6 a diffusé la finale de la saison 12 ce mercredi 13 décembre. Ils étaient trois candidats toujours en lice pour remporter le titre de gagnant cette année : Thibaut, Julia et Fanny. Et c'est finalement Fanny, juriste à Noisy-le-Grand, qui a remporté le titre de Meilleure Pâtissière 2023.

La finale du Meilleur Pâtissier s'est révélé un sacré défi pour les trois finalistes. Ils devaient se départager sur deux épreuves, toutes sur le thème des fêtes de fin d'année pour une émission "Noël XXL". La première demandait aux trois candidats de réaliser une bûche d'un mètre de long. La seconde, qui a duré 8h lors du tournage, exigeait des pâtissiers amateurs encore en lice qu'ils présentent un village de Noël 100% comestible aux jurés.

Pour l'occasion, les téléspectateurs ont pu retrouver d'anciens candidats de cette saison 12, venus prêter main forte à Thibaut, Julia et Fanny, mais également les proches des candidats et d'anciens gagnants du Meilleur Pâtissier.

A l'issue de ces deux épreuves, c'est finalement Julia qui s'est distinguée par ses créations aussi gourmandes qu'esthétiquement réussies. Jury à Noisy-Le-Roy, la gagnante du Meilleur Pâtissier 2023 s'est distinguée durant toute la saison comme experte en cake design. Elle est également la candidate qui a remporté le plus de coups de cœur de la saison.

La réaction de Julia à sa victoire

"Je me sens comme sur un nuage, j'ai du mal à réaliser ce qu'il se passe." s'est exclamée, en larmes, Julia après sa victoire, entourée de son compagnon et de ses enfants. "Il y a beaucoup d'émotions qui se bousculent, c'est vraiment un jour qui restera gravé dans ma vie, dans mon histoire, dans mon coeur." Elle a dédié son trophée à son mari, ses enfants et ses "copains pâtissiers". "Je ramène la coupe à la maison !!!" s'est-elle finalement exclamée. Beaux joueurs, les deux autres finalistes n'ont pas manqué d'applaudir chaleureusement Julia pour son parcours.

En remportant Le Meilleur Pâtissier, Julia a gagné le fameux trophée en forme de gâteau de la saison. Elle a surtout obtenu l'occasion de publier son propre livre de recettes, comme les autres gagnantes avant elle.