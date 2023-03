"Mariés au premier regard : Marlène et Kévin émeuvent les téléspectateurs de M6"

MARIES AU PREMIER REGARD - Lors de cet épisode 2 de Mariés au premier regard, les téléspectateurs de M6 ont découvert la cérémonie de mariage de Marlène et Kévin, qui se sont dit oui.

[Mis à jour le 18 février 2019 à 22h07] Ils se sont dit "oui" ! Marlène et Kévin forment le deuxième couple de cette saison de Marié au premier regard sur M6. Si les téléspectateurs les avaient découverts la semaine dernière, il aura fallu attendre ce lundi 18 février pour découvrir le fameux "oui" tant attendu devant le maire. Après leur échange de voeux, les jeunes mariés ont pu célébrer leur union, entourés de leur famille respective. L'occasion pour Marlène et Kévin de continuer à se découvrir et d'ouvrir le bal de leur première danse de couple marié, avant de se retirer pour leur nuit de noces. Si dès le début, le contact semble passer entre les deux jeunes gens, sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs semblent eux aussi, conquis.

"Marlène et Kévin, le plus beau couple de Mariés au premier regard", se réjouit une téléspectatrice, quand une autre écrit même sur Twitter que le couple lui donne envie de se marier. "Très beau ce couple ! J'espère que ça marchera pour eux", ajoute un autre fidèle de l'émission. Reste maintenant à savoir si les jeunes mariés ont décidé de continuer leur vie à deux.

Si les internautes semblent valider unanimement le couple Marlène/Kévin, ils sont nombreux à exprimer des doutes sur la sincérité de Nolwenn et Florian. Ces derniers se sont aussi dit oui ce lundi soir, avant de célébrer leur mariage et de passer leur première nuit ensemble. Un détail attise les soupçons des téléspectateurs : la meilleure amie et témoin de Florian, avec qui il vient de partir deux semaines en vacances aux Etats-Unis. Pour plusieurs internautes, leur relation n'est pas claire.

"La relation de Florian et sa soit-disant meilleur amie elle est très malsaine. Je suis sûre qu'elle le kiff secrètement", écrit une téléspectatrice, quand un autre prédit : "on va bientôt entendre 'Florian a divorcé de Nolwenn pour se marier avec sa témoin. Ils avaient 98% de compatibilité". Enfin, les téléspectateurs ont assisté à un coup de foudre dans Mariés au premier regard : celui de Steven et Elodie. Malgré cette première impression intense, le jeune toulousain a vu une crainte se concrétiser : sa future épouse est elle, de Bordeaux. Réussira-t-il a dépasser cet obstacle ? Réponse la semaine prochaine dans Mariés au premier regard sur M6 !

Elodie avait peur du regard de ses collègues

Parmi les candidats du soir, les fidèles de l'émission de rencontre vont découvrir Elodie. Cette dernière s'est confié sur sa participation à Mariés au premier regard dans une interview accordée au magazine Télé Loisirs. L'occasion pour elle de se souvenir de ses craintes quant à la réaction de son entourage et notamment de ses collègues de travail.

"J'ai été honnête avec mon équipe. On est tous très très proches. Vu qu'on travaille 24h/24 ensemble, il n'y a pas de tabou. C'est avec plaisir que j'ai pu partager mon expérience avec eux. J'ai eu des conseils de leur part et ils ne m'ont pas jugée. C'est vrai que j'avais peur d'être jugée par mes collègues et surtout j'avais peur de perdre la crédibilité que je pouvais avoir par rapport à la diffusion. J'interviens auprès de personnes au quotidien, j'ai envie qu'elles continuent à se dire que je suis quelqu'un de sérieux. J'espère que l'expérience ne me fera pas du tort en fonction de ce qui va être montré de moi. J'espère garder cette crédibilité auprès de mon entourage, de mon travail et des victimes que je pourrais rencontrer par la suite."

Qui sont les candidats de cette saison 3 ?

Comme chaque édition, six couples ont été formés par des experts. Le principe de l'émission Mariés au premier regard est simple, ces candidats se rencontrent seulement devant le maire ! Cette saison, les téléspectateurs de M6 vont pouvoir découvrir les 12 candidats qui espèrent trouver l'amour dans le programme : six femmes et six hommes.

Marlène, Sonia, Charline, Claire, Nolwenn et Elodie se retrouveront face à Kévin, Steven, Gaétan, Vivien, Florian et Maxime ce soir dans Mariés au premier regard. A l'heure où nous écrivons ces lignes, il est impossible de savoir quels couples se formeront ou non, mais le concept devrait une nouvelle passionner les téléspectateurs. Pour rappel, l'émission Mariés au premier regard permet à des candidats de trouver l'amour en "utilisant la science".

En effet, trois experts, psychologues et sexologues, se sont penchés sur la compatibilité amoureuse des candidats, s'élevant à plus de 75%. Tous ne se rencontreront que devant le maire. Ensuite, s'ils se disent oui, ils partent en lune de miel, puis emménagent ensemble. Mais tout ne se passe pas toujours comme ils l'avaient espéré.

Des couples encore ensemble ?

En 2016, Tiffany et Justin se sont mis en couple via l'émission. Depuis, ils sont toujours ensemble, se sont mariés et ont eu un premier enfant. Pourtant, ce n'est pas le couple qu'avaient formé les experts de l'émission Mariés au premier regard. Même chose pour Emma et Laurent, qui sont eux aussi en couple malgré l'expertise des professionnels, note le HuffPost.

Lors de la saison 2, Emma était en couple avec Florian. Malheureusement, leur histoire n'a pas tenu sur la durée, mais la jeune femme a retrouvé chaussure à son pied avec Laurent. "Une fois séparée de Florian, j'ai commencé à voir davantage Laurent et nous nous sommes dit pourquoi pas" explique-t-elle en interview. "Je ne suis pas du tout son type de fille et lui n'est pas mon type d'homme non plus. Mais le fait de démarrer notre relation par une histoire d'amitié et de prendre le temps de faire connaissance, cela a fini par développer des sentiments différents."