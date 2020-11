"Mask Singer : indices, pronostics... tout savoir avant la finale 2020"

MASK SINGER 2020 – C'est ce soir que l'on connaîtra les noms de toutes les stars de Mask Singer saison 2. Avant la diffusion de la finale sur TF1 à 21h05, on vous récapitule tout ce qu'on sait sur les dernières célébrités en compétition.

L'essentiel

C'est le grand soir ! Ce samedi 28 novembre 2020, on connaîtra l'identité de toutes les stars au casting de la saison 2 de Mask Singer. Il ne reste plus que trois personnages encore en compétition dans cette finale : le Robot, le Manchot et le Dragon. Dans quelques heures, on connaîtra l'identité de ces trois célébrités. Si les enquêteurs ont évoqué les noms de Larusso et de Daniel Lévi pour le Manchot et le Robot, le Dragon continue de perdre totalement Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun, qui ont bien des difficultés pour savoir qui peut se cacher sous cet imposant costume, malgré les nombreux indices en leur possession. De leurs côtés, les internautes penchent pour Issa Doumbia, acteur de Nos chers voisins. Il faudra toutefois attendre la fin de la finale de Mask Singer 2020 pour savoir avec exactitude quelles stars ont participé à l'émission de TF1.

Avant la finale de Mask Singer samedi prochain, revenons sur la demi-finale samedi dernier qui a mis à l'honneur l'Araignée, le Robot, le Manchot, le Dragon et le Requin. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder l'émission de Camille Combal, sachez que l'ancien footballeur, star de l'OM, Basile Boli se cachait derrière le costume du Requin tandis que Karine Ferri n'était autre que l'Araignée. La co-animatrice de The Voice et Danse avec les stars a réussi à mettre les enquêteurs sur de fausses pistes si bien que tous n'ont pas réussi à la percer à jour. Toujours est-il que trois finalistes subsistent... Dans le diaporama ci-dessous, on fait le point sur les indices révélés ce week-end sur les finalistes. Retrouvez plus bas dans cet article tout ce qu'il faut retenir avant la diffusion de la finale de Mask Singer.