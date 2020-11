"Mask Singer : l'identité du Squelette et de la Pieuvre et les indices révélés"

MASK SINGER 2020 – C'est Liane Foly et Djibril Cissé qu'il fallait trouver derrière les masques du Squelette et de la Pieuvre ! Découvrez les indices des cinq derniers candidats encore en compétition ainsi que les pronostics du moment.

08:01 - Que faut-il retenir de l'épisode 4 de Mask Singer ? L'épisode 4 de Mask Singer 2020 s'est ponctué de l'élimination du Squelette et de la Pieuvre, deux personnalités ont donc été dévoilées ce samedi 7 novembre sur TF1. Il fallait découvrir l'ex-footballeur et DJ Djibril Cissé derrière le Squelette et la chanteuse et comédienne Liane Foly derrière la Pieuvre. Quant aux cinq autres candidats, ils ont tous révélés de nouveaux indices que nous vous proposons de récapituler dans cet article. Sachez par exemple que les théories se précisent tout particulièrement autour de l'identité du Requin par exemple. 07/11/20 - 23:16 - Liane Foly se cachait derrière la Pieuvre En ballotage face au Requin et au Dragon, la Pieuvre a été éliminée ce soir dans Mask Singer 2020. Face à des enquêteurs qui n'avaient pas réussi à se mettre d'accord, la Pieuvre a révélé son identité qui a surpris les stars en plateau. Et c'est Liane Foly qui se cachait derrière le masque de la Pieuvre ! Pour rappel, nous cherchions une personne qui a commencé très tôt une carrière sur les planches, dont la carrière l'a emmenée à l'international mais a aussi travaillé comme comédienne. 07/11/20 - 22:48 - Quelques nouveaux indices sur la Pieuvre Le temps de quelques secondes, la Pieuvre a donné de nouvelles informations à son sujet. "J'ai accompagné la victoire des Bleus" en 1998. On sait également que "le foot est présent dans ma vie depuis mon plus jeune âge". Dans ce magnéto, on a également eu l'occasion d'apercevoir le visage de François Mitterrand à côté de la Bibliothèque Nationale de France. Enfin, la Pieuvre a décidé de chanté "La vie en rose" de Grace Jones. 07/11/20 - 22:43 - Jarry et les internautes pensent à Basile Boli Toujours aussi perspicace, Jarry s'intéressent à l'ex-footballeur qui s'est également reconverti en politique Basile Boli. Sur Twitter, les internautes ont également eu la même réflexion. Il se trouve que Boli a effectivement été fait chevalier de la légion d'honneur. Il a également partagé la scène avec Soprano. Tout concorde ! 07/11/20 - 22:29 - Djibril Cissé se cachait derrière le Squelette ! Depuis plusieurs semaines, le Squelette pose question aux enquêteurs et aux internautes qui s'interrogent sur la star qui se cache derrière le costume du Squelette de Mask Singer. Eliminé ce samedi 7 novembre, celui-ci a enlevé son masque et révélé le visage de nul autre que Djibril Cissé ! Pour rappel, voici les indices qui devaient nous mettre sur sa piste : il n'était pas né en 1980, son surnom signifie "homme fort", il a gagné des médailles, il a pratiqué l'anglais avec son ex, il est monté sur les podiums de mode, il était un enfant inattendu dans une famille nombreuses, il partage une passion avec Matt Pokora, il a commencé dans le Sud et une île tient une place particulière dans son coeur. Vous l'aviez trouvé ? 07/11/20 - 22:17 - L'araignée n'est pas une Miss France Ayant perdu son duel, l'Araignée voit donc filer un nouvel indice à son sujet, révélé par le Corbeau qui nous précise que la personnalité qui se cache derrière le costume de veuve noire n'a pas remporté le concours Miss France ! Cela écarte bon nombre de théories ! 07/11/20 - 22:16 - Le Robot part en demi-finale Après le deuxième duel, c'est le Robot qui a obtenu le plus de votes et obtient donc sa place pour la demi-finale. Le Robot rejoint donc le Manchot pour la semaine prochaine. L'Araignée est donc en ballotage contre le Squelette. 07/11/20 - 22:06 - Les pronostics des enquêteurs sur le Robot Que disent les enquêteurs stars de Mask Singer au sujet du Robot ? Jarry s'est rappelé que Daniel Lévi s'est battu contre un cancer, l'humoriste change donc son pronostic d'Emmanuel Moire à Daniel Lévi. Anggun est elle aussi persuadée, tout comme Kev Adams et Alessandra Sublet. Pour eux, c'est simple, Daniel Lévi, l'interprète de Moïse dans les dix commandements, se trouve derrière le costume de fer. 07/11/20 - 21:55 - Les internautes sont certains : Djibril est le Squelette Sur Twitter, les internautes ont vu leurs théories se confirmer par les indices dévoilés jusqu'ici. Pour eux, c'est bel et bien Djibril Cissé qui se cache derrière le costume du Squelette. Nous aurons peut être l'occasion de savoir s'ils avaient raison ou non ce soir. 07/11/20 - 21:45 - Un indice supplémentaire sur l'âge du Squelette Alors que le Squelette a perdu son duel face au Manchot, le Corbeau a révélé un indice supplémentaire à son sujet : "Le Squelette n'était pas encore né en 1980". Voilà qui nous permet de déterminer l'âge du candidat et, peut-être, d'écarter certaines théories. Problème, Adil Rami et Djibril Cissé sont tous les deux nés après 1980 : 1981 pour Cissé et 1985 pour Rami. Nous voilà bien aidés... 07/11/20 - 21:41 - Les enquêteurs pensent à Djibril Cissé pour le Squelette Les enquêteurs stars de Mask Singer sont divisés : s'agit-il de Djibril Cissé ou d'Adil Rami qui se cache derrière le masque du Squelette ? Les indices révélés à son sujet peuvent très bien correspondre à l'un comme à l'autre. Quoi qu'il arrive, ils sont persuadés qu'il s'agit d'un footballeur. 07/11/20 - 21:37 - Le Squelette livre de nouveaux indices à son sujet De nouveaux indices concernant le Squelette ont été révélés ce soir dans Mask Singer : il est un enfant qu'on n'attendait pas dans une famille nombreuse. On sait également qu'il "aimerait courir comme un lion dans la savane". Enfin, dernier indice, "mon surnom veut dire homme fort". Dernière chose à noter : le Squelette a choisi de chanter "Tombé" de Matt Pokora. 07/11/20 - 21:34 - Les enquêteurs sont persuadés que Larusso est le Manchot Les quatre enquêteurs stars persistent et signent : pour eux, le Manchot n'est autre que Larusso. Il se trouve que le dernier indice de la chanson de Céline Dion, que le Manchot a donc "doublé" pourrait très bien concorder avec Larusso qui a eu l'occasion d'improviser du Céline Dion à une époque. Mais Véronique Dicaire est elle aussi capable d'imiter Céline Dion ! 07/11/20 - 21:24 - Trois duels annoncés ce soir Il n'y a que cinq places en demi-finale de Mask Singer 2020 comme le rappelle Camille Combal. Etant donné qu'il y a encore 7 candidats en lice, il y aura trois duels ce soir : le Manchot contre le Squelette puis le Robot contre l'Araignée et enfin un trio : le Requin contre la Pieuvre et le Dragon. 07/11/20 - 21:20 - Anggun se cachait derrière une boule à facette pour la blague Nouvelle personnalité masquée à se dévoiler ce soir : une femme chante derrière un masque de boule à facette. Le titre interprété n'est autre que "The Eye of the Tiger" dont l'interprète original et Survivor. Mais alors de qui peut-il s'agir ? Camille Combal vient donc l'intercepter pour lui rappeler les règles : "mais on est full là ! On va vous démasquer tout de suite". Il s'agissait en réalité d'Anggun ! Sur Twitter, certains amateurs l'avaient déjà démasquée ! LIRE PLUS

Tout sur Mask Singer sur TF1

La diffusion de Mask Singer a repris le 17 octobre 2020. Depuis le début de la saison 2, plusieurs stars ont été démasquées et on a déjà récolté de nombreux indices. On vous récapitule ci-dessous tous les indices concernant les stars encore en compétition dans le jeu de TF1:

Indices sur le Squelette : le Squelette est un homme qui a l'habitude des podiums de mode, "que ce soit pour mes collections ou celles des autres". Il a gagné des médailles, et aurait remporté ou non la Coupe du monde de football. Il parle anglais, puisqu'il a pratiqué avec son ex. Il a beaucoup voyagé, puisqu'une île a une place particulière dans son coeur. Il révèle toutefois avoir grandi et commencé sa carrière dans le Sud. Il a des enfants, dont le petit dernier a le même nom. Son propre père a toutefois été absent de sa vie.

Indices sur l'Araignée : L'Araignée est une femme que le public a l'habitude de voir, puisqu'elle apparaît régulièrement devant des millions de personnes. Elle a gagné un "concours de beauté à grande échelle", ce qui peut faire penser à un concours de Miss. Elle dit également avoir été en couple avec une personnalité médiatique, et aurait fait plusieurs fois les couverture de magazine avec des photos officielles, mais aussi volées.

Indices sur le Dragon : Le dragon est un homme, pour qui le sport est important mais il n'en a pas pratiqué professionnellement. Il a été deux fois champion de France et a été désigné meilleur joueur de championnat. Il révèle avoir été "coaché par les meilleurs", "des légendes" de son domaine. Il a fait de la cuisine. Il a été au lycée et à la fac, mais a appris son métier sur le tas, sans diplôme.

Indices sur le Requin : Le Requin de Mask Singer est un homme, qui met l'importance sur les étoiles, obtenues très jeune, dans son portrait. Il a un "physique affuté" "Le Requin a été étoile assez jeune. L'étoile a été un symbole qui m'a pas mal accompagné." Il possède un "physique affuté", et bégayait au départ. Il n'a jamais pratiqué le rugby au niveau professionnel, et révèle avoir réussi sa carrière grâce à son esprit et à ses connaissances. Il dévoile être particulièrement sensible, et assumer ses prises de position. Il a débuté avec une autre personne, son "frérot". Il écrit et fait de la musique.

Indices sur le Manchot : Le Manchot de Mask Singer est une femme, qu'on connait depuis longtemps, possiblement quarantenaire. Elle a son nom sur une plaque à Los Angeles, près de celle de Jodie Foster. Sa vie a été étalée dans les tabloïds et elle a connu des moments difficiles. Elle a commencé à monter sur scène devant 2000 personnages à 12 ans et chantait déjà un peu en anglais.

Indices sur la Pieuvre : La Pieuvre est une femme, qui a commencé sa carrière sur les planches jeune. Il y a un portrait de Bruno Solo dans son magneto, ce qui peut faire référence à Camera Café. C'est une comédienne, même si elle a d'autres cordes à son arc. Elle a joué à l'international, et notamment en Angleterre. Un portrait de Jacques Chirac est visible dans l'un de ses portraits. On l'a vu sur petits et grands écrans, petits et grandes salles, petits et grands rôles." Mais le cinéma est venu plus tard dans sa vie.

Indices sur le Robot : Le Robot est un chanteur, qui a croisé des artistes comme Pascal Obispo et Lara Fabian. Il doit sa carrière à ses "anges gardiens". Ce n'est pas la première fois qu'il chantait sur scène costumé. Il a fait référence aux Enfoirés, laissant entendre qu'il fait ou a fait partie de la troupe. Il a évoqué un rôle qui lui colle à la peau, qui a changé sa vie, et pas uniquement la sienne.

Les personnages Mask Singer 2020 se dévoilent, à mesure de deux personnages par épisode. Pour l'heure, on sait que la nageuse Laure Manaudou se cachait sous le costume du Loup, tandis que l'actrice Frédérique Bel était la Bouche. Les Frères Bogdanoff se cachaient sous les costumes des Perroquets, premier duo de l'émission de TF1. L'animatrice Valérie Damidot était la Renarde, tandis que le chanteur Dave était derrière le costume du Hibou. Une star internationale était également au casting de cette saison 2 : c'était l'actrice espagnole Itziar Ituno, qui incarne Lisbonne dans La Casa de Papel, qui se cachait sous le costume de la Ballerine.

Pour rappel, des sportifs, des chanteurs, des acteurs ou encore des hommes politiques peuvent intégrer le programme sous les masques et costumes. Lors de la première saison de Mask Singer, douze personnalités avaient accepté de jouer le jeu : Marie-José Perec, Sheila, Lio, Yves Lecoq, Smaïn, Joyce Jonathan, David Douillet, Natasha Saint-Pier, Frank Leboeuf, Karl Zero, Julie Zenatti, et Laurence Boccolini (la gagnante de la saison 1).

Lors de la première saison, les douze personnalités qui se cachaient derrière un masque n'ont pas eu l'autorisation de dévoiler leur participation à Mask Singer. Même leurs proches ne sont pas au courant de leur présence dans l'émission. Un important dispositif a ainsi été mis en place par TF1 pour éviter que toute information ne soit divulguée avant la diffusion : lors du tournage, personne ne pouvait parler aux personnalités, et celles-ci circulaient toujours avec leurs masques. Certains médias ont dévoilé les noms de certaines stars avant la diffusion de Mask Singer, fuites qui se sont dans l'ensemble avérées correctes.

En dehors des stars déguisées, quatre personnalités doivent démasquer les acteurs, chanteurs ou encore personnalités politiques cachées grâce à leur voix et à de maigres indices mis à leur disposition. Ces quatre enquêteurs sont l'animatrice Alessandra Sublet, la chanteuse Anggun, l'humoriste Jarry et l'acteur Kev Adams. L'émission est présentée par Camille Combal.

Mask Singer est l'événement télévisé de novembre. La première saison a débuté le 8 novembre 2019 à 21h05 sur TF1. L'émission sera diffusée tous les vendredis à partir de cette date. Les épisodes seront ensuite disponibles en replay dès le lendemain sur le site de Mytf1. La seconde saison est diffusée à depuis le 17 octobre 2020.

Mask Singer - au programme TV tous les samedis sur TF1.