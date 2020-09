"Mask Singer : la saison 2 revient bientôt, à quelle date ?"

MASK SINGER - L'émission de TF1 revient très prochainement à l'antenne. Tout savoir sur Mask Singer saison 2.

[Mis à jour le 29 septembre 2020 à 16h42] Les téléspectateurs de TF1 vont de nouveau pouvoir jouer aux enquêteurs. TF1 a annoncé le retour prochain de Mask Singer, le jeu qui avait pris tout le monde par surprise fin 2019. La saison 2 sera désormais diffusée le samedi soir, à partir du 17 octobre 2020. Si le jour de diffusion change, l'animateur et les enquêteurs restent les mêmes que lors de la première saison : Camille Combal va de nouveau porter le costume de présentateur, tandis que Jarry, Anggun, Alessandra Sublet et Kev Adams vont tout faire pour découvrir quelles personnalités se cachent sous les masques.

Les premiers visuels de Mask Singer donnent également un aperçu de la saison 2. Comme l'an dernier, douze personnalités vont dissimuler leur identité sous des masques et costumes bigarrées, ne révélant leur vraie voix que lorsqu'ils pousseront la chansonnette. Parmi les premiers costumes révélés, l'un semble inspiré du folklore mexicain avec un crâne Dia de los muertos, tandis qu'un autre représente une simple bouche. Dans une interview à Puremédias à l'été 2020, Camille Combal a promis quelques nouveautés : "un plateau un peu modifié" et "un double personnage". Une "star international" est également au casting de cette nouvelle saison. Pour rappel, la saison 1 de Mask Singer avait été un véritable succès d'audiences : en moyenne, 5,23 millions de curieux suivaient se prêtaient au jeu des devinettes chaque semaines selon Médiamétrie.

Tout sur Mask Singer sur TF1

On n'a pas encore d'informations sur les participants ou les personnages de la saison 2 de Mask Singer. Pour rappel, des sportifs, des chanteurs, des acteurs ou encore des hommes politiques peuvent intégrer le programme sous les masques et costumes. Lors de la première saison, douze personnalités avaient accepté de jouer le jeu : Marie-José Perec, Sheila, Lio, Smaïn, Yves Lecoq, Joyce Jonathan, David Douillet, Natasha Saint-Pier, Frank Leboeuf, Karl Zero, Julie Zenatti, et Laurence Boccolini (la gagnante de la saison 1).

Lors de la première saison, les douze personnalités qui se cachent derrière un masque n'ont pas eu l'autorisation de dévoiler leur participation à Mask Singer. Même leurs proches ne sont pas au courant de leur présence dans l'émission. Un important dispositif a ainsi été mis en place par TF1 pour éviter que toute information ne soit divulguée avant la diffusion : lors du tournage, personne ne pouvait parler aux personnalités, et celles-ci circulaient toujours avec leurs masques. Certains médias ont dévoilé les noms de certaines stars avant la diffusion de Mask Singer, fuites qui se sont dans l'ensemble avérées correctes.

En dehors des stars déguisées, quatre personnalités doivent démasquer les acteurs, chanteurs ou encore personnalités politiques cachées grâce à leur voix et à de maigres indices mis à leur disposition. Ces quatre enquêteurs sont l'animatrice Alessandra Sublet, la chanteuse Anggun, l'humoriste Jarry et l'acteur Kev Adams. L'émission est présentée par Camille Combal.

Mask Singer est l'événement télévisé de novembre. La première saison a été débuté le 8 novembre 2019 à 21h05 sur TF1. L'émission sera diffusée tous les vendredis à partir de cette date. Les épisodes seront ensuite disponibles en replay dès le lendemain sur le site de Mytf1. La seconde saison est diffusée à partir du 17 octobre 2020.

Mask Singer - au programme TV dès le 17 octobre 2020