"Mask Singer : les costumes de la saison 2 dévoilés, les nouveautés"

MASK SINGER 2020 - L'émission d'énigme de TF1 revient le 17 octobre. De nouvelles personnalités vont se cacher derrière des costumes hauts en couleur.

[Mis à jour le 8 octobre 2020 à 9h54] L'enquête reprend très prochainement. La saison 2 de Mask Singer débute sur TF1 le samedi 17 octobre 2020, dès 21h05. Et si les téléspectateurs se sont laissés prendre au jeu de la première saison, cette édition 2020 promet d'en mettre de nouveau plein les yeux aux téléspectateurs. Les 12 costumes ont été dévoilés par la chaîne sur ses réseaux sociaux. Cette année, il va falloir découvrir qui se cache derrière le Squelette, la Bouche, l'Araignée, le Corbeau, les deux Perroquets, le Robot, le Dragon, la Renarde, le Requin, le Loup, le Manchot et la Pieuvre. Si les personnages changent, l'animateur et les enquêteurs restent les mêmes que lors de la première saison : Camille Combal va de nouveau porter le costume de présentateur, tandis que Jarry, Anggun, Alessandra Sublet et Kev Adams vont tout faire pour découvrir quelles personnalités se cachent sous les masques.

Et que les fidèles de Mask Singer se préparent : l'émission TF1 prépare plusieurs nouveautés cette année. Comme l'an dernier, les célébrités costumées vont se produire sur scène après avoir révélé des indices sur leur identité dans des vidéos, avant de répondre aux questions des enquêteurs. Mais cette saison 2 voit l'arrivée du Corbeau, seul personnage à connaître les identités de tout le monde, qui se permettra d'intervenir pour dévoiler des indices supplémentaires. Un costume sera également bien différent des autres : celui du Perroquet. Car il ne cache non pas une, mais deux stars, qui ont un lien dans la vraie vie ! Enfin, une star internationale est annoncée au casting de cette édition 2020 : celle-ci se produira le temps d'une unique soirée, hors compétition, et son identité sera dévoilée le soir-même.

Tout sur Mask Singer sur TF1

Chaque soir, deux stars dévoileront leur identité, la saison 2 de Mask Singer sera ainsi diffusée sur six semaines. Parmi les autres nouveautés annoncées par TF1, on note la présence d'un indice sur son identité directement visible sur le costume, mais aussi le message d'un de ses proches ! A quelques jours de la diffusion du premier épisode de Mask Singer, vous pouvez déjà commencer à faire vos pronostics sur les célébrités qui se cachent derrière ces costumes hauts en couleur ! Pour rappel, la saison 1 de Mask Singer avait été un véritable succès d'audiences : en moyenne, 5,23 millions de curieux suivaient se prêtaient au jeu des devinettes chaque semaines selon Médiamétrie.

Les personnages de la saison 2 de Mask Singer se dévoilent, et le jeu d'enquête peut déjà commencer. Pour l'édition 2020 de l'émission TF1, les téléspectateurs devront découvrir qui se cachent derrière les costumes du Squelette, de la Bouche, de l'Araignée, du Corbeau, des Perroquets, du Robot, du Dragon, de la Renarde, du Requin, du Loup, du Manchot et de la Pieuvre.

Pour rappel, des sportifs, des chanteurs, des acteurs ou encore des hommes politiques peuvent intégrer le programme sous les masques et costumes. Lors de la première saison de Mask Singer, douze personnalités avaient accepté de jouer le jeu : Marie-José Perec, Sheila, Lio, Smaïn, Yves Lecoq, Joyce Jonathan, David Douillet, Natasha Saint-Pier, Frank Leboeuf, Karl Zero, Julie Zenatti, et Laurence Boccolini (la gagnante de la saison 1).

Lors de la première saison, les douze personnalités qui se cachaient derrière un masque n'ont pas eu l'autorisation de dévoiler leur participation à Mask Singer. Même leurs proches ne sont pas au courant de leur présence dans l'émission. Un important dispositif a ainsi été mis en place par TF1 pour éviter que toute information ne soit divulguée avant la diffusion : lors du tournage, personne ne pouvait parler aux personnalités, et celles-ci circulaient toujours avec leurs masques. Certains médias ont dévoilé les noms de certaines stars avant la diffusion de Mask Singer, fuites qui se sont dans l'ensemble avérées correctes.

En dehors des stars déguisées, quatre personnalités doivent démasquer les acteurs, chanteurs ou encore personnalités politiques cachées grâce à leur voix et à de maigres indices mis à leur disposition. Ces quatre enquêteurs sont l'animatrice Alessandra Sublet, la chanteuse Anggun, l'humoriste Jarry et l'acteur Kev Adams. L'émission est présentée par Camille Combal.

Mask Singer est l'événement télévisé de novembre. La première saison a été débuté le 8 novembre 2019 à 21h05 sur TF1. L'émission sera diffusée tous les vendredis à partir de cette date. Les épisodes seront ensuite disponibles en replay dès le lendemain sur le site de Mytf1. La seconde saison est diffusée à partir du 17 octobre 2020.

Mask Singer - au programme TV dès le 17 octobre 2020