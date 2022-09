"Mask Singer : les indices et théories avant l'épisode 5"

MASK SINGER SAISON 4. La nouvelle saison de Mask Singer poursuit sa diffusion ce mardi soir avec l'épisode 5 qui verra l'arrivée de deux nouveaux costumes, celui du Cône et du Viking. En attendant le prime, on fait le point sur les indices et théories du moment.

En direct

Recevoir nos alertes live !

18:00 - Un Viking tente sa chance dans Mask Singer saison 4 Le site MyTF1 a révélé un nouvel extrait de l'épisode 5 de Mask Singer saison 4 dans lequel on découvre un nouveau costume, celui d'un Viking, en train de chanter "Let's Twist Again" avec un fort accent français. Tout au long de cet extrait, on voit Jeff Panacloc persuadé d'une chose : il a déjà entendu cette voix durant la saison. Pourrait-il s'agir d'un nouveau passage de Francis Huster sur scène mais dans un nouveau costume ? Il faudra regarder l'émission pour en avoir le coeur net. Voir les photos Découvrez les indices et théories de Mask Singer saison 4 17:30 - Un Cône de chantier débarque costumé sur scène ! Dans un extrait publié sur le compte Twitter de l'émission Mask Singer, on a pu découvrir un étonnant nouveau participant à l'émission. Il s'agit d'un Cône de chantier qui souhaite intégrer la compétition comme l'Ours la semaine dernière. Reste cependant à savoir s'il en aura l'occasion. Pour être honnête, la séquence partagée sur le réseau social semble beaucoup plus être l'occasion d'une plaisanterie plutôt qu'une participation sérieuse. A voir ! 17:00 - Quelles stars démasquées la semaine dernière ? La semaine dernière dans Mask Singer, deux stars ont révélé leurs vrais visages après avoir été éliminées de la compétition. Il se trouve que toutes deux avaient été démasquées au préalable par les enquêteurs mais aussi les internautes. Le Pharaon a confirmé qu'il s'agissait du comédien Francis Huster tandis que l'humoriste Christelle Chollet se trouvait effectivement dans le costume du Dalmatien. Quelles stars seront révélées ce soir ? 16:30 - Mask Singer épisode 5, c'est ce soir Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce direct dédié à l'épisode 5 de Mask Singer saison 4. Au menu ce soir, deux nouvelles stars démasquées au cours de l'épisode. Qui de l'Ours, du Chevalier, de la Tortue, du Singe, de la Mariée et de l'Eléphant seront éliminés de la compétition ? Cet épisode marquera aussi le passage de deux nouveaux costumes : le Viking et le Cône de chantier. Reste à savoir qui se cache derrière ces masques ! Les réponses à nos questions sur TF1 à partir de 21h10.

Les indices et théories sur l'Eléphant : le personnage semble très lié aux réseaux sociaux. Il est chanteur. Il partage un point commun avec Kev Adams et a "battu des records". La théorie principale concernant l'Eléphant est celle du chanteur Keen'V.

le personnage semble très lié aux réseaux sociaux. Il est chanteur. Il partage un point commun avec Kev Adams et a "battu des records". La théorie principale concernant l'Eléphant est celle du chanteur Keen'V. Les indices sur la Tortue : Star "autodidacte" et "voyageuse", la Tortue semble être liée au Canada. Il explique être chez lui sur scène et avoir "cumulé pas mal de titres". On a pu voir un jeu d'échecs dans ses magnétos mais aussi entendre la chanson "Je viens du Sud".

Star "autodidacte" et "voyageuse", la Tortue semble être liée au Canada. Il explique être chez lui sur scène et avoir "cumulé pas mal de titres". On a pu voir un jeu d'échecs dans ses magnétos mais aussi entendre la chanson "Je viens du Sud". Les indices sur le Chevalier : "Les Zénith, on en a bien profité." Le Chevalier explique avoir partagé la scène "avec des artistes mythiques". Il explique également avoir troqué "les podiums pour la scène". Dans son magnéto, on a pu voir de nombreux drapeaux dont celui du Japon, du Brésil et des Etats-Unis ainsi que celui de la Thaïlande. Le visage de Laury Thilleman est aussi apparu dans sa présentation.

"Les Zénith, on en a bien profité." Le Chevalier explique avoir partagé la scène "avec des artistes mythiques". Il explique également avoir troqué "les podiums pour la scène". Dans son magnéto, on a pu voir de nombreux drapeaux dont celui du Japon, du Brésil et des Etats-Unis ainsi que celui de la Thaïlande. Le visage de Laury Thilleman est aussi apparu dans sa présentation. Les indices sur le Singe : Le Singe est une femme qui a "joué devant 75 millions de personnes." Elle a participé "aux balbutiements d'un truc qui allait devenir énorme". Elle explique avoir été couronnée d'or mais aussi avoir pu côtoyer des stars comme Catherine Deneuve, Isabelle Adjani et Vincent Cassel. Dans son magnéto, on a aussi pu voir le visage de Nikos Aliagas, le chiffre 2022 ainsi qu'un drapeau espagnol.

Le Singe est une femme qui a "joué devant 75 millions de personnes." Elle a participé "aux balbutiements d'un truc qui allait devenir énorme". Elle explique avoir été couronnée d'or mais aussi avoir pu côtoyer des stars comme Catherine Deneuve, Isabelle Adjani et Vincent Cassel. Dans son magnéto, on a aussi pu voir le visage de Nikos Aliagas, le chiffre 2022 ainsi qu'un drapeau espagnol. Les indices sur la Mariée : La Mariée a révélé plusieurs indices à son sujet. Elle a "toujours aimé parader" et apprécie que les téléspectateurs l'accueillent dans leur "petite lucarne". La Mariée annonce avoir été vue par "des millions". Le chiffre 92 est associé à son portrait. Elle explique avoir eu un "rendez-vous raté" où elle n'a pas été choisie avant de l'être plus tard. La Mariée possède cinq bagues aux doigts, de plusieurs métaux différents.

La Mariée a révélé plusieurs indices à son sujet. Elle a "toujours aimé parader" et apprécie que les téléspectateurs l'accueillent dans leur "petite lucarne". La Mariée annonce avoir été vue par "des millions". Le chiffre 92 est associé à son portrait. Elle explique avoir eu un "rendez-vous raté" où elle n'a pas été choisie avant de l'être plus tard. La Mariée possède cinq bagues aux doigts, de plusieurs métaux différents. Les indices sur l'Ours : L'Ours apprécie chanter en bande : "J'adore être entouré, à l'antenne, au cinéma ou sur scène." Pour autant, il précise que "la première fois que vous m'avez vu chanter, j'étais seul, lors d'un concours". On note que l'Ours montre un badge de police ainsi qu'un petit déjeuner dans un magnéto. Sur son costume, on peut voir qu'il est associé au monde de la cuisine : avec des couverts, un tablier et une toque. Plusieurs théories tournent autour de l'Ours : Jean-Pascal Lacoste, Michel Leeb ou encore Tomer Sisley.

L'identité du Dalmatien révélée dans Mask Singer épisode 4 : Le Dalmatien faisait partie des stars au sujet desquelles les enquêteurs ont eu une théorie précise très tôt. Et ils avaient raison, il s'agissait bien de l'humoriste Christelle Chollet. Plusieurs indices nous menaient déjà sur la voie : Le Dalmatien est habitué à la scène. "Un SOS m'a vraiment aidé et m'a permis d'épater la galerie." On l'a aussi vu associée à un casque rose et un téléphone rouge. On savait également qu'elle avait pu chanter avec de nombreuses stars.

L'identité du Pharaon révélée dans Mask Singer épisode 4 : La voix du Pharaon était très reconnaissable dans Mask Singer cette année. Kev Adams, notamment, a tout de suite reconnu Francis Huster. Le comédien était bel et bien caché derrière le masque comme le laissaient entendre plusieurs indices notamment autour de son métier d'acteur mais aussi sa passion pour le football.

L'identité de la Souris révélée dans Mask Singer épisode 3 : C'est l'actrice et auteure Laetitia Milot qu'il fallait trouver sous le masque de la Souris dans Mask Singer saison 4. De nombreux indices évoquaient son amour pour l'écriture mais aussi son métier de comédienne. Laetitia Milot avait été trouvée par les enquêteurs avant sa révélation aux yeux du public.

L'identité du Génie révélée dans Mask Singer épisode 2 : C'est le commentateur sportif Yoann Riou qu'il fallait trouver sous le costume du Génie dans Mask Singer. Sans vraiment trop faire d'effort pour cacher sa véritable identité, Riou a très vite été découvert par les enquêteurs et le public dans l'épisode 2.

L'identité du Koala révélée dans Mask Singer épisode 2 : Apparue pour la première fois dans l'épisode 2 de Mask Singer saison 4, la joueuse de tennis Marion Bartoli était cachée sous le costume du Koala. Plusieurs indices nous menaient sur sa piste : "vous avez vu le Koala se battre, hurler." Le costume de Koala correspondait sans doute aussi à une référence à l'Australie et au tournoi du Grand Chelem qui lui est associé. Leonardo Di Caprio avait par ailleurs assisté à la finale de l'US Open 2013 qu'elle a remportée.

L'identité du Bébé révélée dans Mask Singer épisode 1 : Par ailleurs, deux stars ont été démasquées dans l'épisode 1 de Mask Singer saison 4. En milieu d'épisode, c'est le Bébé qui a révélé sa véritable identité. Il s'agissait de la chanteuse et ancienne jurée de Nouvelle Star Marianne James. Elle est à l'heure actuelle jurée de La France a un incroyable talent sur M6. Concernant ses indices, on savait que le Bébé était un "enfant prodige" (référence au fait qu'elle a animé l'émission Prodiges sur France 2), qui donne "toujours son avis" (référence à son statut de jurée dans Nouvelle Star et LFAUIT). Le chiffre 1172 vu dans son magnéto correspond aussi au nombre de représentations de son spectacle Ultima Recital. Les coquillettes étaient également une référence à son spectacle intitulé "Tata Jambon et ses Coquillettes".

L'identité du Pain d'épices révélée dans Mask Singer épisode 1 : A la fin de l'émission, c'est le Pain d'épices qui a dévoilé son vrai visage. Et il fallait trouver le comédien Frédéric Diefenthal, connu entre autres pour la saga Taxi et, plus récemment, les feuilletons Demain nous appartient et Ici tout commence sur TF1. Concernant ses indices, il évoquait des "virages à 360" dans une caisse automobile, le tout en référence à la saga Taxi dans laquelle il jouait face à Sami Naceri. "Au début, je n'étais pas du tout parti pour la scène, la lumière et les projecteurs", en effet Diefenthal a d'abord commencé à se former dans l'hôtellerie. Par ailleurs, plusieurs indices faisaient référence à la cuisine, ce qui est très probablement un clin d'œil au rôle d'Antoine Myriel qu'il incarne dans Demain nous appartient et surtout Ici tout commence où il est proviseur d'un institut de cuisine.

Fiche programme

Voici la liste complète des stars qui ont participé à la saison 3 de Mask Singer. Le gagnant, le Papillon, était la danseuse Denitsa Ikonomova. La Banane cachait en réalité Valérie Bègue tandis que le Cerf dissimulait l'acteur Laurent Ournac. Gilbert Montagné se cachait sous le costume de l'Arbre, Yves Camdeborde était en réalité le Cochon, Marc-Antoine Le Bret se dissimulait à la fois sous le masque de la Tigresse et celui du Crocodile. Maud Fontenoy était en réalité sous le costume de Poisson Corail et Alain Bernard derrière celui du Bernard l'Hermite. Enfin, le Cosmonaute cachait en réalité Pierre Palmade et le Caméléon Sylvie Tellier. Du côté des stars internationales de cette saison 3 de Mask Singer, Teri Hatcher (Desperate Housewive) a fait une apparition sous le costume de la Coccinelle, et le chanteur Seal se cachait sous le costume du Cowboy.

Au cours de la saison 4 de Mask Singer, les téléspectateurs vont être amenés à démasquer douze personnalités cachés sous autant de costumes plus ou moins farfelus. On a ainsi pu découvrir les costumes de la mariée, le pain d'épice, le dalmatien, le singe, le bébé, le pharaon, le chevalier, la tortue, l'éléphant, la souris, le génie, le cône, l'ours et le viking.

Voir les photos Découvrez les indices et théories de Mask Singer saison 4

Pour sa saison 4, Mask Singer change de case de diffusion sur TF1. Dans la foulée du changement de case de Koh Lanta du vendredi au mardi pour y consolider les divertissements à cette date, Mask Singer sera désormais diffusé les mardis soirs à partir de 21h10 sur TF1. Le premier épisode de Mask Singer saison 4 est diffusé le mardi 23 août 2022.

Si, dans la précédente saison, le casting des enquêteurs de Mask Singer n'avait pas changé, il a été quasi intégralement revu pour Mask Singer saison 4. En effet, seul Kev Adams garde son siège d'enquêteur pour cette nouvelle saison. Pour l'occasion, deux humoristes l'accompagneront : Chantal Ladesou et Jeff Panacloc (ainsi que son compère, la marionnette Jean-Marc). La chanteuse Vitaa conclut le quatuor d'enquêteurs.