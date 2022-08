"DIRECT. Mask Singer : quelles stars dans l'épisode 2 ?"

MASK SINGER SAISON 4. La saison 4 de Mask Singer se poursuit ce mardi 30 août 2022 avec l'épisode 2 diffusé sur TF1. Six nouveaux costumes sont dévoilés ce soir. Les indices et théories.

17:26 - Explications des indices sur le Bébé de Mask Singer Marianne James était le Bébé de Mask Singer saison 4. Les indices permettaient en effet de deviner l'identité de l'animatrice de La France a un incroyable talent : elle a animé à l'émission Prodiges sur France 2 (d'où la mention "d'enfant prodige") et a pu donné son avis à plusieurs reprises lorsqu'elle officie comme jurée de La Nouvelle Star ou de LFAUIT. Le chiffre 1172 et les coquillettes étaient également des références à ses spectacles. 16:54 - Deux stars démasquées la semaine dernière La diffusion de Mask Singer a repris la semaine dernière avec le premier épisode de la saison 4. Deux costumes ont été éliminés, et donc deux stars ont dû révéler leur identité : à la surprise des enquêteurs, l'animatrice de La France a un incroyable talent Marianne James se cachait sous le costume du Bébé. Comme le jury l'avait deviné, Frédéric Diefenthal, acteur de Taxi et Ici tout commence, chantait bien sous le masque du Pain d'épices. 16:30 - L'épisode 2 de Mask Singer diffusé ce soir Mask Singer poursuit sa diffusion ce mardi 30 août 2022. L'épisode 2 de la saison 4 est diffusé sur TF1 à partir de 21h10. Notons qu'il est possible de suivre l'émission sur le canal 1 de la TNT ou sur l'onglet "en direct" du site et de l'application MyTF1 à l'heure dite pour découvrir quelles nouvelles stars seront démasquées ce soir.

Les indices et théories sur la Souris : son magnéto a lieu dans un décor de cabaret. Elle a écrit un livre. On a pu voir une photo de Raymond et Huguette de la série Scènes de ménages ainsi qu'une troisième place sur un podium. Elle annonce aussi que Mask Singer n'est pas sa première expérience musicale. Les théories vont bon train au sujet de la Souris mais il y a peu de consensus pour l'instant. Sur les réseaux sociaux, on a pu parler de Clara Morgane ou encore d'Iris Mittenaere.

L'identité du Bébé révélée dans Mask Singer épisode 1 : Par ailleurs, deux stars ont été démasquées dans l'épisode 1 de Mask Singer saison 4. En milieu d'épisode, c'est le Bébé qui a révélé sa véritable identité. Il s'agissait de la chanteuse et ancienne jurée de Nouvelle Star Marianne James. Elle est à l'heure actuelle jurée de La France a un incroyable talent sur M6. Concernant ses indices, on savait que le Bébé était un "enfant prodige" (référence au fait qu'elle a animé l'émission Prodiges sur France 2), qui donne "toujours son avis" (référence à son statut de jurée dans Nouvelle Star et LFAUIT). Le chiffre 1172 vu dans son magnéto correspond aussi au nombre de représentations de son spectacle Ultima Recital. Les coquillettes étaient également une référence à son spectacle intitulé "Tata Jambon et ses Coquillettes".

L'identité du Pain d'épices révélées dans Mask Singer épisode 1 : A la fin de l'émission, c'est le Pain d'épices qui a dévoilé son vrai visage. Et il fallait trouver le comédien Frédéric Diefenthal, connu entre autres pour la saga Taxi et, plus récemment, les feuilletons Demain nous appartient et Ici tout commence sur TF1. Concernant ses indices, il évoquait des "virages à 360" dans une caisse automobile, le tout en référence à la saga Taxi dans laquelle il jouait face à Sami Naceri. "Au début, je n'étais pas du tout parti pour la scène, la lumière et les projecteurs", en effet Diefenthal a d'abord commencé à se former dans l'hôtellerie. Par ailleurs, plusieurs indices faisaient référence à la cuisine, ce qui est très probablement un clin d'œil au rôle d'Antoine Myriel qu'il incarne dans Demain nous appartient et surtout Ici tout commence où il est proviseur d'un institut de cuisine.

Voici la liste complète des stars qui ont participé à la saison 3 de Mask Singer. Le gagnant, le Papillon, était la danseuse Denitsa Ikonomova. La Banane cachait en réalité Valérie Bègue tandis que le Cerf dissimulait l'acteur Laurent Ournac. Gilbert Montagné se cachait sous le costume de l'Arbre, Yves Camdeborde était en réalité le Cochon, Marc-Antoine Le Bret se dissimulait à la fois sous le masque de la Tigresse et celui du Crocodile. Maud Fontenoy était en réalité sous le costume de Poisson Corail et Alain Bernard derrière celui du Bernard l'Hermite. Enfin, le Cosmonaute cachait en réalité Pierre Palmade et le Caméléon Sylvie Tellier. Du côté des stars internationales de cette saison 3 de Mask Singer, Teri Hatcher (Desperate Housewive) a fait une apparition sous le costume de la Coccinelle, et le chanteur Seal se cachait sous le costume du Cowboy.

Au cours de la saison 4 de Mask Singer, les téléspectateurs vont être amenés à démasquer douze personnalités cachés sous autant de costumes plus ou moins farfelus. Sur ces 12 costumes, 6 ont d'ores et déjà été dévoilés : la mariée, le pain d'épice, le dalmatien, le singe, le bébé et le pharaon.

Pour sa saison 4, Mask Singer change de case de diffusion sur TF1. Dans la foulée du changement de case de Koh Lanta du vendredi au mardi pour y consolider les divertissements à cette date, Mask Singer sera désormais diffusé les mardis soirs à partir de 21h10 sur TF1. Le premier épisode de Mask Singer saison 4 est diffusé le mardi 23 août 2022.

Si, dans la précédente saison, le casting des enquêteurs de Mask Singer n'avait pas changé, il a été quasi intégralement revu pour Mask Singer saison 4. En effet, seul Kev Adams garde son siège d'enquêteur pour cette nouvelle saison. Pour l'occasion, deux humoristes l'accompagneront : Chantal Ladesou et Jeff Panacloc (ainsi que son compère, la marionnette Jean-Marc). La chanteuse Vitaa conclut le quatuor d'enquêteurs.