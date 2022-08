"Mask Singer : tous les indices et les théories de l'épisode 1"

MASK SINGER SAISON 4. La saison 4 de Mask Singer a débuté sous les meilleurs auspices le 23 août 2022. L'occasion pour les fans de découvrir l'identité du Bébé et du Pain d'épices mais aussi les indices sur quatre autres personnalités masquées. On fait le point.

[Mis à jour le 24 août 2022 à 14h28] La saison 4 de Mask Singer a débuté ce mardi 23 août 2022 avec la présentation de six stars cachées sous un costume. Les six suivantes seront révélées la semaine prochaine. En attendant, les enquêteurs Vitaa, Kev Adams, Chantal Ladesou et Jeff Panacloc ont eu fort à faire pour glaner un maximum d'indices sur le Bébé, le Pain d'épices, la Souris, l'Eléphant, le Dalmatien et le Pharaon. Tous ont révélé quelques informations cryptiques à leur sujet pour brouiller les pistes mais une bonne partie de ces indices donnent déjà une très bonne idée de qui pourrait se cacher derrière ces différents costumes. Ci-dessous, un récap des indices d'intérêts sur les différents costumes ainsi que les théories qui semblent crédibles à ce stade.

Les indices et théories sur la Souris : son magnéto a lieu dans un décor de cabaret. Elle a écrit un livre. On a pu voir une photo de Raymond et Huguette de la série Scènes de ménages ainsi qu'une troisième place sur un podium. Elle annonce aussi que Mask Singer n'est pas sa première expérience musicale. Les théories vont bon train au sujet de la Souris mais il y a peu de consensus pour l'instant. Sur les réseaux sociaux, on a pu parler de Clara Morgane ou encore d'Iris Mittenaere.

Les indices et théories sur l'Eléphant : le personnage semble très lié aux réseaux sociaux. Il est chanteur. Il partage un point commun avec Kev Adams et a "battu des records". La théorie principale concernant l'Eléphant est celle du chanteur Keen'V.

Les indices et théories sur le Dalmatien : "Je ne suis pas du genre à obéir sagement". Le Dalmatien est habitué à la scène. "Un SOS m'a vraiment aidé et m'a permis d'épater la galerie." On l'a aussi vu associé à un casque rose et un téléphone rouge. La théorie la plus crédible autour du Dalmatien est l'humoriste Christelle Chollet.

Les indices et théories sur Le Pharaon : le personnage annonce adorer le sport et particulièrement le football sur lequel il a écrit un livre. Mais pour lui, "le terrain, c'est de l'histoire ancienne". La théorie principale concernant le Pharaon est l'acteur Francis Huster.

L'identité du Bébé révélée dans Mask Singer épisode 1 : Par ailleurs, deux stars ont été démasquées dans l'épisode 1 de Mask Singer saison 4. En milieu d'épisode, c'est le Bébé qui a révélé sa véritable identité. Il s'agissait de la chanteuse et ancienne jurée de Nouvelle Star Marianne James. Elle est à l'heure actuelle jurée de La France a un incroyable talent sur M6. Concernant ses indices, on savait que le Bébé était un "enfant prodige" (référence au fait qu'elle a animé l'émission Prodiges sur France 2), qui donne "toujours son avis" (référence à son statut de jurée dans Nouvelle Star et LFAUIT). Le chiffre 1172 vu dans son magnéto correspond aussi au nombre de représentations de son spectacle Ultima Recital. Les coquillettes étaient également une référence à son spectacle intitulé "Tata Jambon et ses Coquillettes".

L'identité du Pain d'épices révélées dans Mask Singer épisode 1 : A la fin de l'émission, c'est le Pain d'épices qui a dévoilé son vrai visage. Et il fallait trouver le comédien Frédéric Diefenthal, connu entre autres pour la saga Taxi et, plus récemment, les feuilletons Demain nous appartient et Ici tout commence sur TF1. Concernant ses indices, il évoquait des "virages à 360" dans une caisse automobile, le tout en référence à la saga Taxi dans laquelle il jouait face à Sami Naceri. "Au début, je n'étais pas du tout parti pour la scène, la lumière et les projecteurs", en effet Diefenthal a d'abord commencé à se former dans l'hôtellerie. Par ailleurs, plusieurs indices faisaient référence à la cuisine, ce qui est très probablement un clin d'œil au rôle d'Antoine Myriel qu'il incarne dans Demain nous appartient et surtout Ici tout commence où il est proviseur d'un institut de cuisine.