PEKIN EXPRESS DUO DE CHOC. M6 lance sa nouvelle saison de Pékin Express ce mercredi 6 juillet 2022, centrée sur plusieurs duos de célébrités et de leurs proches.

[Mis à jour le 6 juillet 2022 à 14h42] Quelques semaines seulement après la fin de sa dernière saison, Pékin Express signe son retour sur M6. La sixième chaîne diffuse le premier épisode de "Pékin Express : Duos de choc" ce mercredi 6 juillet 2022. Six duos de célébrités, issues du milieu sportif ou télévisé pour la plupart, s'affronteront avec leurs proches dans le jeu télévisé de la Six. Chaque semaine, un binôme risquera l'élimination.

Parmi les célébrités que l'on retrouvera dans Pékin Express : Duos de choc, on peut citer l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani, la journaliste et ancienne Première dame Valérie Trierweiler, le champion paralympique de natation Théo Curin, l'humoriste Inès Reg, les journalistes sportifs Yoann Riou et Xavier Doumergue, et enfin l'influenceur Just Riadh. Le premier épisode est à suivre ce soir à partir de 21h10.

Pékin Express est de retour dès le 6 juillet 2022 pour une édition inédite, intitulée "duos de choc". Contrairement aux précédentes saisons, ce sont des duos de célébrités qui s'affrontent dans le jeu de M6 cet été. Pour rappel, la dernière saison "classique" de Pékin Express vient tout juste de se terminer, puisque Nicolas et Lucas, les frères Belges, ont été sacrés gagnants le 14 avril 2022.