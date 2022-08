PEKIN EXPRESS DUOS DE CHOC. La demi-finale de Pékin Express a livré son verdict mercredi 3 août 2022 après une course sous tension.

[Mis à jour le 4 août 2022 à 11h01] La tension était à son comble mercredi 3 août 2022 sur Pékin Express. Un mois après le début de la diffusion de l'émission, l'heure était déjà à la demi-finale au Sri Lanka. Trois binômes étaient encore en lice pour tenter de remporter cette compétition spéciale célébrités : Rachel Legrain-Trapani et Valentin, Valérie Trierweiler et Karine et Inès Reg et Anaïs. Trois équipes qui se sont livrées une guerre sans merci tout au long de la course pour tenter de gagner leur place pour la finale.

Cette demi-finale s'est déroulée en trois temps avec trois courses intermédiaires. L'équipe arrivée en dernier à chacune de ces courses tirait une enveloppe noire, l'une d'entre elles étant éliminatoire. Plus question donc de duel final. Et pas question de faire dans les sentiments. C'est ainsi que sur la première partie de course, Valentin, le compagnon de l'ancienne miss France Rachel, n'a pas hésité à indiquer une mauvaise direction à Valérie Trierweiler et sa meilleure amie dans l'objectif de leur faire perdre du temps, lui aussi n'ayant pas pris le bon chemin. Une manœuvre qui a fait entrer l'ex-Première dame dans une colère noire, laquelle n'a pas été tendre dans ses propos envers son adversaire.

Une perte de temps qui a fait arriver le duo en dernière position, juste derrière leur principal adversaire, après une descente en rafting -au cours de laquelle Rachel s'est fait une grosse frayeur- et un exercice d'adresse remportés par Inès Reg et Anaïs. Mais les soeurs ont vite déchanté en arrivant dernières de l'épreuve suivante... remportée par Valérie et Karine, après un exercice typographique. Toutefois, l'ultime mission consistant à résoudre un rébus a mis en difficultés l'ex-Première Dame et sa meilleure amie, lesquelles ont terminé l'épreuve en fin d'un classement dominé, cette fois, par Rachel et Valentin.

Avec deux enveloppes noires en leur possession, Valérie et Karine se savaient plus en danger qu'Inès et Anaïs qui n'en possédaient qu'une. Mais seul le hasard allait donner le nom du binôme éliminé. C'est finalement Valérie et Karine qui ont eu la main malheureuse et ont tiré l'enveloppe éliminatoire. Les duos Rachel Legrain-Trapani et Valentin et Inès Reg et Anaïs s'affronteront donc à Colombo, la capitale du Sri Lanka, pour la finale.

La saison "duos de choc" de Pékin Express, diffusée à partir du 6 juillet 2022, se distingue des autres grâce à ses candidats. Ce ne sont que des célébrités qui participent, avec leurs proches. Les duos de candidats de la nouvelle saison de Pékin Express sont les suivants : Inès Reg et sa sœur Anaïs, Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin, Théo Curin et son agent Anne, Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine, Just Riadh et son ami Abdallah, et enfin Xavier Domergue et Yoann Riou, qui forment le "duo d'inconnus" (ils ne se connaissent pas dans la sphère privée).

La diffusion de Pékin Express : duos de choc débute le 6 juillet 2022. Un nouvel épisode est diffusé chaque mercredi sur M6 (et non pas les mardi ou les jeudi, comme ça a pu être le cas les saisons précédentes). C'est à partir de 21h10 qu'il est possible de retrouver les six duos de célébrités participer au jeu de Stéphane Rotenberg.

Si vous ne pouvez pas suivre Pékin Express : duos de choc lors de sa diffusion sur M6 le mercredi soir, pas de panique : l'émission est proposée dès le lendemain en replay. Il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site de 6play pour visionner les épisodes au lendemain de leur diffusion. L'application est également accessible sur smartphone et tablette.

Si vous n'avez pas de télévision, sachez qu'il est possible de suivre Pékin Express en streaming et en direct. Le site 6play propose en effet de suivre ses émissions en même temps que leur diffusion tv. Il suffit d'avoir un compte, de cliquer sur l'onglet "en direct" et de sélectionner la chaîne M6 pour suivre la diffusion de Pékin Express : duos de choc les mercredi dès 21h10.