Après la victoire de Lucas et Nicolas, la prochaine saison de Pékin Express se prépare en coulisses, tout comme une édition All Stars.

[Mis à jour le 22 avril 2022 à 15h33] Pékin Express sera prochainement de retour sur M6. La date de la saison 16 n'est cependant pas encore connue, la sixième chaîne n'ayant pas encore communiqué à ce sujet. Habituellement, le jeu d'aventure qui se déroule à l'autre bout du monde est diffusé durant le premier trimestre. On peut donc s'attendre à une diffusion de la saison 2023, entre les mois de février et d'avril prochain. Une saison All Stars avec des célébrités sera également diffusée dans les mois qui suivent.

Toutefois, l'appel à candidature pour Pékin Express 2023 (avec des candidats anonymes) est lancé. Il est possible de se présenter si vous souhaitez participer à la prochaine saison. Rendez-vous sur le site casting-pekinexpress.fr et envoyez votre dossier de candidature, qui doit comporter trois photos par personne et une photo par binôme. Il existe deux conditions cependant : être âgé de 18 ans ou plus et être disponible pendant 45 jours durant le troisième semestre 2022, date du tournage.

Pékin Express est un jeu d'aventure diffusé depuis 2006 sur M6. Cette émission de télévision, présentée par Stéphane Rotenberg, voit chaque année des binômes partir à l'étranger. Le but : survivre grâce à l'habitant et se rendre à différents points d'étape dans le pays, pour se frotter à des épreuves qui leur permettent de se qualifier pour la suite de la compétition.

La finale de Pékin Express saison 15 a été diffusée sur M6 le 14 avril 2022 et s’est déroulée à Dubaï. Lucas et Nicolas, les frères belges, ont remporté cette édition 2022 face à Jérémy et Fanny. Le binôme gagnant a remporté la plupart des étapes de Pékin Express 2022, cumulant 8 amulettes avant la finale. Lucas et Nicolas ont réussi à remporter 100 000 euros à l'issue de cette finale. Ils ont annoncé à la fin de l'épisode que cet argent servira également à leurs proches. Lucas veut offrir un beau mariage à sa fiancée, tandis que Nicolas envisage de gâter son épouse et ses enfants.

Durant l'édition 2022 de Pékin Express, huit binômes s'affrontent dans le jeu de M6 dans l'espoir de devenir les grands gagnants de cette saison 15. Les frères belges Lucas et Nicolas et le "couple rêveur" Jeremy et Fanny se sont qualifiés pour la finale, diffusée le 14 avril 2022. Ce sont finalement Lucas et Nicolas qui ont remporté la saison 15. Au cours de cette édition, les téléspectateurs ont pu découvrir les profils et parcours des duos suivants :

Lucas et Nicolas, les frères Belges, vainqueurs 2022

Fanny et Jérémy, couple de la région lyonnaise, finalistes

Sylvie et Alex, les amoureux aux caractères opposés de la région PACA, éliminés après l'épisode 2

Etienne et Vanessa, le binôme d'inconnus, éliminés après l'épisode 3 sur abandon d'Etienne

Arlette et Caroline, mère et fille fusionnelles de Toulon, éliminés après l'épisode 5

Charlotte et Sarah, les sœurs inséparables de Monaco, éliminées après l'épisode 7

Jean-Claude et Alex, le grand-père et son petit-fils du Gers, éliminés après l'épisode 8

Tarik et Ahmed, les cousins de Bourgogne-Franche-Comté, éliminés en demi-finale

Pékin Express est diffusé du 10 février 2022 au 14 avril 2022, le jeudi soir, à partir de 21h05. C'est M6 qui diffuse ce jeu d'aventure depuis sa création. Si vous avez raté un épisode, il est toutefois possible de le rattraper en replay. Dès le lendemain de sa diffusion, la sixième chaîne le met en ligne pendant huit jours sur sa plateforme de streaming et de replay 6play.

Vous souhaitez vous aussi participer à la prochaine saison de Pékin Express ? Rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur le site casting-pekinexpress.fr et remplir sa candidature. Pour participer, il faut toutefois avoir au moins 18 ans et pouvoir se rendre disponible durant 45 jours au 3e trimestre 2022.