PEKIN EXPRESS DUOS DE CHOC. Un binôme a été éliminé à la suite de l'épisode 2 de Pékin Express : duos de choc. Quelle célébrité a quitté l'aventure ?

[Mis à jour le 13 juillet 2022 à 23h35] Tous les binômes étaient encore en lice au début de l'épisode 2 de Pékin Express : duos de choc, diffusé ce mercredi 13 juillet 2022. Ayant perdu le duel final la semaine dernière, Xavier Domergue et Yoann Rioux avaient néanmoins un handicap : ils devaient poursuivre la route avec une femme, qui transportait un panier de poissons frais. A partir de cet épisode, toutes les étapes de la compétition sont éliminatoires.

Après la première course intermédiaire, Rihad et Abdallah d'un côté, Inès Reg et Anaïs de l'autre, et Valentin et Rachel Legrain-Trapani ont participé à l'épreuve de cuisine. Celle-ci nécessitait des candidats de Pékin Express qui reproduisent une recette de cuisine sri-lankaise les yeux bandés. L'occasion pour les binômes de se tromper à plusieurs reprises dans les ingrédients et les découpes. C'est finalement Inès Reg et sa sœur Anaïs qui se qualifient pour la suite du jeu d'aventure de M6.

Lors de la soirée chez l'habitant, Théo Curin ne cache pas son coup de foudre pour la fille du couple qui l'héberge, ne manquant pas de complimenter son physique à mainte reprise. "Je suis en train de tomber amoureux", lâche même le champion de natation, sous l'œil amusé de sa binôme Anne. Mais pas de temps à perdre puisque la dernière étape consiste en une course de chariot, portant des fruits à maintenir en équilibre. C'est finalementRachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard qui se qualifient et décrochent une deuxième amulette pour leur association.

Riadh et Abdallah finissent de leur côté dernier, et défient les avant-derniers pour le duel final, Théo Curin et Anne. C'est ce dernier binôme qui est finalement éliminé, Anne s'effondre : "J'ose même pas regarder Théo, lâche-t-elle, en larmes, à son retour du duel final. J'étais tellement sûre d'arriver première… J'ai échoué, j'avais envie de gagner pour lui" Le champion de natation lâche quelques larmes à son tour, tout en soulignant qu'il a apprécié de ne pas avoir été ménagé au cours de l'aventure, malgré son handicap : "Cela m'a touché d'avoir été choisi pour le sportif que je suis, pour la personne que je suis."

Pékin Express est de retour dès le 6 juillet 2022 pour une édition inédite, intitulée "duos de choc". Contrairement aux précédentes saisons, ce sont des duos de célébrités qui s'affrontent dans le jeu de M6 cet été. Pour rappel, la dernière saison "classique" de Pékin Express vient tout juste de se terminer, puisque Nicolas et Lucas, les frères Belges, ont été sacrés gagnants le 14 avril 2022.

La saison "duos de choc" de Pékin Express, diffusée à partir du 6 juillet 2022, se distingue des autres grâce à ses candidats. Ce ne sont que des célébrités qui participent, avec leurs proches. Les duos de candidats de la nouvelle saison de Pékin Express sont les suivants : Inès Reg et sa sœur Anaïs, Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin, Théo Curin et son agent Anne, Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine, Just Riadh et son ami Abdallah, et enfin Xavier Domergue et Yoann Riou, qui forment le "duo d'inconnus" (ils ne se connaissent pas dans la sphère privée).

La diffusion de Pékin Express : duos de choc débute le 6 juillet 2022. Un nouvel épisode est diffusé chaque mercredi sur M6 (et non pas les mardi ou les jeudi, comme ça a pu être le cas les saisons précédentes). C'est à partir de 21h10 qu'il est possible de retrouver les six duos de célébrités participer au jeu de Stéphane Rotenberg.

Si vous ne pouvez pas suivre Pékin Express : duos de choc lors de sa diffusion sur M6 le mercredi soir, pas de panique : l'émission est proposée dès le lendemain en replay. Il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site de 6play pour visionner les épisodes au lendemain de leur diffusion. L'application est également accessible sur smartphone et tablette.

Si vous n'avez pas de télévision, sachez qu'il est possible de suivre Pékin Express en streaming et en direct. Le site 6play propose en effet de suivre ses émissions en même temps que leur diffusion tv. Il suffit d'avoir un compte, de cliquer sur l'onglet "en direct" et de sélectionner la chaîne M6 pour suivre la diffusion de Pékin Express : duos de choc les mercredi dès 21h10.