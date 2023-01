France 2 diffuse les deux premiers épisodes de "Piste noire" sur France 2 ce lundi 23 janvier 2023. Le tournage s'est avéré particulièrement difficile pour les équipes.

Les fidèles de France 2 peuvent découvrir au programme TV ce soir Piste noire. Cette série policière plonge les téléspectateurs en pleine enquête dans une station de ski, où se mêlent des saisonniers vivant dans de mauvaises conditions et des champions de ski internationaux. La série à été tournée à Morzine, en Haute-Savoie (la station des Clairies, où se déroule l'intrigue, n'existe pas). En raison des conditions météorologiques nécessaires à une série se déroulant en haute montagne, le tournage de Piste noire a été particulièrement "éprouvant" pour les comédiens.

C'est en tout cas ce que détaille Constance Labbé, actrice principale de la série, au micro du Progrès : "La difficulté ça a été le froid. Pour le tournage d'une scène, on restait parfois statique à attendre en plein vent. Il a fallu composer avec ça pendant trois mois, physiquement c'était hyper éprouvant." La comédienne l'assure tout de même, ces conditions extrêmes ont "aussi créé une ambiance d'entraide dans l'équipe, parce qu'on était tous logés à la même enseigne." L'interprète d'Emilie Karras dans Piste noire confie également avoir réalisé toutes ses cascades elles-mêmes, notamment les scènes de course-poursuite dans la neige, rajoutant un degré de difficulté supplémentaire au tournage.

fiche programme

Piste noire est la nouvelle série policière à découvrir sur France 2. Elle est diffusée à partir de ce lundi 23 janvier 2023, à 21h10. Deux épisodes sont proposés au programme TV chaque semaine. Les téléspectateurs vont pouvoir mener l'enquête avec Emilie Karras (Constance Labbé) et le major Servoz (Thibault de Montalembert) en plein cœur d'une station de ski. La série s'ouvre avec une fête organisée pour célébrer la nouvelle victoire de l'enfant du village des Clairies, Boris Arnoux, champion de ski. Au même moment, une caravane prend feu sur un campement de saisonnier et un corps calciné est retrouvé par les autorités. L'occasion de déterrer de sombres secrets des habitants de cette station de ski des Alpes.

Au casting de Piste noire, outre Constance Labbé (vue dans Balthazar et Joyeuse retraite) et Thibault de Montalembert (Dix pour cent), on retrouve les acteurs Hélène Seuzaret, Solène Rigot, Christian Rauth, Michaël Abiteboul, Pierre-Yves Bon, Christiane Millet, Dimitri Storoge ou encore Jules Sagot. Les six épisodes de la série sont déjà disponibles en streaming sur la plateforme par abonnements Salto, mais aussi sur la plateforme gratuite sur inscription france.tv.

Synopsis - Boris Arnoux, champion international de ski, rentre au village des Clairies passer les fêtes de Noël après sa dernière victoire. Charlotte, sa femme, a organisé une soirée de célébrations. Pendant la fête, une caravane prend feu dans un campement de saisonniers : on retrouve un corps calciné ainsi que 150 000 € en liquide. Emilie Karra est chargée de l'enquête en collaboration avec le major Servoz.

Constance Labbé : Emilie Karras

Thibault de Montalembert : Loïc Servoz

Hélène Seuzaret : Florence Clairevoix

Pierre-Yves Bon : Boris Arnoux

Solène Rigot : Alexia Maldini

Jules Sagot : Baptiste Monfort

Dimitri Storoge : Grégory Jourdan

Michaël Abiteboul : Markus

Déborah Krey : Charlotte Arnoux

Christiane Millet : Anne Monfort

Christian Rauth : Denis Monfort

Piste noire est une série policière diffusée sur France 2 à partir du 23 janvier 2023. Deux épisodes sont à découvrir chaque lundi à partir de 21h10. Si vous avez raté certaines scènes, sachez que la série est disponible en replay sur le site france.tv. Ce dernier propose également de découvrir l'intégralité de la série en streaming avant sa diffusion. Les abonnés de la plateforme de streaming par abonnement Salto peuvent également déjà voir l'ensemble des épisodes.